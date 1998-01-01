Agendamento simples criado para eventos e webinars
Usado por organizadores e anfitriões nas principais instituições e empresas do mundo
Inscrições simples para qualquer evento
Permita que os participantes se inscrevam em webinars, workshops ou sessões de treinamento com folhas de inscrição incorporadas.
Um link, todos os detalhes
Compartilhe a página de reserva do seu evento para que os participantes possam ver todas as sessões disponíveis, escolher a vaga e obter o link de participação instantaneamente.
Sem caos de última hora
Lembretes e atualizações são enviados automaticamente, mantendo seus participantes informados e pontuais.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Criado para cada evento que você realizar
Permita que os participantes escolham sua sessão
Crie uma planilha de inscrição para que as pessoas escolham o workshop, o painel ou o webinar mais adequado para elas.
Planejar chamadas de preparação de palestrantes
Use uma página de reserva para coordenar os horários de ensaio com os apresentadores antes do grande dia.
Personalize a experiência
Ofereça diferentes tipos de sessão em uma única folha de inscrição para que os participantes possam personalizar sua experiência no evento. Adicione perguntas de pré-inscrição para coletar detalhes antes que eles se inscrevam.
Simplificar a participação global
O Doodle mostra os horários no fuso horário local de cada pessoa para que você não entre na hora errada.
Envie convites bem elaborados e prontos
Adicione seu logotipo, cores e marca personalizada a cada convite para que seu evento pareça profissional desde o primeiro clique.
Coordenar a equipe do seu evento
Use uma Group Poll para agendar rapidamente chamadas de planejamento com organizadores, patrocinadores e equipe de suporte.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Cada pesquisa do Doodle me economiza uma hora. Isso é muito importante quando você planeja 20 eventos por mês.
Preparei uma reunião de orientação para 30 pessoas em menos de 10 minutos.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Posso coletar os detalhes dos participantes quando eles se inscreverem?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Folha de Inscrição para coletar nomes, preferências ou necessidades dietéticas antes do evento.
Posso gerenciar as programações dos palestrantes e da equipe no Doodle?
Sim, coordene o uso de Booking Pages para chamadas 1:1 ou Group Polls para reuniões de planejamento de grupo.
E se o meu evento tiver participantes em fusos horários diferentes?
O Doodle exibe automaticamente a disponibilidade em seu horário local para evitar confusão.
Como posso oferecer opções presenciais e virtuais?
Liste ambos na mesma folha de inscrição para que os participantes possam escolher o que for melhor para eles.
Qual é a diferença entre uma folha de inscrição e uma página de reserva?
As folhas de inscrição listam várias sessões ou eventos; as páginas de reserva mostram sua disponibilidade pessoal para reserva.