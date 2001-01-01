Criar um Doodle

Agendamento para professores e professores, simplificado

Evite correntes de e-mail. Permita que alunos, pais e colegas marquem horários de atendimento, aconselhamento e reuniões em seu calendário com disponibilidade e lembretes em tempo real.

A booking page graphic with the calendar view for office hours. Two people found 11:30am on a Friday to meet.

Confiado por educadores e campi em todo o mundo

Recuperar horas por semana

O Doodle automatiza o horário de expediente, os check-ins de conselheiros e as reuniões de pais para que você pare de fazer malabarismos com tópicos e calendários. Você pode compartilhar um link, permitir que as pessoas façam suas próprias reservas e voltar à preparação das aulas e às pesquisas.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Execute todos os tipos de reunião em um só lugar

Coordene seminários, laboratórios, reuniões de comitês e maquiagens sem trocar de ferramenta. O Doodle lida com disponibilidade, buffers e links de reuniões para que você mantenha sua agenda organizada.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Reduza o número de não comparecimentos e estabeleça um tom profissional

As confirmações automáticas, os lembretes e a detecção de fuso horário mantêm os alunos e colegas pontuais. Os convites com a sua marca fazem com que suas reuniões pareçam oficiais e preparadas.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para a forma como você ensina e se reúne

Conecte os calendários da Apple, Google ou Microsoft

e inicie o Zoom, o Teams ou o Webex com um clique. Bloqueie os horários de aula automaticamente, defina limites de horário de expediente e evite a duplicação de reservas nos calendários de pesquisa e ensino.

Mostrar apenas os horários que você escolher

em tempo real. Defina buffers de dias de aula, tempo de preparação e locais do campus. Os alunos podem ver a disponibilidade em visualizações semanais ou mensais e fazer reservas sem criar uma conta.

Envie convites bem elaborados

com a marca de seu departamento ou escola. Anexe programas de estudos, rubricas ou listas de leitura, adicione perguntas personalizadas e colete as informações de que você precisa antes do início da reunião.

Mantenha-se em conformidade por padrão

O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3 para que os dados de alunos e professores permaneçam protegidos. Controle quais dados você coleta e quem pode reservar.

Encontre o melhor momento

para seminários, defesas de teses ou reuniões de comitês. Crie uma enquete de grupo, defina prazos, limite as opções e bloqueie a escolha final depois que todos votarem.

Organizar inscrições para

Você pode organizar blocos de aconselhamento, práticas de laboratório, apresentações ou reuniões de pais e mestres. Ofereça várias vagas, limite a participação e permita que os participantes remarquem sem e-mails.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O horário de expediente agora é reservado por você mesmo. O Doodle eliminou os tópicos de responder a todos e reduziu pela metade o número de não comparecimentos.

AC

Amber C.

Biologia, Professor Associado

Gerencio 120 alunos e 3 comitês. O One Booking Page mantém as reuniões organizadas e meu calendário em ordem

HR

Hailey R.

Professor de ensino médio

As Group Polls finalmente resolveram o problema de encontrar um tempo de defesa de tese que todos podem fazer.

TG

Tyler G.

Presidente do departamento

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para educadores ocupados

Obtenha dicas práticas para agilizar a programação, gerenciar o horário de expediente e realizar reuniões melhores para seus alunos e colegas do corpo docente.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Reuniões de pais e mestres: modelos e dicas de lembretes

A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room

Como administrar o horário de expediente sem estresse com um link de reserva

Um guia do professor para agendar defesas de tese

Perguntas frequentes

Posso definir horários de expediente recorrentes?

Sim. Crie uma página de reserva com disponibilidade semanal e buffers. Compartilhe o link uma vez; os alunos reservam as vagas e os dois calendários são atualizados instantaneamente.

Ele funcionará com as ferramentas do meu campus?

Sim. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e crie automaticamente links do Zoom, do Teams ou do Webex para reuniões.

Posso agendar entre seções ou laboratórios?

Use enquetes de grupo para encontrar um horário para os assistentes técnicos e alunos, ou folhas de inscrição para distribuir os alunos em várias vagas.

Os dados dos alunos estão protegidos?

Sim. O Doodle é compatível com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla os campos obrigatórios e quem pode reservar. Nenhum dado é compartilhado para marketing.

E se minha agenda mudar semanalmente?

Atualize a disponibilidade a qualquer momento, defina horários específicos para datas ou pause as reservas para intervalos. Sua página de reservas reflete as alterações em tempo real.

