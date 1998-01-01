Programmazione semplice per i team di assunzione e delle risorse umane
Utilizzato da reclutatori e professionisti delle risorse umane di aziende e agenzie leader del settore
Concentrati sulle persone, non sulla programmazione
Coordina i colloqui, le sessioni di onboarding e i check-in dei dipendenti con uno strumento progettato per eliminare il caos del calendario.
Decisioni di assunzione più rapide
I migliori talenti si muovono velocemente. Permetti ai candidati di prenotare il colloquio da qualsiasi luogo, con la regolazione automatica del fuso orario che permette al tuo team di essere sempre in vantaggio rispetto alla concorrenza.
Programmazione agevole per tutto il team
Gestisci facilmente gli aggiornamenti delle politiche HR, le valutazioni delle prestazioni, i check-in dei dipendenti e molto altro ancora, tutto in un unico posto.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Pensato per ogni modo in cui il tuo team HR collabora
Inserimento dei nuovi assunti senza problemi
Condividi una pagina di prenotazione così i nuovi dipendenti possono scegliere sessioni di formazione, orientamento e benefit che si adattano ai loro impegni.
Esegui le valutazioni delle prestazioni in tempo
Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare l'orario ideale in cui dipendenti, manager e risorse umane possono incontrarsi senza ritardi.
Coordinare le riunioni interne
Prenota check-in 1:1, aggiornamenti del team e discussioni sulle politiche senza intasare le caselle di posta elettronica.
Mantenere i calendari privati
Connettiti a Google, Outlook o iCloud. Solo la tua disponibilità viene condivisa: il tuo calendario rimane riservato.
Pianifica formazione e workshop
Lascia che il personale scelga tra le sessioni disponibili con un foglio di iscrizione in modo da riempire ogni posto in modo efficiente.
Gestisci i fusi orari dei team remoti
Doodle si adatta automaticamente all'ora locale di ogni persona, facilitando la sincronizzazione dei lavoratori di tutto il mondo.
Inserimento dei nuovi assunti senza problemi
Condividi una pagina di prenotazione così i nuovi dipendenti possono scegliere sessioni di formazione, orientamento e benefit che si adattano ai loro impegni.
Esegui le valutazioni delle prestazioni in tempo
Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare l'orario ideale in cui dipendenti, manager e risorse umane possono incontrarsi senza ritardi.
Coordinare le riunioni interne
Prenota check-in 1:1, aggiornamenti del team e discussioni sulle politiche senza intasare le caselle di posta elettronica.
Mantenere i calendari privati
Connettiti a Google, Outlook o iCloud. Solo la tua disponibilità viene condivisa: il tuo calendario rimane riservato.
Pianifica formazione e workshop
Lascia che il personale scelga tra le sessioni disponibili con un foglio di iscrizione in modo da riempire ogni posto in modo efficiente.
Gestisci i fusi orari dei team remoti
Doodle si adatta automaticamente all'ora locale di ogni persona, facilitando la sincronizzazione dei lavoratori di tutto il mondo.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Abbiamo risparmiato giorni di coordinamento e-mail per oltre 100 colloqui di gruppo, organizzandoli in meno di un'ora.
I candidati possono prenotare subito, accelerando il nostro processo di assunzione e mantenendoci competitivi.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Domande frequenti
Posso programmare per più membri del team?
Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione per più calendari, in modo che i dipendenti scelgano l'orario giusto.
I dipendenti vedranno tutto il mio calendario?
No. Solo le tue fasce orarie aperte sono visibili. Tutti i dettagli del calendario rimangono privati e sicuri.
Come posso programmare riunioni ricorrenti delle risorse umane?
Imposta slot ricorrenti sulla tua pagina di prenotazione o crea un nuovo sondaggio di gruppo per ogni sessione.
Posso gestire le sessioni in diversi luoghi e fusi orari?
Sì. Doodle si adatta automaticamente all'ora locale di ogni persona.
Qual è la differenza tra un foglio di iscrizione e una pagina di prenotazione?
Un foglio di iscrizione elenca più eventi o sessioni tra cui le persone possono scegliere; una pagina di prenotazione offre i tuoi slot personali.