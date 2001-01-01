Agendamento para professores e professores, simplificado
Confiado por educadores e campi em todo o mundo
Recuperar horas por semana
O Doodle automatiza o horário de expediente, os check-ins de conselheiros e as reuniões de pais para que você pare de fazer malabarismos com tópicos e calendários. Você pode compartilhar um link, permitir que as pessoas façam suas próprias reservas e voltar à preparação das aulas e às pesquisas.
Execute todos os tipos de reunião em um só lugar
Coordene seminários, laboratórios, reuniões de comitês e maquiagens sem trocar de ferramenta. O Doodle lida com disponibilidade, buffers e links de reuniões para que você mantenha sua agenda organizada.
Reduza o número de não comparecimentos e estabeleça um tom profissional
As confirmações automáticas, os lembretes e a detecção de fuso horário mantêm os alunos e colegas pontuais. Os convites com a sua marca fazem com que suas reuniões pareçam oficiais e preparadas.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para a forma como você ensina e se reúne
Conecte os calendários da Apple, Google ou Microsoft
e inicie o Zoom, o Teams ou o Webex com um clique. Bloqueie os horários de aula automaticamente, defina limites de horário de expediente e evite a duplicação de reservas nos calendários de pesquisa e ensino.
Mostrar apenas os horários que você escolher
em tempo real. Defina buffers de dias de aula, tempo de preparação e locais do campus. Os alunos podem ver a disponibilidade em visualizações semanais ou mensais e fazer reservas sem criar uma conta.
Envie convites bem elaborados
com a marca de seu departamento ou escola. Anexe programas de estudos, rubricas ou listas de leitura, adicione perguntas personalizadas e colete as informações de que você precisa antes do início da reunião.
Mantenha-se em conformidade por padrão
O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Nível 3 para que os dados de alunos e professores permaneçam protegidos. Controle quais dados você coleta e quem pode reservar.
Encontre o melhor momento
para seminários, defesas de teses ou reuniões de comitês. Crie uma enquete de grupo, defina prazos, limite as opções e bloqueie a escolha final depois que todos votarem.
Organizar inscrições para
Você pode organizar blocos de aconselhamento, práticas de laboratório, apresentações ou reuniões de pais e mestres. Ofereça várias vagas, limite a participação e permita que os participantes remarquem sem e-mails.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O horário de expediente agora é reservado por você mesmo. O Doodle eliminou os tópicos de responder a todos e reduziu pela metade o número de não comparecimentos.
Gerencio 120 alunos e 3 comitês. O One Booking Page mantém as reuniões organizadas e meu calendário em ordem
As Group Polls finalmente resolveram o problema de encontrar um tempo de defesa de tese que todos podem fazer.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para educadores ocupados
Perguntas frequentes
Posso definir horários de expediente recorrentes?
Sim. Crie uma página de reserva com disponibilidade semanal e buffers. Compartilhe o link uma vez; os alunos reservam as vagas e os dois calendários são atualizados instantaneamente.
Ele funcionará com as ferramentas do meu campus?
Sim. Conecte os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple e crie automaticamente links do Zoom, do Teams ou do Webex para reuniões.
Posso agendar entre seções ou laboratórios?
Use enquetes de grupo para encontrar um horário para os assistentes técnicos e alunos, ou folhas de inscrição para distribuir os alunos em várias vagas.
Os dados dos alunos estão protegidos?
Sim. O Doodle é compatível com o GDPR, SOC 2 e CCPA. Você controla os campos obrigatórios e quem pode reservar. Nenhum dado é compartilhado para marketing.
E se minha agenda mudar semanalmente?
Atualize a disponibilidade a qualquer momento, defina horários específicos para datas ou pause as reservas para intervalos. Sua página de reservas reflete as alterações em tempo real.