Agendamento seguro para terapeutas e conselheiros
Com a confiança das principais organizações de bem-estar e saúde
Preencher sua agenda sem precisar de telefone
Compartilhe uma página de agendamento, permita que os clientes façam sua própria reserva ou reagendamento e adicione automaticamente links do Zoom, Google Meet ou Teams a cada sessão de terapia.
Coordenar sessões individuais, de casais, de família e de supervisão com uma ferramenta
A disponibilidade em tempo real, os buffers e a detecção de fuso horário mantêm seu calendário e os compromissos do cliente alinhados.
Ofereça uma experiência de reserva profissional e refinada
A marca personalizada, os e-mails de confirmação e os pagamentos via Stripe criam confiança, enquanto a prevenção de reservas duplas mantém as sessões confiáveis.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para a maneira como você dá suporte aos clientes
Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple
Sincronize sua agenda automaticamente. Bloqueie horários pessoais, evite agendamentos duplos e inicie links do Zoom, Google Meet, Teams ou Webex com cada agendamento.
Compartilhar páginas de reserva ou links 1:1
Permita que os clientes escolham horários que se ajustem à sua carga de casos. Adicione amortecedores para anotações, ofereça horários semanais recorrentes e permita que as entradas urgentes sejam agendadas mais cedo.
Marque suas páginas de reserva
Adicione o nome, o logotipo e as cores de sua clínica. Inclua perguntas de admissão sobre metas ou preferências para que cada sessão comece preparada e pessoal.
Mantenha os detalhes do cliente privados e seguros
Somente a disponibilidade é compartilhada. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3, com acesso baseado em permissão para a sua equipe.
Use enquetes de grupo para agendar supervisão ou análises de casos
Convide até 1.000 participantes, obtenha a disponibilidade e marque o melhor horário sem longas cadeias de e-mails.
Publicar folhas de registro para sessões em grupo
Liste sessões de terapia, workshops ou psicoeducação. Limite as vagas, reúna informações dos participantes e acompanhe os registros em um único painel.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Os clientes se auto-reservam, os lembretes reduziram pela metade o número de não comparecimentos e os buffers protegem meu tempo de anotações.
As Group Polls tornam a supervisão de agendamento indolor. Um link, 12 médicos, pronto.
Os pagamentos com Stripe na reserva reduzem os cancelamentos de última hora e protegem meu calendário.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para você aumentar sua prática
sua prática
Perguntas frequentes
Os novos clientes podem compartilhar informações de admissão no momento da reserva?
Sim. Adicione perguntas personalizadas sobre metas, preferências ou detalhes do seguro para que você comece cada sessão preparado.
O Doodle é sincronizado com meus calendários e ferramentas de vídeo?
Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione automaticamente links do Zoom, Google Meet, Teams ou Webex.
Posso oferecer sessões de terapia semanais ou quinzenais?
Sim. Defina a disponibilidade recorrente para sessões individuais, de casais ou de família para que os clientes reservem horários consistentes.
Os dados do cliente estão seguros e são privados?
Sim. Somente sua disponibilidade fica visível. As respostas e os detalhes do calendário pessoal permanecem privados. O Doodle atende ao GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.
Qual é a flexibilidade de agendamento?
Permita o reagendamento, defina buffers, limite os participantes, exija pagamento na reserva com o Stripe e controle o tempo de espera e as janelas de cancelamento.