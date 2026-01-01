16.1 Lei Aplicável e Arbitragem. O presente MSA e quaisquer Pedidos Individuais são regidos pela legislação suíça, excluindo suas normas de conflito de leis e excluindo a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, de 11 de abril de 1980 (CISG).

Salvo conforme disposto na Seção 16.8, todas as controvérsias decorrentes ou relacionadas a este MSA e a quaisquer Pedidos Individuais serão resolvidas de forma exclusiva e definitiva de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional por um árbitro nomeado em conformidade com o referido Regulamento. Cada Parte submete-se irrevogavelmente à jurisdição exclusiva de tal arbitragem e renuncia a qualquer objeção a tal jurisdição com base no foro, no forum non conveniens ou em quaisquer fundamentos semelhantes. Nenhuma sentença ou decisão processual proferida na arbitragem será publicada. A sede da arbitragem será a cidade de Zurique, na Suíça. O idioma do processo será o inglês.

Não obstante o acima exposto, qualquer reclamação e controvérsia decorrente dos termos do Contrato de Parceria Comercial celebrado entre as Partes será regida pela lei aplicável e pelas disposições de resolução de controvérsias previstas no referido Contrato de Parceria Comercial.

Não obstante o acima exposto, CADA PARTE RENUNCIA IRREVOGAVELMENTE A QUALQUER DIREITO A UM JULGAMENTO POR JÚRI EM QUALQUER PROCESSO DECORRENTE OU RELACIONADO A ESTE MSA OU A QUALQUER ORDEM INDIVIDUAL.

16.2 Residência dos dados. Os dados de produção estão armazenados na Irlanda e os dados de pré-produção estão armazenados na Alemanha.

16.3 Cessão. Nenhuma das Partes poderá ceder este MSA e/ou qualquer Pedido Individual sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte, exceto se qualquer uma das Partes puder ceder este MSA e todos os Pedidos Individuais (todos devem ser cedidos em conjunto) a uma afiliada da ou a um sucessor de seus negócios no caso de fusão ou venda de ativos.

16.4 Subcontratação. A Doodle poderá contratar terceiros, incluindo suas Afiliadas e subcontratados externos, para o cumprimento de suas obrigações nos termos do MSA e/ou de quaisquer Pedidos Individuais.

16.5 Proibição de compensação. O Cliente não terá o direito de compensar quaisquer reivindicações, reconvenções ou outras exigências contra as reivindicações de pagamento da Doodle em relação ao Cliente, a menos que as reivindicações do Cliente tenham sido decididas definitivamente por arbitragem (ver Seção 16.1) ou expressamente reconhecidas por escrito pela Doodle.

16.6 Força Maior. Nenhuma das Partes será responsável por qualquer falha ou atraso no cumprimento do presente MSA e/ou de qualquer Pedido Individual (exceto no que se refere a obrigações de pagamento) devido a causas alheias ao seu controle razoável, incluindo, mas não se limitando a: casos fortuitos, guerra, terrorismo, motins, embargos, atos de autoridades civis ou militares, incêndio, inundações, acidentes, greves ou escassez de transporte, instalações, combustível, energia, mão de obra ou materiais (“Força Maior”). No caso de tal atraso, o prazo para o cumprimento será prorrogado por um período igual ao tempo perdido em razão do atraso.

16.7 Relação entre as Partes. As Partes são contratantes independentes. Este MSA e/ou qualquer Pedido Individual não cria uma parceria, franquia, joint venture, agência, relação fiduciária ou de emprego entre as Partes. Nenhuma das Partes terá o poder de vincular a outra ou de assumir obrigações em nome da outra sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte.

16.8 Medida Cautelar. Cada Parte reconhece que uma violação da Seção 4.5 (Restrições), da Seção 7 (Confidencialidade) ou da Seção 9 (Propriedade Intelectual) causaria dano irreparável, para o qual a indenização monetária seria inadequada. Assim, a Parte não infratora terá o direito de requerer medida cautelar em qualquer tribunal de jurisdição competente, sem a necessidade de prestar caução ou comprovar danos reais.

16.9 Notificações. Salvo disposição em contrário neste MSA ou em uma Ordem Individual, todas as notificações relacionadas a este MSA e a quaisquer Ordens Individuais deverão ser feitas por escrito e entrarão em vigor (a) mediante entrega pessoal, (b) no segundo dia útil após o envio pelo correio, ou (c) no dia do envio por e-mail para o endereço de e-mail da outra Parte, conforme especificado na página de assinatura deste MSA (ou qualquer outro endereço de e-mail comunicado previamente por escrito por uma das Partes).

16.10 Forma escrita. Sempre que este MSA exigir a forma escrita (ou seja, mediante o uso dos termos “por escrito” ou “na forma escrita”), tal exigência será satisfeita por meio de texto assinado pela Parte declarante, utilizando uma assinatura manuscrita ou eletrônica (incluindo assinaturas eletrônicas usuais, como Docusign ou Adobe Sign). Para evitar dúvidas, não é exigida uma assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei Federal Suíça sobre Assinaturas Eletrônicas (ZertES).

16.11 Alterações. Qualquer alteração ou modificação a este MSA ou a um Pedido Individual deverá ser feita por escrito para ser válida. Esse requisito se aplica a qualquer acordo para dispensar ou modificar os requisitos de forma escrita. Não obstante o acima exposto, a Doodle poderá atualizar ou modificar unilateralmente o seguinte: o PUP e a Documentação.

16.12 Integralidade. Este MSA e as Ordens Individuais (incluindo os documentos nelas referenciados) contêm o acordo mútuo integral entre as Partes no que diz respeito ao seu objeto e substituem e revogam todos e quaisquer acordos, negociações, discussões, entendimentos, declarações e comunicações anteriores ou contemporâneos entre as Partes, sejam eles orais ou escritos, a esse respeito. Cada Parte reconhece que não se baseou em nenhuma declaração, garantia ou afirmação da outra Parte que não esteja expressamente estabelecida no presente documento.

16.13 Renúncia e Divisibilidade. Nenhuma omissão ou atraso por parte de qualquer das Partes no exercício de qualquer direito previsto neste MSA ou em qualquer Pedido Individual constituirá renúncia a tal direito. Caso qualquer disposição deste MSA ou de qualquer Pedido Individual seja ou venha a ser inválida, ineficaz ou inexequível por qualquer motivo que seja, a validade das demais disposições não será afetada. A(s) disposição(ões) inválida(s) ou ineficaz(es) será(ão) substituída(s) por outra disposição (ou disposições) que seja(m) válida(s) quanto à sua forma e conteúdo e que se aproxime(m) o mais possível da finalidade e das intenções da(s) disposição(ões) inválida(s) ou ineficaz(es).