Software de agendamento para contadores

Permita que os clientes agendem por conta própria as revisões e consultas fiscais. Acabe com o vai-e-vem de e-mails, proteja as horas faturáveis e mantenha seu calendário preciso para as reuniões com os clientes.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança de empresas de contabilidade e equipes financeiras

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Reduzir o tempo de administração, proteger as horas faturáveis

Permita que os clientes agendem consultas fiscais, revisões trimestrais e check-ins de contabilidade em segundos. O Doodle sincroniza-se automaticamente com o seu calendário, dando a você mais tempo para trabalhar com o cliente e menos para coordenar.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Seja preciso, nunca faça uma reserva dupla

Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para bloquear automaticamente os horários de maior movimento e evitar sobreposições. Sua disponibilidade está sempre atualizada para reuniões com clientes, revisões e prazos de arquivamento.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Experiência profissional que gera confiança

As páginas de reserva com a sua marca, os retentores via Stripe e os lembretes automáticos ajudam os clientes a chegarem preparados. Você se mantém profissional, protege a receita e mantém seu tempo faturável seguro.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para todas as reuniões de contadores

Sincronize seu calendário automaticamente

Conecte o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para bloquear automaticamente os compromissos dos clientes, evitar conflitos e mostrar apenas a disponibilidade real.

Permita que os clientes façam reservas em tempo real

Compartilhe sua página de reservas para que os clientes façam reservas instantaneamente a partir dos horários disponíveis. Defina durações de sessão predefinidas para consultas, auditorias ou chamadas fiscais.

Mostre a marca de sua empresa

Adicione o logotipo, as cores e as instruções da sua empresa à sua página de reservas para que você tenha uma experiência de reserva consistente e refinada que reflita o processo do cliente.

Mantenha os dados do cliente seguros

O Doodle oferece proteção de nível empresarial, conexões criptografadas e conformidade com o GDPR. Oculte os detalhes dos participantes e proteja as informações dos clientes.

Encontre o melhor horário para as equipes

Use Group Polls para agendar reuniões de equipe, workshops com clientes ou painéis consultivos. Você pode convidar até 1.000 participantes e escolher o horário que for melhor para todos.

Executar sessões de clientes sem planilhas

Use as folhas de registro para organizar clínicas fiscais, workshops para clientes ou sessões de treinamento. Defina os limites de assentos e colete os detalhes dos participantes para que as sessões sejam tranquilas e organizadas.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle me economizou seis horas por semana. Os clientes marcam compromissos fiscais sem e-mails e minha agenda nunca se sobrepõe.

ER

Emma R.

Contador público certificado (CPA)

As Booking Pages permitem que os clientes paguem as taxas de retenção no momento da reserva. Você não precisará mais ficar procurando faturas e terá menos faltas de comparecimento.

LB

Luca B.

Consultor contábil

O Group Polls facilitou o agendamento de nosso workshop trimestral para clientes - todos compareceram preparados.

SM

Sophie M.

Consultor fiscal

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para contadores

Guias práticos e listas de verificação para facilitar o agendamento de clientes, melhorar o gerenciamento do tempo e aproveitar ao máximo as integrações de calendário do Doodle.

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Como os contadores economizam tempo com o agendamento on-line

Configure uma página de reservas com a marca da sua empresa

Two women are standing and talking on microphones in a workshop or seminar. One is asking questions to the moderator.

Reduza o não comparecimento: lembretes e pagamentos para reuniões com clientes

Perguntas frequentes

Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar IDs de impostos, documentos necessários ou notas de compromisso antes das reuniões.

Quais calendários posso conectar?

Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar e o Apple Calendar. O Doodle bloqueia automaticamente os horários de maior movimento para que seu calendário permaneça preciso e as reuniões não se sobreponham.

Você pode receber pagamentos ou retentores?

Sim. Use a integração com o Stripe para coletar pagamentos no momento do agendamento de consultas ou retenções e reduzir o não comparecimento.

Qual é a segurança dos dados do cliente?

O Doodle oferece segurança de dados em nível empresarial, conexões de calendário seguras, opções de GDPR e recursos como ocultar detalhes dos participantes para proteger a confidencialidade do cliente.

Posso controlar as regras de reserva?

Sim. Defina janelas de agendamento, prazos, tipos de sessão e lembretes automáticos para que os clientes agendem quando você quiser e cheguem preparados.

Mais tempo para os clientes, menos tempo para agendamento

Comece gratuitamente - ou obtenha o Doodle Pro a partir de US$ 6,95/mês para páginas de marca, pagamentos e automações avançadas.

Não é necessário cartão de crédito.