Agendamento para arquitetos - gerenciar reuniões com clientes

Reduza o tempo de agendamento para revisões de projeto, visitas ao local e reuniões com clientes. Compartilhe um link de reserva, sincronize seu calendário, receba pagamentos e mantenha o cronograma do projeto em dia.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança de escritórios de arquitetura e líderes de design

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Economize horas no agendamento

Permita que os clientes agendem visitas ao local, revisões de projeto e consultas diretamente em sua página de reservas. O Doodle sincroniza-se automaticamente com o seu calendário para que os horários indisponíveis fiquem ocultos - você não precisará mais ficar indo e voltando ou fazer reservas duplas.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordenar pessoas e projetos com facilidade

Compartilhe Booking Pages co-hospedadas e use Group Polls para encontrar o melhor horário para reuniões com as partes interessadas, check-ins de contratados ou visitas ao local com várias partes - tudo isso sem cadeias intermináveis de e-mails.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Proteja o tempo faturável e mantenha-se profissional

Receba pagamentos com o Stripe, adicione seu logotipo e cores e envie lembretes automáticos pelo Doodle. Reduza o número de não comparecimentos, mantenha sua agenda e apresente uma imagem consistente e profissional a todos os clientes.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para todo tipo de reunião de arquitetos

Mantenha seus calendários sincronizados

Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para bloquear automaticamente os horários de maior movimento. Mantenha os calendários do projeto, do site e pessoal alinhados para evitar agendamento duplo durante reuniões importantes.

Permita que os clientes façam reservas instantaneamente

Ofereça disponibilidade em tempo real com uma página de reservas ou slots 1:1. Os clientes podem agendar consultas ou visitas ao local em segundos, com margem de segurança para viagens e tempo de preparação.

Mostre a marca profissional de sua empresa

Personalize as Booking Pages com o logotipo, as cores e as descrições das sessões da sua empresa. Liste serviços como chamadas de descoberta, revisões esquemáticas ou inspeções do local para que os clientes saibam o que esperar.

Proteger os dados do projeto e do cliente

O Doodle oferece segurança de nível empresarial para proteger informações confidenciais. Controle a visibilidade do calendário, oculte os detalhes dos participantes e mantenha-se em conformidade com os requisitos de privacidade da empresa.

Encontre o melhor horário para cada equipe

Use Group Polls para coordenar revisões de planejamento, check-ins de contratados ou sessões com várias empresas. Você pode convidar até 1.000 participantes e escolher o horário que for melhor para todos.

Organize sessões no local com facilidade

Use as Folhas de Inscrição para workshops, apresentações de modelos ou visitas guiadas. Defina limites de assentos, crie sessões e deixe que os participantes escolham o melhor espaço para eles.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle reduziu meu tempo de administração pela metade. Os clientes agendam visitas ao local sem e-mails, e minha agenda fica limpa para que você possa se concentrar no trabalho de design.

ER

Elena R.

Arquiteto principal

As páginas de reserva com a sua marca e os lembretes automatizados significam que as reuniões começam no horário e o não comparecimento diminuiu em todos os projetos.

ML

Marc L.

Gerente de projetos, estúdio de design

As Group Polls ajudaram a alinhar as partes interessadas em todas as empresas para uma revisão de planejamento contínua que costumava levar semanas para ser programada.

SK

Sofia K.

Arquiteto de projetos sênior

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para arquitetos para arquitetos

Guias e dicas para você melhorar o agendamento, realizar reuniões eficientes e gerenciar visitas ao local com o Doodle. Conselhos práticos adaptados aos fluxos de trabalho de arquitetura.

Perguntas frequentes

Os clientes podem agendar visitas ao local diretamente?

Sim. Use a Booking Page para mostrar apenas os horários disponíveis e definir buffers para viagens e preparação para que as visitas ao local sejam sincronizadas com seu calendário.

Quais calendários se integram ao Doodle?

O Doodle conecta o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar e o Apple Calendar para que sua disponibilidade seja precisa em todos os projetos.

Posso cobrar taxas por consultas ou visitas ao local?

Sim. Use o Stripe na página de reservas ou 1:1 para coletar depósitos ou o pagamento integral quando os clientes agendarem compromissos.

As informações do cliente e do projeto estão seguras?

Sim. O Doodle oferece segurança de nível empresarial, controles de privacidade e opções para ocultar os detalhes dos participantes e proteger os dados confidenciais do projeto.

Posso oferecer diferentes tipos e limites de sessão?

Sim. Crie várias páginas de reserva para diferentes serviços e use folhas de registro para gerenciar sessões com vagas limitadas.

Comece a programar de forma mais inteligente para você seu escritório de arquitetura

Plano gratuito disponível. Você pode fazer upgrade para o Doodle Pro a partir de US$ 6,95/mês para obter marcas personalizadas, lembretes automáticos e pagamentos com o Stripe.

Não é necessário cartão de crédito.