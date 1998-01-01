Agendamento de consultas on-line simplificado
Profissionais do mundo todo confiam em nós para marcar consultas todos os dias
Marque um horário sem precisar ir e voltar
Compartilhe sua Página de Agendamento e deixe os clientes escolherem na hora entre os horários disponíveis. Nada de e-mails intermináveis, ligações ou conta necessária.
Facilite para todos os clientes
Independentemente de seus compromissos serem virtuais ou presenciais, o agendamento é sempre conveniente para você e para eles. Sua disponibilidade será mostrada em tempo real.
Fique por dentro de todas as reservas
As confirmações e os lembretes automáticos mantêm sua agenda funcionando sem problemas. Você tem a confiança de milhões de profissionais em todo o mundo.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Feito para cada compromisso que você marcar
Permita que os clientes escolham o horário
Compartilhe sua página de reserva ou enquete de grupo para que os clientes vejam suas vagas disponíveis e façam a reserva instantaneamente - sem troca de e-mails.
Reduza as não comparências
Envie lembretes automáticos para que as pessoas nunca "esqueçam" sua reunião, seja ela marcada com uma semana de antecedência ou na noite anterior.
Ofereça reservas de última hora
Ofereça agendamentos para o mesmo dia ou para o dia seguinte sem precisar reorganizar todo o seu calendário. Perfeito para consultas urgentes ou acompanhamentos rápidos.
Sincronizar com suas ferramentas
Conecte-se com o Google Calendar, Outlook ou iCloud. Sua agenda permanece precisa, e somente você vê os detalhes privados do calendário.
Receber pagamento adiantado
Conecte o Stripe para aceitar pagamentos na reserva, reduzindo faltas e garantindo que seu tempo seja valorizado.
Lidar com fusos horários automaticamente
O Doodle ajusta automaticamente a disponibilidade de acordo com o horário local do cliente, para que ninguém apareça uma hora mais cedo ou mais tarde.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Chega de caixa cheia com 30 e-mails. Economizo 10-45 minutos por reunião com o Doodle.
A agenda de todos em um só lugar. Não preciso mais coletar 12 respostas e criar uma planilha do Google.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Como faço para compartilhar minha disponibilidade?
Configure sua página de reservas uma vez, compartilhe seu link e os clientes poderão escolher um horário em segundos.
Posso conectar meu calendário?
Sim. Conecte seu calendário do Google, Outlook ou iCloud. Seus dados permanecem privados; somente a disponibilidade é compartilhada.
E se meu cliente estiver em outro fuso horário?
O Doodle mostra sua disponibilidade no horário local automaticamente, eliminando qualquer adivinhação.
Posso cobrar pelas consultas?
Sim, use a integração com o Stripe para cobrar o pagamento quando eles reservarem, garantindo que seu tempo seja respeitado.
Como posso evitar que você perca os compromissos?
Os lembretes automáticos reduzem o não comparecimento, mantendo sua agenda e sua renda estáveis.