Agendamento para instrutores que realizam sessões ao vivo
Aprovado pelas equipes de treinamento das principais organizações
Economize horas na administração com um agendamento mais inteligente
Permita que os clientes escolham horários de treinamento que correspondam ao seu calendário usando a Booking Page. Você gasta menos tempo gerenciando a logística e mais tempo preparando e realizando sessões impactantes.
Coordene grupos e formatos de treinamento sem esforço
Use enquetes de grupo, planilhas de inscrição e lembretes automatizados para manter os participantes alinhados entre os fusos horários. Gerencie coortes, sessões híbridas e aulas recorrentes sem conflitos de agendamento.
Ofereça uma experiência profissional e refinada
As Branded Booking Pages, os pagamentos integrados do Stripe e as confirmações automatizadas garantem que as sessões comecem no horário, que os clientes cheguem preparados e que o treinamento transcorra sem problemas.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para todos os formatos de treinamento
Mantenha sua agenda livre de conflitos
Sincronize o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos e mostre a disponibilidade real para aulas, treinamento e tempo de preparação.
Permita que os clientes façam reservas instantaneamente
Compartilhe uma página de reserva ou um link 1:1 para que os clientes reservem sessões instantaneamente, recebam convites de calendário e paguem via Stripe quando necessário.
Proporcionar uma experiência profissional aos participantes
Personalize suas páginas de reserva com seu logotipo, cores e descrições de sessões para que os participantes saibam exatamente o que esperar.
Proteger os dados dos participantes e dos clientes
A sincronização de calendário privado, os controles de visibilidade dos participantes e as proteções de dados de nível empresarial protegem as informações confidenciais para treinamento corporativo.
Encontre o melhor horário para as sessões em grupo
Use Group Polls para agendar grandes treinamentos ou coortes entre empresas. Convide até 1.000 participantes e confirme o melhor horário para todos.
Gerencie workshops e certificações com facilidade
Use o Sign-up Sheets para criar workshops com limites de vagas e lembretes automáticos - ideal para aulas, programas ou certificações recorrentes.
Mantenha sua agenda livre de conflitos
Sincronize o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos e mostre a disponibilidade real para aulas, treinamento e tempo de preparação.
Permita que os clientes façam reservas instantaneamente
Compartilhe uma página de reserva ou um link 1:1 para que os clientes reservem sessões instantaneamente, recebam convites de calendário e paguem via Stripe quando necessário.
Proporcionar uma experiência profissional aos participantes
Personalize suas páginas de reserva com seu logotipo, cores e descrições de sessões para que os participantes saibam exatamente o que esperar.
Proteger os dados dos participantes e dos clientes
A sincronização de calendário privado, os controles de visibilidade dos participantes e as proteções de dados de nível empresarial protegem as informações confidenciais para treinamento corporativo.
Encontre o melhor horário para as sessões em grupo
Use Group Polls para agendar grandes treinamentos ou coortes entre empresas. Convide até 1.000 participantes e confirme o melhor horário para todos.
Gerencie workshops e certificações com facilidade
Use o Sign-up Sheets para criar workshops com limites de vagas e lembretes automáticos - ideal para aulas, programas ou certificações recorrentes.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle reduziu minha administração pela metade. Agora é fácil agendar workshops semanais para 30 pessoas.
Os clientes agendam o treinamento instantaneamente e pagam antecipadamente via Stripe. As não comparências diminuíram e a receita aumentou.
As Group Polls economizaram horas na coordenação de coortes entre fusos horários - a participação e o envolvimento aumentaram.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos
Para instrutores
Perguntas frequentes
Os participantes podem escolher as sessões por nível de habilidade?
Sim. Use as folhas de inscrição para listar as sessões, definir limites de assentos e permitir que os participantes escolham o nível certo para suas necessidades.
Quais calendários posso sincronizar?
Sincronize o calendário do Google, do Microsoft Outlook e da Apple. O Doodle oculta conflitos para que sua disponibilidade de treinamento seja sempre precisa.
Você pode receber o pagamento e os detalhes do pré-curso?
Sim. Use o Stripe com sua página de reservas ou 1:1 para cobrar taxas e adicionar perguntas personalizadas para que os participantes cheguem preparados.
As informações dos clientes são privadas?
Sim. O Doodle usa conexões de calendário seguras e criptografadas e mostra apenas a sua disponibilidade. Os detalhes dos participantes podem ser ocultados em qualquer plano, e as configurações avançadas de privacidade estão disponíveis no Doodle Pro e Enterprise.
Posso limitar as reservas ou definir prazos?
Sim. Defina janelas de reserva, prazos, limites de assentos por sessão e lembretes automáticos para controlar as programações e reduzir as alterações de última hora.