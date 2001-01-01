Criar um Doodle

Agendamento para instrutores de aulas em grupo que preenchem as vagas

Pare de fazer malabarismos com listas, textos e cancelamentos. Compartilhe uma Booking Page, sincronize seu calendário, receba pagamentos e deixe que os lembretes e os fusos horários cuidem do resto.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Confiado por organizações de bem-estar e instrutores de saúde em todo o mundo

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Gerencie sua agenda sem esforço

Publique suas aulas uma única vez e permita que os clientes façam sua própria reserva, reagendem ou escolham outro horário. Os buffers inteligentes e a prevenção de agendamento duplo mantêm seu tempo de preparação e limpeza protegido.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Simplifique a coordenação entre classes e equipes

Lide com vários tipos de aulas, estúdios e reuniões em um só lugar. Use Group Polls para alinhar co-instrutores, escolher horários por demanda e detectar automaticamente fusos horários para sessões virtuais.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Ofereça uma experiência profissional e refinada

As confirmações por e-mail, os lembretes e os convites do calendário reduzem o não comparecimento. Marca personalizada, pagamentos e instruções claras fazem com que cada interação seja perfeita e confiável.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para todas as formas de você liderar uma classe

Sincronize calendários e fique livre de conflitos

Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple para mostrar a disponibilidade em tempo real nos estúdios e na telessaúde. O Doodle bloqueia conflitos, adiciona buffers e registra links do Zoom, Teams, Meet ou Webex automaticamente.

Permita que os clientes façam reservas on-line instantaneamente

Compartilhe uma página de reservas para consultas e visitas. Os clientes veem as vagas disponíveis, fazem reservas em segundos e recebem confirmações ou links para reagendamento, enquanto você controla a capacidade e os horários de corte.

Marque todas as aulas do seu jeito

Adicione seu logotipo, cores, descrições de aulas e preços. O texto gerado por IA ajuda a delinear metas e detalhes e, em seguida, você refina o tom para combinar com a sua marca.

Mantenha os dados do cliente privados e seguros

Somente a disponibilidade é compartilhada. As respostas dos clientes permanecem protegidas com acesso baseado em permissão. O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA para que você tenha total tranquilidade.

Encontre o horário perfeito para cada workshop

Use Group Polls para agendar séries ou eventos especiais. Convide até 1.000 participantes, visualize as preferências instantaneamente e marque o melhor horário com um clique.

Gerencie turmas e listas com facilidade

Crie planilhas de inscrição para programas ou turmas de capacidade limitada. Defina limites de assentos, colete detalhes de admissão e organize tudo em um único painel de controle.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle preenche minhas aulas de reabilitação mais rapidamente. Pagamentos, lembretes e convites de calendário reduzem o não comparecimento.

KM

Kara M.

Instrutor de grupo de PT

As Group Polls fizeram com que três co-instrutores se alinhassem em um novo horário em minutos, não em dias.

MS

Miguel S.

Professor de ioga pré-natal

As folhas de registro limitam os assentos e coletam informações de admissão com segurança. A instalação levou 10 minutos.

DL

Dana L.

Treinador de bem-estar cardíaco

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para saúde agendamento de aulas

Dicas práticas para agilizar as inscrições, manter seu calendário limpo e maximizar a participação

Participants in a group yoga class seated on mats in a bright, peaceful studio. The instructor leads the session calmly.

Como realizar aulas completas com uma página de reserva

Adults attending a yoga class in a bright studio, calmly seated on mats and preparing for session start.

Reduzir o não comparecimento: lembretes que realmente funcionam

Virtual group class instructor

Enquetes de grupo vs. planilhas de inscrição: qual usar nas aulas?

Perguntas frequentes

Como faço para gerenciar as aulas recorrentes?

Defina a disponibilidade recorrente ou adicione espaços repetidos a uma folha de registro. Os clientes podem agendar sessões semanais, quinzenais ou mensais e receber lembretes automáticos.

O Doodle é sincronizado com meu calendário e aplicativo de vídeo?

Sim. Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple e adicione automaticamente links do Zoom, do Google Meet, do Teams ou do Webex às reservas.

Posso coletar informações de saúde ou isenções antes da aula?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à reserva ou à inscrição, torne os campos obrigatórios e visualize ou exporte as respostas.

Os dados do cliente são privados e seguros?

Sim. Somente a sua disponibilidade é compartilhada. Os dados do cliente são baseados em permissão e protegidos pela conformidade com o GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3.

Posso limitar os assentos, definir buffers e evitar a sobreposição?

Sim. Limite os assentos por vaga, adicione buffers de preparação e limpeza e o Doodle bloqueia as reservas duplas em seus calendários.

Preencha sua próxima turma sem levantar um dedo

Você pode começar gratuitamente. Economize horas por semana com agendamento e inscrições automatizados.

