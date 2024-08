Como fazer um questionário com Doodle

Frequentimente, pode ser bem complicado e estressante quando organizando um evento e ao mesmo tempo tentando encontrar um horário que funcione para todos os participantes. Usando lápis, papel e a memória para achar o tempo certo pode, de maneira rápida, se transformar em um caos e confusão. Doodle é um instrumento que permite criar questionário online, e permite de maneira simples e veloz encontrar o melhor horário para que todos possam se encontrar. Caso esteja programando uma festa, uma reunião para o trabalho ou talvez um evento maior como uma palestra, com Doodle é possível saber o melhor horário para seu evento baseando se no tempo livre de todos os participantes. Com a função de criar questionários online com Doodle, saber o melhor dia e horário para seus eventos de maneira simples e sem estresse.

Como fazer um questionário com Doodle é muito simples, você pode criar em poucos minutos um. Delineando alguns detalhes para seu evento e dando algumas opções de quando deseja encontrar. Próximo passo é enviar o questionário para sua lista de convidados para que eles marquem os dias e horários que estão disponíveis. Quando seu questionário estiver completo, receberá uma notificação do Doodle que mostrará o dia e horário mais conveniente para todos.

Como criar um questionário online com Doodle

Criar questionários online com Doodle é extremamente fácil. Entre na página inicial do Doodle e clique em criar um evento e siga as instruções em simples quatros passos. Primeiramente terá que incluir informações básicas como o nome do evento, local e algumas instruções opcionais. Caso ainda não tenha uma conta com Doodle, terá que adicionar seu endereço de e-mail para estabelecer-lo como administrador. Você poderá alterar o questionário e receber atualizações uma vez que cada participante preencher suas informações.

O segundo passo é escolher possíveis dias e horários para encontrar

Neste ponto terá a opção de criar uma votação simples ou incluir opções extras. Por exemplo você pode dar a opção de “ifneedbe” (se necessário) assim como sim e não.

Uma vez definidas todas as opções, você pode enviar o questionário para os seus participantes. Indiferente do outros questionários online, com Doodle você pode fazer o convite usando sua agenda de e-mail Google, Facebook ou Twitter. Caso não queira conectar ao seu e-mail ou redes sociais, tem a opção de escrever os e-mails um por vez.

Como indicado no exemplo acima o dia e horário mais apropriada para a festa de fim de ano da empresa X é no dia 21 de dezembro as 18:00. Todos os participantes escreveram seus dias livres e Doodle apresenta de forma simples e tabelada os dias e horário de cada participante. Como podem ver também, caso o local não esteja disponível para o dia 21, a segundo melhor data é o dia 12 de dezembro, pois temos a maioria dos participantes disponíveis, com a exceção da Maria.

Como fazer um questionário sem nenhum estresse? Use as funções do Doodle.