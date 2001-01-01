Software de agendamento para contadores
Com a confiança de empresas de contabilidade e equipes financeiras
Reduzir o tempo de administração, proteger as horas faturáveis
Permita que os clientes agendem consultas fiscais, revisões trimestrais e check-ins de contabilidade em segundos. O Doodle sincroniza-se automaticamente com o seu calendário, dando a você mais tempo para trabalhar com o cliente e menos para coordenar.
Seja preciso, nunca faça uma reserva dupla
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para bloquear automaticamente os horários de maior movimento e evitar sobreposições. Sua disponibilidade está sempre atualizada para reuniões com clientes, revisões e prazos de arquivamento.
Experiência profissional que gera confiança
As páginas de reserva com a sua marca, os retentores via Stripe e os lembretes automáticos ajudam os clientes a chegarem preparados. Você se mantém profissional, protege a receita e mantém seu tempo faturável seguro.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para todas as reuniões de contadores
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar para bloquear automaticamente os compromissos dos clientes, evitar conflitos e mostrar apenas a disponibilidade real.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe sua página de reservas para que os clientes façam reservas instantaneamente a partir dos horários disponíveis. Defina durações de sessão predefinidas para consultas, auditorias ou chamadas fiscais.
Mostre a marca de sua empresa
Adicione o logotipo, as cores e as instruções da sua empresa à sua página de reservas para que você tenha uma experiência de reserva consistente e refinada que reflita o processo do cliente.
Mantenha os dados do cliente seguros
O Doodle oferece proteção de nível empresarial, conexões criptografadas e conformidade com o GDPR. Oculte os detalhes dos participantes e proteja as informações dos clientes.
Encontre o melhor horário para as equipes
Use Group Polls para agendar reuniões de equipe, workshops com clientes ou painéis consultivos. Você pode convidar até 1.000 participantes e escolher o horário que for melhor para todos.
Executar sessões de clientes sem planilhas
Use as folhas de registro para organizar clínicas fiscais, workshops para clientes ou sessões de treinamento. Defina os limites de assentos e colete os detalhes dos participantes para que as sessões sejam tranquilas e organizadas.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle me economizou seis horas por semana. Os clientes marcam compromissos fiscais sem e-mails e minha agenda nunca se sobrepõe.
As Booking Pages permitem que os clientes paguem as taxas de retenção no momento da reserva. Você não precisará mais ficar procurando faturas e terá menos faltas de comparecimento.
O Group Polls facilitou o agendamento de nosso workshop trimestral para clientes - todos compareceram preparados.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
contadores
Perguntas frequentes
Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar IDs de impostos, documentos necessários ou notas de compromisso antes das reuniões.
Quais calendários posso conectar?
Conecte o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar e o Apple Calendar. O Doodle bloqueia automaticamente os horários de maior movimento para que seu calendário permaneça preciso e as reuniões não se sobreponham.
Você pode receber pagamentos ou retentores?
Sim. Use a integração com o Stripe para coletar pagamentos no momento do agendamento de consultas ou retenções e reduzir o não comparecimento.
Qual é a segurança dos dados do cliente?
O Doodle oferece segurança de dados em nível empresarial, conexões de calendário seguras, opções de GDPR e recursos como ocultar detalhes dos participantes para proteger a confidencialidade do cliente.
Posso controlar as regras de reserva?
Sim. Defina janelas de agendamento, prazos, tipos de sessão e lembretes automáticos para que os clientes agendem quando você quiser e cheguem preparados.