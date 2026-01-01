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Agendamento

Gerencie seu tempo de disponibilidad ea maneira fácil com Doodle

Tempo de leitura: 7 minutos
Group meeting with man standing

Se você é um freelancer dinâmico, um empresário vigilante ou um empresário ocupado mantendo-se no topo de seus compromissos do dia-a-dia é um desafio em tempo real.

Gerenciar os espaços de tempo dos clientes para corresponder ao seu acrescenta complexidade e frustração. Ligar para frente e para trás, enviar e-mails e pedir aos clientes ou colegas de trabalho que colaborem em pequenos assuntos consome tempo - sem mencionar que é mentalmente cansativo.

E se tivéssemos um mecanismo para descartar todos esses meandros? Algo que lhe permita concentrar-se nas tarefas em mãos. Passe um pouco de tempo com Doodle. Aqui a programação nada mais é do que alguns cliques. Doodle dominou a arte de organizar reuniões e simplificar procedimentos cansativos em passos manejáveis. Vamos descobrir como.

O que o Doodle pode fazer por você?

Calendário de sincronização

Não se trata apenas de reunir-se com colegas de trabalho ou clientes, mas de programar e gerenciar o tempo de disponibilidade de forma eficaz.

Compreender o significado da gestão do tempo é uma necessidade absoluta se você quiser se sobressair em negócios. Você se sentirá afortunado em usar o Doodle para gerenciar compromissos sem problemas com seu cliente ou equipes usando o recurso de sincronização de calendário.

Página de reservas liga você instantaneamente ao calendário onde você pode agendar a data e o horário para reservar uma reunião. Com o Doodle, você experimentará melhor disponibilidade e opções de gerenciamento de tempo sem reservas duplas. Além disso, ele ajuda a manter equipes e indivíduos juntos, mantendo todos na mesma página.

Ferramentas de bloqueio de tempo

O planejamento adequado e a gestão do tempo de disponibilidade trazem os usuários no caminho do sucesso.

Beneficie-se de sua rotina de trabalho com a ajuda da ferramenta de bloqueio de tempo do Doodle que bloqueia eficazmente seu calendário. Estes blocos dividem o dia em vários espaços ou horas que você gostaria de programar com escolha pessoal e prioridades. Além disso, ajuda a manter o foco nas tarefas em mãos e evitar multitarefas, o que afeta seriamente a eficiência e a eficácia do trabalho. Isso resulta em uma gestão eficiente do tempo e melhora a produtividade geral.

Uma outra vantagem de usar a ferramenta de bloqueio de tempo é definir lembretes que avisam que um evento está chegando antes de começar. Além disso, é possível personalizar os espaços de marcação, etiquetando-os e ajustando as mudanças que se deseja realizar. Isso significa que as marcações que você define são ajustáveis e ignoram as marcações duplas. Sem dúvida, esta ferramenta confiável e de fácil acesso orienta você a se concentrar em coisas mais importantes, ao mesmo tempo em que evita o multitarefa.

Valorizável para Freelancers/Entrepreneurs

O cumprimento de prazos e tempo de disponibilidade é crucial para trabalhadores e empresários remotos.

Compromissos, entregas pontuais e prazos apertados, assim como trabalhar em vários trabalhos, alcançar objetivos e se comunicar com os clientes pode ser uma verdadeira tensão no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Entretanto, as ferramentas e recursos da Doodle podem automatizar este processo e colocar seu equilíbrio de volta no caminho certo.

Recrutadores e educadores também podem se beneficiar do Doodle. A agilização de vários processos de contratação e a realização de entrevistas consome muito tempo.

Doodle pode ajudar os recrutadores a lidar com um alto volume de entrevistas usando 1:1s e Pesquisas de Grupo. Ele também pode fornecer lembretes automáticos a todos os entrevistados, diminuindo o risco de não comparecer ou de compromissos ignorados. Além disso, o Admin Console permite aos gerentes acompanhar a análise da reunião para identificar oportunidades de desenvolvimento para o pessoal.

Interface Amigável para o Usuário

O gerenciamento de tempo funciona melhor quando o sistema permite que você salte para seus painéis de instrumentos sem muitos obstáculos. Não só pode fazer com que você esqueça o que está fazendo, mas também atrapalha a energia que você tem para fazer as coisas.

A interface amigável do Doodle faz com que seja mais fácil de ser gerenciada para se manter no caminho certo com suas equipes e clientes virtualmente. Entender o Doodle é fácil e tem a garantia de resultar em uma gestão eficiente do tempo, aumentando assim a produtividade geral.

Por que você deve criar uma conta Doodle para gerenciar sua disponibilidade e programação?

Doodle é o virtual assistant que você sempre quis.

Ele pode ajudá-lo a definir suas prioridades, administrar eventos em seu calendário e recuperar seu dia. Você pode usá-lo para se tornar um mestre na gestão do tempo de disponibilidade ou simplesmente para organizar reuniões em seus negócios em segundos.

Não acredite apenas em nossa palavra. Junte-se aos milhões de usuários felizes que agendam seu caminho para uma vida mais feliz com Doodle. Comece hoje sua própria jornada de graça.

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