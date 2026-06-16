Jak naplánovat poradní schůzku se startupovým investorem: Průvodce pro zakladatele
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Poradenská schůzka pro investory do startupů sdružuje externí poradce, obvykle dva až pět zkušených podnikatelů nebo investorů, aby poskytli zakladateli v počáteční fázi strukturovanou strategickou zpětnou vazbu v kritickém bodě zlomu. Výzvou je málokdy program schůzky; jde spíše o nalezení jediného termínu, který vyhovuje třem časovým pásmům, když žádný z tvých poradců nepoužívá stejný kalendářový systém. Funkce „Skupinová anketa“ v aplikaci Doodle podporuje až 1 000 účastníků a automaticky rozpozná časové pásmo každého z nich, což znamená, že každý poradce uvidí navrhované termíny ve svém místním čase hned po otevření odkazu.
🎯 Proč zakladatelům nefunguje plánování poradenských schůzek se startupovými investory
Většina zakladatelů v počáteční fázi se při snaze koordinovat poradní schůzku se startupovými investory automaticky uchyluje k e-mailu. Třikrát navrhnou termín, jeden poradce navrhne jiný termín, druhý se neozve a o dva týdny později zakladatel vede pět samostatných individuálních schůzek místo jedné skupinové. Tato roztříštěnost ničí dynamiku, díky níž je poradní schůzka cenná: vzájemné obohacování pohledů v jedné (virtuální) místnosti.
Strukturálním problémem je asymetrie. Poradci jsou zaneprázdnění a neplacení; nebudou prohledávat vlákno, aby našli vhodný termín. Pokud je plánování příliš náročné, jednoduše neodpovídají. Zakladatel ve fázi seed nakonec musí vše zařizovat sám, což mu zabírá čas, který by měl věnovat produktu a získávání finančních prostředků.
Přidej k tomu složitost časových pásem a problém se ještě zkomplikuje. Poradce v Londýně, jeden v San Franciscu a jeden v Singapuru nemají žádné zjevné časové okno, kdy by se mohli setkat, a ruční přepočítávání časů vede k chybám. Zakladatel, který pošle „10 AM EST“ poradci se sídlem v Singapuru, už teď pracuje víc, než je nutné.
🛠 Jak skupinové ankety Doodle řeší problém s koordinací
Řešení pomocí Doodle pro poradní sbor investorů startupu je jednoduché: vytvoř jednu skupinovou anketu, navrhni několik možných termínů a nech poradce hlasovat. Automatická detekce časových pásem se postará o převod časů; každý poradce vidí časy ve svém místním časovém pásmu, aniž by zakladatel musel cokoli ručně nastavovat.
Funkce skupinové ankety Doodle posílá automatické e-mailové připomínky poradcům, kteří ještě neodpověděli, což znamená, že zakladatel nemusí ručně kontaktovat ty, kteří neodpověděli. Dashboard pro sledování odpovědí v reálném čase ukazuje zakladateli přesně, kteří poradci hlasovali a která časová okna se nejvíce překrývají, takže výběr konečného termínu je jednorázové rozhodnutí, nikoli nepřetržité vyjednávání.
Vzhledem k tomu, že poradenské schůzky pro investory do startupů často zahrnují poradce, kteří používají různé kalendářové systémy, skutečnost, že se Doodle integruje s Google Calendarem, Microsoft Outlookem a Apple Calendarem, odstraňuje další překážku. Jakmile zakladatel potvrdí vybraný termín, poradci si jej mohou přidat přímo do kalendáře, který používají. Pro samotnou schůzku podporuje Doodle služby Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže zakladatel může připojit správný odkaz na videohovor bez ohledu na to, kterou platformu skupina upřednostňuje.
⚙️ Provozní nastavení pro zakladatele ve fázi seed
Zakladatel ve fázi seed, který poprvé pořádá poradenskou schůzku pro investory do startupů, by měl nastavení skupinových anket brát jako jednorázovou investici. Zde je praktický postup:
Nejprve si ve svém kalendáři zarezervuj dva nebo tři možné týdny, než anketu vytvoříš. Poradci budou hlasovat o konkrétních termínech, takže nenavrhuj časy, které ve skutečnosti nemůžeš nabídnout. Snaž se o šest až osm možných termínů rozložených do těchto týdnů; příliš málo omezuje flexibilitu, příliš mnoho poradce zahlcuje.
Za druhé, napiš krátkou kontextovou poznámku do popisu ankety. Poradci poskytují nejlepší zpětnou vazbu, když vědí, o čem se bude schůzka týkat. Jedna nebo dvě věty o aktuální oblasti zájmu (strategie získávání finančních prostředků, přizpůsobení produktu trhu, uvedení na trh) naznačují, že schůzka stojí za jejich čas, a zvyšují míru odezvy.
Za třetí, stanov termín pro odpověď. E-mailové připomínky od Doodle automaticky osloví ty, kteří ještě neodpověděli, ale jasná výzva „prosím, hlasujte do pátku“ poradcům pomáhá lépe se orientovat v časovém harmonogramu. Zakladatelé v počáteční fázi, kteří v popisu ankety uvedou viditelný termín, zaznamenávají rychlejší reakce poradců ve srovnání s ankety bez časového omezení.
Skupinová anketa Doodle sleduje stav potvrzení účasti v reálném čase, takže zakladatel na první pohled vidí, zda hlasovali čtyři z pěti poradců a jeden ještě ne. V tu chvíli je jedna přímá zpráva pro toho, kdo ještě neodpověděl, mnohem cílenější než hromadný e-mail celé skupině. Jakmile všech pět poradců odpoví, zakladatel potvrdí termín s největším počtem shodných odpovědí a poradní schůzka pro investory do startupu je domluvena.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro poradenskou činnost v oblasti startupů
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
Přezkum strategie získávání finančních prostředků
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
V příštích 90 dnech se připravujeme na kolo financování série A a chceme otestovat náš příběh, seznam cílových investorů a očekávané podmínky. Tato poradenská schůzka pro investory do startupů dá naší poradenské skupině v počáteční fázi příležitost sjednotit se na pozici, než vstoupíme na trh. Prosím, hlasuj pro termíny, které ti nejlépe vyhovují.
Kontrola souladu produktu s trhem
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Dokončili jsme novou sérii rozhovorů se zákazníky a rádi bychom se o zjištění podělili s celou poradní skupinou, než definitivně schválíme změnu našeho plánu. Tato poradní schůzka pro investory do startupů se zaměří na interpretaci signálů a stanovení priorit. Hlasování níže ti zabere 30 sekund; prosím, odpověz do konce týdne.
Audit kanálů pro uvedení na trh
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Šest měsíců po spuštění provádíme audit našich současných akvizičních kanálů a potřebujeme strategické podněty od poradců s relevantními zkušenostmi v oblasti distribuce. Tato poradenská schůzka pro investory do startupů bude zahrnovat krátký přehled dat, po kterém bude následovat otevřená diskuse. Máme poradce ve třech časových pásmech, proto si prosím vyberte všechny termíny, které vám skutečně vyhovují, abychom maximalizovali možnosti našeho společného setkání.
Rozhodovací komise pro klíčový nábor
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Rozhodujeme se mezi dvěma finalisty na pozici viceprezidenta pro prodej a předtím, než jednomu z nich nabídneme místo, bychom rádi získali rychlý názor poradní skupiny. Tato poradní schůzka pro investory do startupů bude 30minutový hovor zaměřený na konkrétní téma: stručné shrnutí kandidátů a poté otevřená diskuze. Prosím, hlasujte pro termíny, kdy máte čas, abychom mohli postupovat rychle.
Čtvrtletní hodnocení poradního výboru
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Toto je naše hodnocení poradního výboru investorů pro startupy za 3. čtvrtletí. Budeme se zabývat výkonností ukazatelů, změnami v konkurenčním prostředí a třemi nejdůležitějšími strategickými rozhodnutími, ke kterým potřebujeme před 4. čtvrtletím názor poradců. Jako tým v počáteční fázi, který působí napříč několika časovými pásmy, využíváme skupinovou anketu, abychom našli termín, který vyhovuje všem. Prosím, hlasuj pro všechny termíny, které ti vyhovují.
✅ Co Doodle nabízí pro poradenské služby investorům ve startupech
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa s až 1 000 účastníky
🟩
To bohatě stačí pro jakoukoli poradní skupinu investorů do startupů
Automatická detekce časového pásma pro poradce
🟩
Každý poradce automaticky vidí časy ve svém místním časovém pásmu
Automatické e-mailové připomínky pro ty, kteří ještě neodpověděli
🟩
Zakladatelé v počáteční fázi nemusí nikoho ručně oslovovat
Integrace s kalendářem (Google Calendar, Outlook, Apple)
🟩
Poradci mohou potvrzené termíny přidávat přímo do svého kalendáře
Popisy schůzek generované umělou inteligencí
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
🔜
V plánu; v současné době jeden organizátor na jednu anketu
❓ Často kladené otázky
Otázka: Potřebují všichni pět poradců účet Doodle, aby mohli hlasovat v skupinové anketě? Odpověď: Poradci k hlasování nepotřebují účet Doodle; účet potřebuje pouze zakladatel v počáteční fázi, který anketu vytváří. Poradci obdrží odkaz, kliknou na něj a hlasují přímo bez registrace.
Otázka: Jak funguje automatická detekce časového pásma, když jsou poradci rozptýleni po Londýně, San Franciscu a Singapuru? Odpověď: Když poradce otevře odkaz na skupinovou anketu, Doodle automaticky rozpozná jeho místní časové pásmo a zobrazí všechny navrhované termíny v místním čase. Zakladatel ve fázi seed navrhne termíny jednou a každý poradce v každém časovém pásmu uvidí správný místní ekvivalent bez jakéhokoli ručního přepočítávání.
Otázka: Může zakladatel stanovit termín pro odpovědi poradců? Odpověď: Ano. Zakladatel ve fázi seed může do popisu ankety uvést termín pro odpověď a Doodle zašle automatické e-mailové připomínky poradcům, kteří ještě nehlasovali. Tato kombinace viditelného termínu a automatického připomínání je nejúčinnějším způsobem, jak rychle uzavřít poradenskou anketu pro investory do startupů.
Otázka: Které platformy pro videokonference podporují poradní schůzky pro investory do startupů na Doodle? Odpověď: Doodle je integrován s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Zakladatel ve fázi seed může při potvrzení konečného termínu připojit příslušný odkaz na videokonferenci, bez ohledu na to, kterou platformu poradní skupina upřednostňuje.
👉 Jsi připraven zjednodušit poradenství pro investory ve svém startupu?
Využij kteroukoli z pěti výše uvedených šablon a spusť skupinovou anketu za méně než dvě minuty. Tvoji poradci obdrží jediný odkaz, hlasují ve svém časovém pásmu a e-mailová připomínka od Doodle se postará o další kroky, takže stačí jednou vybrat potvrzený termín a můžeš se vrátit k práci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021