Agendamento simples criado para eventos e webinars

Agende webinars, workshops e muito mais com inscrições fáceis e opções claras.

A group poll with a list view of availabilities for a user research workshop

Usado por organizadores e anfitriões nas principais instituições e empresas do mundo

Inscrições simples para qualquer evento

Permita que os participantes se inscrevam em webinars, workshops ou sessões de treinamento com folhas de inscrição incorporadas.

Um link, todos os detalhes

Compartilhe a página de reserva do seu evento para que os participantes possam ver todas as sessões disponíveis, escolher a vaga e obter o link de participação instantaneamente.

Sem caos de última hora

Lembretes e atualizações são enviados automaticamente, mantendo seus participantes informados e pontuais.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Criado para cada evento que você realizar

Permita que os participantes escolham sua sessão

Crie uma planilha de inscrição para que as pessoas escolham o workshop, o painel ou o webinar mais adequado para elas.

Planejar chamadas de preparação de palestrantes

Use uma página de reserva para coordenar os horários de ensaio com os apresentadores antes do grande dia.

Personalize a experiência

Ofereça diferentes tipos de sessão em uma única folha de inscrição para que os participantes possam personalizar sua experiência no evento. Adicione perguntas de pré-inscrição para coletar detalhes antes que eles se inscrevam.

Simplificar a participação global

O Doodle mostra os horários no fuso horário local de cada pessoa para que você não entre na hora errada.

Envie convites bem elaborados e prontos

Adicione seu logotipo, cores e marca personalizada a cada convite para que seu evento pareça profissional desde o primeiro clique.

Coordenar a equipe do seu evento

Use uma Group Poll para agendar rapidamente chamadas de planejamento com organizadores, patrocinadores e equipe de suporte.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Cada pesquisa do Doodle me economiza uma hora. Isso é muito importante quando você planeja 20 eventos por mês.

Michael D.

Proprietário e treinador de liderança

Preparei uma reunião de orientação para 30 pessoas em menos de 10 minutos.

Alfredo B.

Diretor de Assuntos Estudantis

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso coletar os detalhes dos participantes quando eles se inscreverem?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Folha de Inscrição para coletar nomes, preferências ou necessidades dietéticas antes do evento.

Posso gerenciar as programações dos palestrantes e da equipe no Doodle?

Sim, coordene o uso de Booking Pages para chamadas 1:1 ou Group Polls para reuniões de planejamento de grupo.

E se o meu evento tiver participantes em fusos horários diferentes?

O Doodle exibe automaticamente a disponibilidade em seu horário local para evitar confusão.

Como posso oferecer opções presenciais e virtuais?

Liste ambos na mesma folha de inscrição para que os participantes possam escolher o que for melhor para eles.

Qual é a diferença entre uma folha de inscrição e uma página de reserva?

As folhas de inscrição listam várias sessões ou eventos; as páginas de reserva mostram sua disponibilidade pessoal para reserva.

Você não encontrou a resposta?

Dedique mais tempo à experiência do seu evento, e não em sua agenda

Permita que as pessoas reservem suas sessões em segundos e mantenha o foco em fazer do evento um sucesso.

