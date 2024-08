Crie seus questionários com Doodle, simples e rápido.

Com Doodle você pode escolher o modelo de questionário que deseja usar, seja ele o melhor lugar para marcar um encontro ou alguma informação que deseja saber de seus clientes como um questionário de satisfação, ou um questionário pessoal. Você tem a opção de criar uma conta grátis com Doodle e começar a elaborar seus questionários em poucos minutos. Excelente para professores e estudantes e também para empreses de porte pequeno e médio que desejem de forma veloz e eficaz criar simples modelos de questionários.

Em apenas poucos cliques vá da criação da sua conta com o Doodle até seus questionários pronto em poucos minutos. Nunca foi tão fácil organizar sua lista de tarefas relacionadas a agendamento de encontro, marcação de reunião e realização de evento de forma simples e grátis. Além desses serviços, também é possível criar enquetes, votações e claro, questionários simples.

Em simples passos, como criar um simples modelo de questionário

Apos criar sua conta grátis com Doodle, a vá ate seu painel de controle e clique na opção criar uma escolha, como indicado na imagem abaixo

Defina também o seu nome e endereço de e-mail para estabelecer-lo como administrador do questionário. Clique em seguir para a próxima etapa.

O segundo passo é preencher as respostas para os clientes, neste exemplo escolhi respostas como excelente, muito bom, bom e assim por diante como demonstra a imagem abaixo. Você pode criar quantas opções desejar e, uma vez completo clique em seguir.

Uma vez definido a pergunta e resposta, agora só resta criar o link para o seu questionário e compartilhar-lo usando sua conta de e-mail, ou através das redes sociais como Facebook ou Twitter. Simples assim, seu questionário de satisfação está pronto, e agora só resta esperar que seus convidados respondam seu modelo de questionário simples.

Até o momento as opiniões variam entre excelente e muito bom, o que é um bom sinal. Neste exemplo deixei as respostas abertas para uma melhor claridade, mas você pode definir as respostas como ocultas para que os participantes não vejam a opinião uns dos outros.

Por fim, você como administrador pode ver o resultado parcial do seu questionário pessoal, e agir de forma apropriada nas melhorias do seu estabelecimento, ou manter o ótimo nível de serviço baseando-se nas respostas dos seus clientes.

Doodle – a melhor maneira para agendar um encontro, descobrir o melhor horário para estabelecer uma reunião baseando-se no horário livre de cada participante, e por fim criar questionários e enquetes para saber a opinião de seus leitores e clientes.