Agendamento para instrutores que realizam sessões ao vivo

Permita que os clientes reservem cursos, workshops e coaching individual com agendamento inteligente que respeita seu calendário, evita reservas duplicadas e protege o tempo de preparação.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Aprovado pelas equipes de treinamento das principais organizações

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Economize horas na administração com um agendamento mais inteligente

Permita que os clientes escolham horários de treinamento que correspondam ao seu calendário usando a Booking Page. Você gasta menos tempo gerenciando a logística e mais tempo preparando e realizando sessões impactantes.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordene grupos e formatos de treinamento sem esforço

Use enquetes de grupo, planilhas de inscrição e lembretes automatizados para manter os participantes alinhados entre os fusos horários. Gerencie coortes, sessões híbridas e aulas recorrentes sem conflitos de agendamento.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Ofereça uma experiência profissional e refinada

As Branded Booking Pages, os pagamentos integrados do Stripe e as confirmações automatizadas garantem que as sessões comecem no horário, que os clientes cheguem preparados e que o treinamento transcorra sem problemas.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para todos os formatos de treinamento

Mantenha sua agenda livre de conflitos

Sincronize o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos e mostre a disponibilidade real para aulas, treinamento e tempo de preparação.

Permita que os clientes façam reservas instantaneamente

Compartilhe uma página de reserva ou um link 1:1 para que os clientes reservem sessões instantaneamente, recebam convites de calendário e paguem via Stripe quando necessário.

Proporcionar uma experiência profissional aos participantes

Personalize suas páginas de reserva com seu logotipo, cores e descrições de sessões para que os participantes saibam exatamente o que esperar.

Proteger os dados dos participantes e dos clientes

A sincronização de calendário privado, os controles de visibilidade dos participantes e as proteções de dados de nível empresarial protegem as informações confidenciais para treinamento corporativo.

Encontre o melhor horário para as sessões em grupo

Use Group Polls para agendar grandes treinamentos ou coortes entre empresas. Convide até 1.000 participantes e confirme o melhor horário para todos.

Gerencie workshops e certificações com facilidade

Use o Sign-up Sheets para criar workshops com limites de vagas e lembretes automáticos - ideal para aulas, programas ou certificações recorrentes.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

iCloud

Zoom

Zoom

Outlook

Outlook

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Zapier

Zapier

Webex

Webex

Google Meet

Google Meet

Stripe

Stripe

Microsoft Exchange

Microsoft Exchange

Google Calendar

Google Calendar

Office 365

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle reduziu minha administração pela metade. Agora é fácil agendar workshops semanais para 30 pessoas.

MT

Marta T.

Instrutor corporativo

Os clientes agendam o treinamento instantaneamente e pagam antecipadamente via Stripe. As não comparências diminuíram e a receita aumentou.

AR

Alex R.

Instrutor independente

As Group Polls economizaram horas na coordenação de coortes entre fusos horários - a participação e o envolvimento aumentaram.

JL

Jenna L.

Facilitador do workshop

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos Para instrutores

Guias e modelos para facilitar o agendamento de treinamentos, reduzir o não comparecimento e aumentar seus programas com menos administração.

Trainer standing at a whiteboard.

Como programar o treinamento de coorte sem ficar de um lado para o outro

Trainer teaching or presenting a structured plan.

5 modelos de página de reserva para sessões de coaching pagas

Trainer wearing a headset while pointing at a whiteboard.

Reduzir o não comparecimento: lembretes e estratégias de pagamento para instrutores

Perguntas frequentes

Os participantes podem escolher as sessões por nível de habilidade?

Sim. Use as folhas de inscrição para listar as sessões, definir limites de assentos e permitir que os participantes escolham o nível certo para suas necessidades.

Quais calendários posso sincronizar?

Sincronize o calendário do Google, do Microsoft Outlook e da Apple. O Doodle oculta conflitos para que sua disponibilidade de treinamento seja sempre precisa.

Você pode receber o pagamento e os detalhes do pré-curso?

Sim. Use o Stripe com sua página de reservas ou 1:1 para cobrar taxas e adicionar perguntas personalizadas para que os participantes cheguem preparados.

As informações dos clientes são privadas?

Sim. O Doodle usa conexões de calendário seguras e criptografadas e mostra apenas a sua disponibilidade. Os detalhes dos participantes podem ser ocultados em qualquer plano, e as configurações avançadas de privacidade estão disponíveis no Doodle Pro e Enterprise.

Posso limitar as reservas ou definir prazos?

Sim. Defina janelas de reserva, prazos, limites de assentos por sessão e lembretes automáticos para controlar as programações e reduzir as alterações de última hora.

Comece a programar o treinamento que funcione para você

Plano gratuito disponível. Você pode fazer upgrade para o plano Pro a partir de US$ 6,95/mês para obter marca personalizada, pagamentos, inscrições ilimitadas e lembretes.

Não é necessário cartão de crédito.