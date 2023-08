Festeggiare un Capodanno storico a Washington DC

Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, la capitale americana si anima con un'atmosfera elettrizzante, un fascino storico e una miriade di festeggiamenti per dare il benvenuto al nuovo anno.

DC offre un'esperienza indimenticabile sia agli abitanti che ai visitatori, con una serie di eventi e tradizioni emozionanti. Esploriamo i modi migliori per festeggiare Capodanno a Washington DC e creare ricordi indelebili per l'anno che verrà.

Fuochi d'artificio iconici al National Mall

Washington DC è rinomata per i suoi fuochi d'artificio mozzafiato al National Mall, che la rendono una destinazione iconica per i festeggiamenti di Capodanno.

Unitevi alle folle di persone riunite sul Mall per assistere allo spettacolare spettacolo, caratterizzato da esplosioni di luce colorata che illuminano il cielo notturno sullo sfondo di monumenti iconici come il Washington Monument e il Lincoln Memorial.

Feste di gala di Capodanno

Indossate i vostri abiti migliori e godetevi la vibrante vita notturna della città partecipando a una delle tante feste di gala di Capodanno.

Rinomati hotel, ristoranti e spazi per eventi ospitano serate glamour con musica dal vivo, balli e una cucina deliziosa. Queste serate di gala offrono un modo lussuoso per dare il benvenuto al nuovo anno in grande stile.

Crociera di mezzanotte sul fiume Potomac

Per un'esperienza unica, imbarcatevi in una crociera di mezzanotte lungo il panoramico fiume Potomac.

Godetevi le viste mozzafiato dei monumenti della città mentre ballate tutta la notte sul ponte di una lussuosa nave da crociera. Allo scoccare della mezzanotte, brindate al nuovo anno tra le luci scintillanti dello skyline di Washington DC.

Siti storici e musei

Approfittate della ricca storia e del patrimonio culturale di Washington DC esplorando i rinomati musei e siti storici della città durante il giorno.

Iniziate il nuovo anno con una visita ai Musei Smithsonian, alla National Gallery of Art o al Museo degli Archivi Nazionali, che ospita l'originale della Dichiarazione d'Indipendenza.

Prima notte di Alessandria

Partecipate alla celebrazione annuale della First Night Alexandria, un evento per famiglie con musica dal vivo, esibizioni e uno spettacolare spettacolo pirotecnico.

Questo evento, privo di alcolici, è perfetto per le famiglie e offre una piacevole serata di intrattenimento per tutte le età.

Villaggio invernale al Canal Park

Per una festa più rilassata e accogliente, recatevi al Winter Village at Canal Park.

Godetevi il pattinaggio sul ghiaccio con i vostri cari circondati da luci scintillanti e decorazioni festive. Riscaldatevi con una cioccolata calda e assaporate l'atmosfera gioiosa di questo affascinante paese delle meraviglie invernale.

Parata di Capodanno

Date il via al nuovo anno partecipando all'annuale parata di Capodanno, una vibrante processione con bande musicali, ballerini e carri elaborati.

La parata si snoda lungo Pennsylvania Avenue, offrendo un delizioso inizio d'anno con i suoi spettacoli colorati e la sua energia contagiosa.

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, Washington DC si trasforma in uno sfavillante centro di festeggiamenti che offre qualcosa per tutti.

Che preferiate assistere agli iconici fuochi d'artificio, ballare tutta la notte a un gala o esplorare i siti storici della città, Washington DC promette un Capodanno indimenticabile.

