Comemorando uma véspera de Ano Novo histórica em Washington DC

Quando o relógio bate meia-noite em 31 de dezembro, a capital dos Estados Unidos ganha vida com uma atmosfera eletrizante, charme histórico e uma infinidade de festividades para dar as boas-vindas ao Ano Novo.

DC oferece uma experiência inesquecível para moradores e visitantes, com uma série de eventos e tradições emocionantes. Vamos explorar as melhores maneiras de comemorar o New Year's Eve in Washington DC e criar memórias duradouras para o ano que se inicia.

Fogos de artifício icônicos no National Mall

Washington DC é conhecida por sua deslumbrante exibição de fogos de artifício no National Mall, o que a torna um destino icônico para as comemorações de Ano Novo.

Junte-se às multidões de pessoas reunidas no Mall para assistir ao show espetacular, com explosões de luzes coloridas iluminando o céu noturno tendo como pano de fundo monumentos icônicos como o Washington Monument e o Lincoln Memorial.

Festas de gala na véspera de Ano Novo

Vista seu melhor traje e aproveite a vibrante vida noturna da cidade participando de uma das muitas festas de gala de Ano Novo.

Hotéis, restaurantes e espaços para eventos renomados oferecem soirées glamourosos com música ao vivo, dança e culinária deliciosa. Essas galas oferecem uma maneira luxuosa de dar as boas-vindas ao Ano Novo em grande estilo.

Cruzeiro à meia-noite no Rio Potomac

Para uma experiência única, embarque em um cruzeiro à meia-noite ao longo do cênico Rio Potomac.

Desfrute de vistas deslumbrantes dos pontos de referência da cidade enquanto dança a noite toda no convés de um luxuoso navio de cruzeiro. Quando o relógio bater meia-noite, faça um brinde ao Ano Novo em meio às luzes cintilantes do horizonte de Washington DC.

Locais históricos e museus

Aproveite a rica história e o patrimônio cultural de Washington DC explorando os renomados museus e locais históricos da cidade durante o dia.

Comece o Ano Novo com uma visita aos Museus Smithsonian, à National Gallery of Art ou ao National Archives Museum, que abriga a Declaração de Independência original.

Primeira noite em Alexandria

Participe da comemoração anual First Night Alexandria, um evento para toda a família com música ao vivo, apresentações e uma espetacular queima de fogos de artifício.

Esse evento sem álcool é perfeito para famílias e oferece uma noite agradável de entretenimento para todas as idades.

Vila de Inverno no Canal Park

Para uma comemoração mais descontraída e aconchegante, vá para o Winter Village at Canal Park.

Desfrute de patinação no gelo com seus entes queridos, cercado por luzes cintilantes e decorações festivas. Aqueça-se com chocolate quente e saboreie a atmosfera alegre desse encantador país das maravilhas de inverno.

Desfile do dia de Ano Novo

Dê início ao Ano Novo participando do desfile anual do Dia de Ano Novo, uma procissão vibrante com bandas marciais, dançarinos e carros alegóricos elaborados.

O desfile percorre a Pennsylvania Avenue, oferecendo um início de ano encantador com suas exibições coloridas e energia contagiante.

À medida que o Ano Novo se aproxima, Washington DC se transforma em um deslumbrante centro de comemorações, oferecendo algo para todos.

Quer você prefira assistir a fogos de artifício icônicos, dançar a noite toda em um baile de gala ou explorar os locais históricos da cidade, Washington DC promete uma véspera de Ano Novo inesquecível.

