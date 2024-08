Integre sua agenda de compromissos com as funções Doodle

Com as novas dinâmicas de trabalho, a ajuda da tecnologia, e o fato de estarmos cada vez mais conectados na internet, nada melhor que integrar sua agenda de compromissos com Doodle. Quando a agenda eletrônica foi lançada, esse instrumento facilitou muito na marcação de compromissos de quem a usava. Hoje, entretanto, podemos baixar um aplicativo, e ter uma agenda direto do seu computador, tablet e smartphone. Para melhorar ainda mais esta função, você pode integrar sua agenda de compromissos online e calendário criando uma conta com o Doodle.

A vantagem de ter uma agenda online é que pode, se desejar, compartilhar com colegas de trabalho, amigos e familiares todos os seus compromissos do dia a dia. O que facilita quando alguém deseja marcar um encontro com você. Doodle ajuda no agendamento eletrônico com a função “MeetMe”. A pessoa basta encontrar um horário livre na sua agenda e marcar uma encontro. Desta forma não há a necessidade de trocar ligações/mensagem com seus colegas, consultar sua agenda de compromissos e depois responder com algumas alternativas caso o seu tempo livre não esteja a par com a do seu colega.

Como Criar uma página MeetMe para agendamento eletrônico

Uma vez criado sua conta com o doodle, vá até a página do MeetMe para acionar a função de agendamento eletrônico. Para criar sua própria página deverá preencher o formulário e clicar no ícone “checar disponibilidade”, como demonstra a foto abaixo.

Pronto, simples assim! Se houver disponibilidade para o nome que criou, a página é sua para ser compartilhar com amigos e colegas de trabalho.

Para compartilhar sua agenda de compromissos basta clicar no ícone do facebook, twitter ou enviar individualmente para o endereço de e-mail de seus colegas.

Lembre-se que, neste ponto você apenas criou um calendário ou agenda com o Doodle, e para dar ainda mais opções da sua disponibilidade clique no “conecte ao seu calendário” para integrar sua agenda de compromissos online com as do Doodle.

Uma vez com sua página criada e compartilhada, aqueles que queiram marcar um encontro com você terão simplesmente que colocar o título, dia/horário e algumas opções para um possível encontro, como demostrado na figura abaixo.

O próximo passo para quem marca a reunião é preencher o endereço de e-mail. Com esse atributos definidos, um e-mail será enviado para ambas as partes pelo Doodle. Você terá a opção de aceitar ou modificar o encontro.