Agendamento para arquitetos - gerenciar reuniões com clientes
Com a confiança de escritórios de arquitetura e líderes de design
Economize horas no agendamento
Permita que os clientes agendem visitas ao local, revisões de projeto e consultas diretamente em sua página de reservas. O Doodle sincroniza-se automaticamente com o seu calendário para que os horários indisponíveis fiquem ocultos - você não precisará mais ficar indo e voltando ou fazer reservas duplas.
Coordenar pessoas e projetos com facilidade
Compartilhe Booking Pages co-hospedadas e use Group Polls para encontrar o melhor horário para reuniões com as partes interessadas, check-ins de contratados ou visitas ao local com várias partes - tudo isso sem cadeias intermináveis de e-mails.
Proteja o tempo faturável e mantenha-se profissional
Receba pagamentos com o Stripe, adicione seu logotipo e cores e envie lembretes automáticos pelo Doodle. Reduza o número de não comparecimentos, mantenha sua agenda e apresente uma imagem consistente e profissional a todos os clientes.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para todo tipo de reunião de arquitetos
Mantenha seus calendários sincronizados
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para bloquear automaticamente os horários de maior movimento. Mantenha os calendários do projeto, do site e pessoal alinhados para evitar agendamento duplo durante reuniões importantes.
Permita que os clientes façam reservas instantaneamente
Ofereça disponibilidade em tempo real com uma página de reservas ou slots 1:1. Os clientes podem agendar consultas ou visitas ao local em segundos, com margem de segurança para viagens e tempo de preparação.
Mostre a marca profissional de sua empresa
Personalize as Booking Pages com o logotipo, as cores e as descrições das sessões da sua empresa. Liste serviços como chamadas de descoberta, revisões esquemáticas ou inspeções do local para que os clientes saibam o que esperar.
Proteger os dados do projeto e do cliente
O Doodle oferece segurança de nível empresarial para proteger informações confidenciais. Controle a visibilidade do calendário, oculte os detalhes dos participantes e mantenha-se em conformidade com os requisitos de privacidade da empresa.
Encontre o melhor horário para cada equipe
Use Group Polls para coordenar revisões de planejamento, check-ins de contratados ou sessões com várias empresas. Você pode convidar até 1.000 participantes e escolher o horário que for melhor para todos.
Organize sessões no local com facilidade
Use as Folhas de Inscrição para workshops, apresentações de modelos ou visitas guiadas. Defina limites de assentos, crie sessões e deixe que os participantes escolham o melhor espaço para eles.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle reduziu meu tempo de administração pela metade. Os clientes agendam visitas ao local sem e-mails, e minha agenda fica limpa para que você possa se concentrar no trabalho de design.
As páginas de reserva com a sua marca e os lembretes automatizados significam que as reuniões começam no horário e o não comparecimento diminuiu em todos os projetos.
As Group Polls ajudaram a alinhar as partes interessadas em todas as empresas para uma revisão de planejamento contínua que costumava levar semanas para ser programada.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para arquitetos
para arquitetos
Perguntas frequentes
Os clientes podem agendar visitas ao local diretamente?
Sim. Use a Booking Page para mostrar apenas os horários disponíveis e definir buffers para viagens e preparação para que as visitas ao local sejam sincronizadas com seu calendário.
Quais calendários se integram ao Doodle?
O Doodle conecta o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar e o Apple Calendar para que sua disponibilidade seja precisa em todos os projetos.
Posso cobrar taxas por consultas ou visitas ao local?
Sim. Use o Stripe na página de reservas ou 1:1 para coletar depósitos ou o pagamento integral quando os clientes agendarem compromissos.
As informações do cliente e do projeto estão seguras?
Sim. O Doodle oferece segurança de nível empresarial, controles de privacidade e opções para ocultar os detalhes dos participantes e proteger os dados confidenciais do projeto.
Posso oferecer diferentes tipos e limites de sessão?
Sim. Crie várias páginas de reserva para diferentes serviços e use folhas de registro para gerenciar sessões com vagas limitadas.