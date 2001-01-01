Agendamento simples e seguro para treinadores de bem-estar
Com a confiança de organizações de bem-estar e saúde
Permita que os clientes façam suas próprias reservas
Compartilhe sua Booking Page para que os clientes agendem reuniões individuais, chamadas de descoberta e acompanhamentos sem precisar ficar trocando ideias. O Doodle sincroniza seu calendário, envia confirmações e adiciona links de vídeo automaticamente.
Mantenha-se sincronizado em todos os fusos horários
Coordene sessões, retiros e reuniões de equipe sem esforço. A disponibilidade em tempo real, os buffers inteligentes e os links de reserva co-hospedados evitam a sobreposição e a reserva dupla.
Tenha uma aparência elegante e permaneça protegido
As páginas de reserva com a marca, os lembretes automáticos e os pagamentos com Stripe reduzem o não comparecimento e os cancelamentos, enquanto o Doodle aplica suas regras de reagendamento e política.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para a forma como você treina e cresce
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple uma vez. O Doodle bloqueia os horários de pico, detecta fusos horários e adiciona links do Zoom, Meet, Teams ou Webex automaticamente para que todas as sessões comecem na hora certa.
Mantenha sua agenda focada e flexível
Agendamento em tempo real para reuniões individuais e pacotes. Ofereça janelas definidas, adicione buffers de preparação, evite agendamentos duplos e permita que os clientes reagendem com um único link, mantendo o fluxo do seu dia.
Personalize a experiência de cada cliente
Tenha uma aparência profissional com seu logotipo, cores da marca e URL. Adicione perguntas personalizadas para capturar metas, preferências ou renúncias antes das sessões para que você possa personalizar o treinamento sem e-mails adicionais.
Proteja os dados do cliente com segurança empresarial
Segurança de nível empresarial por design: GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3. Somente a disponibilidade é compartilhada; as respostas dos clientes permanecem privadas com acesso baseado em permissão e detalhes ocultos dos participantes.
Encontre o melhor horário para as sessões em grupo
Encontre o melhor horário para reuniões de grupo, sessões com parceiros ou workshops de bem-estar corporativo com o Group Polls. Convide até 1.000 participantes e deixe o Doodle revelar o horário vencedor instantaneamente.
Preencher classes e workshops mais rapidamente
Preencha rapidamente as turmas e os workshops com as folhas de registro. Crie intervalos de tempo, limite os assentos e envie lembretes automáticos para que suas sessões sejam realizadas com lotação máxima e dentro do cronograma.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Os clientes marcam reuniões individuais por conta própria e os lembretes reduzem pela metade o número de não comparecimentos.
Preenchi uma aula de respiração de 20 lugares em um dia usando folhas de inscrição e Stripe.
O Group Polls facilitou o agendamento de um workshop de bem-estar corporativo para 50 pessoas.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
treinadores de bem-estar
Perguntas frequentes
Posso oferecer chamadas de descoberta, pacotes e acompanhamento em um único link?
Sim. Use vários tipos de sessão em sua Booking Page e 1:1s para que os clientes escolham exatamente o que precisam.
O Doodle se conecta aos meus aplicativos de calendário e vídeo?
Sim. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Google Meet, o Teams ou o Webex com um clique.
Como faço para realizar sessões co-hospedadas?
Use a co-apresentação para que uma sessão seja reservada somente quando todos os calendários estiverem alinhados - ideal para programas conjuntos com nutricionistas ou terapeutas.
As informações dos clientes estão seguras?
Sim. Somente a disponibilidade é compartilhada. As respostas do cliente são protegidas com acesso baseado em permissão e conformidade com SOC 2, GDPR e CCPA.
Posso definir buffers, fusos horários e regras de cancelamento?
Sim. Adicione buffers de preparação, detecte automaticamente os fusos horários e personalize o cancelamento e o reagendamento para proteger seu tempo.