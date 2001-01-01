Criar um Doodle

Agendamento seguro para terapeutas e conselheiros

Acabe com as idas e vindas. Permita que os clientes façam reservas on-line, receba lembretes automáticos, proteja os limites do seu calendário e adicione links do Zoom ou do Teams para cada sessão.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança das principais organizações de bem-estar e saúde

Preencher sua agenda sem precisar de telefone

Compartilhe uma página de agendamento, permita que os clientes façam sua própria reserva ou reagendamento e adicione automaticamente links do Zoom, Google Meet ou Teams a cada sessão de terapia.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordenar sessões individuais, de casais, de família e de supervisão com uma ferramenta

A disponibilidade em tempo real, os buffers e a detecção de fuso horário mantêm seu calendário e os compromissos do cliente alinhados.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Ofereça uma experiência de reserva profissional e refinada

A marca personalizada, os e-mails de confirmação e os pagamentos via Stripe criam confiança, enquanto a prevenção de reservas duplas mantém as sessões confiáveis.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para a maneira como você dá suporte aos clientes

Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple

Sincronize sua agenda automaticamente. Bloqueie horários pessoais, evite agendamentos duplos e inicie links do Zoom, Google Meet, Teams ou Webex com cada agendamento.

Compartilhar páginas de reserva ou links 1:1

Permita que os clientes escolham horários que se ajustem à sua carga de casos. Adicione amortecedores para anotações, ofereça horários semanais recorrentes e permita que as entradas urgentes sejam agendadas mais cedo.

Marque suas páginas de reserva

Adicione o nome, o logotipo e as cores de sua clínica. Inclua perguntas de admissão sobre metas ou preferências para que cada sessão comece preparada e pessoal.

Mantenha os detalhes do cliente privados e seguros

Somente a disponibilidade é compartilhada. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3, com acesso baseado em permissão para a sua equipe.

Use enquetes de grupo para agendar supervisão ou análises de casos

Convide até 1.000 participantes, obtenha a disponibilidade e marque o melhor horário sem longas cadeias de e-mails.

Publicar folhas de registro para sessões em grupo

Liste sessões de terapia, workshops ou psicoeducação. Limite as vagas, reúna informações dos participantes e acompanhe os registros em um único painel.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Os clientes se auto-reservam, os lembretes reduziram pela metade o número de não comparecimentos e os buffers protegem meu tempo de anotações.

JM

Jenna M.

LCSW

As Group Polls tornam a supervisão de agendamento indolor. Um link, 12 médicos, pronto.

RT

Rafael T.

LMFT

Os pagamentos com Stripe na reserva reduzem os cancelamentos de última hora e protegem meu calendário.

PS

Priya S.

Psicólogo de aconselhamento

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para você aumentar sua prática sua prática

Dicas para agilizar o agendamento, proteger sua agenda e fortalecer os relacionamentos com os clientes.

Therapist and client in a calm, warm office

Como os terapeutas reduzem o número de não comparecimentos com lembretes e buffers

Therapist speaking with a client in a calm office with plants and natural light

Estabelecer limites saudáveis no calendário sem prejudicar o atendimento ao cliente

Group therapy healthcare

Realizar terapia de grupo e workshops com planilhas de inscrição

Perguntas frequentes

Os novos clientes podem compartilhar informações de admissão no momento da reserva?

Sim. Adicione perguntas personalizadas sobre metas, preferências ou detalhes do seguro para que você comece cada sessão preparado.

O Doodle é sincronizado com meus calendários e ferramentas de vídeo?

Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione automaticamente links do Zoom, Google Meet, Teams ou Webex.

Posso oferecer sessões de terapia semanais ou quinzenais?

Sim. Defina a disponibilidade recorrente para sessões individuais, de casais ou de família para que os clientes reservem horários consistentes.

Os dados do cliente estão seguros e são privados?

Sim. Somente sua disponibilidade fica visível. As respostas e os detalhes do calendário pessoal permanecem privados. O Doodle atende ao GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.

Qual é a flexibilidade de agendamento?

Permita o reagendamento, defina buffers, limite os participantes, exija pagamento na reserva com o Stripe e controle o tempo de espera e as janelas de cancelamento.

Ofereça aos clientes uma maneira fácil de reservar e manter a atenção

Comece gratuitamente e economize horas por semana com agendamento, lembretes e pagamentos automatizados.

Não é necessário cartão de crédito.