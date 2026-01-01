Tipos de reunião
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O que é uma discussão em grupo?
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O que é um grupo de estudo?
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O que é um almoço de equipe?
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O que é uma reunião de desenvolvimento?
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O que é uma reunião de contato?
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O que é uma reunião do Comitê de Indicação?
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O que é uma reunião do comitê de tese?
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O que é uma reunião introdutória?
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O que é uma reunião de grupo consultivo?