Agendamento de consultas on-line simplificado

Compartilhe sua disponibilidade e permita que os clientes reservem um horário com você em apenas alguns cliques. É isso aí.

a booking page for an intro call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Profissionais do mundo todo confiam em nós para marcar consultas todos os dias

Five logos of the companies Tutor.com, Stripe, American Red Cross, KPMG Advisory, Teladoc Health
Marque um horário sem precisar ir e voltar

Compartilhe sua Página de Agendamento e deixe os clientes escolherem na hora entre os horários disponíveis. Nada de e-mails intermináveis, ligações ou conta necessária.

Facilite para todos os clientes

Independentemente de seus compromissos serem virtuais ou presenciais, o agendamento é sempre conveniente para você e para eles. Sua disponibilidade será mostrada em tempo real.

Fique por dentro de todas as reservas

As confirmações e os lembretes automáticos mantêm sua agenda funcionando sem problemas. Você tem a confiança de milhões de profissionais em todo o mundo.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Feito para cada compromisso que você marcar

Permita que os clientes escolham o horário

Compartilhe sua página de reserva ou enquete de grupo para que os clientes vejam suas vagas disponíveis e façam a reserva instantaneamente - sem troca de e-mails.

Reduza as não comparências

Envie lembretes automáticos para que as pessoas nunca "esqueçam" sua reunião, seja ela marcada com uma semana de antecedência ou na noite anterior.

Ofereça reservas de última hora

Ofereça agendamentos para o mesmo dia ou para o dia seguinte sem precisar reorganizar todo o seu calendário. Perfeito para consultas urgentes ou acompanhamentos rápidos.

Sincronizar com suas ferramentas

Conecte-se com o Google Calendar, Outlook ou iCloud. Sua agenda permanece precisa, e somente você vê os detalhes privados do calendário.

Receber pagamento adiantado

Conecte o Stripe para aceitar pagamentos na reserva, reduzindo faltas e garantindo que seu tempo seja valorizado.

Lidar com fusos horários automaticamente

O Doodle ajusta automaticamente a disponibilidade de acordo com o horário local do cliente, para que ninguém apareça uma hora mais cedo ou mais tarde.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Chega de caixa cheia com 30 e-mails. Economizo 10-45 minutos por reunião com o Doodle.

LGPA

CA

Candace A.

Gerente de Comitê

A agenda de todos em um só lugar. Não preciso mais coletar 12 respostas e criar uma planilha do Google.

Crain Communications

ML

Meghan L.

Assistente administrativo

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Como faço para compartilhar minha disponibilidade?

Configure sua página de reservas uma vez, compartilhe seu link e os clientes poderão escolher um horário em segundos.

Posso conectar meu calendário?

Sim. Conecte seu calendário do Google, Outlook ou iCloud. Seus dados permanecem privados; somente a disponibilidade é compartilhada.

E se meu cliente estiver em outro fuso horário?

O Doodle mostra sua disponibilidade no horário local automaticamente, eliminando qualquer adivinhação.

Posso cobrar pelas consultas?

Sim, use a integração com o Stripe para cobrar o pagamento quando eles reservarem, garantindo que seu tempo seja respeitado.

Como posso evitar que você perca os compromissos?

Os lembretes automáticos reduzem o não comparecimento, mantendo sua agenda e sua renda estáveis.

Você não encontrou a resposta?

Pronto para reservas fáceis e mais tempo para você?

Evite as idas e vindas e permita que as pessoas façam reservas com você com apenas alguns cliques.

Não é necessário cartão de crédito.