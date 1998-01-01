Crea un Doodle

Programmazione semplice per i team di assunzione e delle risorse umane

Organizza colloqui di lavoro, fai il check-in dei nuovi assunti o incontra il tuo team senza il caos del calendario.

a booking page for an onboarding call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilizzato da reclutatori e professionisti delle risorse umane di aziende e agenzie leader del settore

Concentrati sulle persone, non sulla programmazione

Coordina i colloqui, le sessioni di onboarding e i check-in dei dipendenti con uno strumento progettato per eliminare il caos del calendario.

Decisioni di assunzione più rapide

I migliori talenti si muovono velocemente. Permetti ai candidati di prenotare il colloquio da qualsiasi luogo, con la regolazione automatica del fuso orario che permette al tuo team di essere sempre in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Programmazione agevole per tutto il team

Gestisci facilmente gli aggiornamenti delle politiche HR, le valutazioni delle prestazioni, i check-in dei dipendenti e molto altro ancora, tutto in un unico posto.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Pensato per ogni modo in cui il tuo team HR collabora

Inserimento dei nuovi assunti senza problemi

Condividi una pagina di prenotazione così i nuovi dipendenti possono scegliere sessioni di formazione, orientamento e benefit che si adattano ai loro impegni.

Esegui le valutazioni delle prestazioni in tempo

Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare l'orario ideale in cui dipendenti, manager e risorse umane possono incontrarsi senza ritardi.

Coordinare le riunioni interne

Prenota check-in 1:1, aggiornamenti del team e discussioni sulle politiche senza intasare le caselle di posta elettronica.

Mantenere i calendari privati

Connettiti a Google, Outlook o iCloud. Solo la tua disponibilità viene condivisa: il tuo calendario rimane riservato.

Pianifica formazione e workshop

Lascia che il personale scelga tra le sessioni disponibili con un foglio di iscrizione in modo da riempire ogni posto in modo efficiente.

Gestisci i fusi orari dei team remoti

Doodle si adatta automaticamente all'ora locale di ogni persona, facilitando la sincronizzazione dei lavoratori di tutto il mondo.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Abbiamo risparmiato giorni di coordinamento e-mail per oltre 100 colloqui di gruppo, organizzandoli in meno di un'ora.

County Government

NM

Nicholas M.

Chief Data Officer

I candidati possono prenotare subito, accelerando il nostro processo di assunzione e mantenendoci competitivi.

SL

Sarah L.

Responsabile delle risorse umane

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.

Domande frequenti

Posso programmare per più membri del team?

Sì, con il piano Team puoi creare una pagina di prenotazione per più calendari, in modo che i dipendenti scelgano l'orario giusto.

I dipendenti vedranno tutto il mio calendario?

No. Solo le tue fasce orarie aperte sono visibili. Tutti i dettagli del calendario rimangono privati e sicuri.

Come posso programmare riunioni ricorrenti delle risorse umane?

Imposta slot ricorrenti sulla tua pagina di prenotazione o crea un nuovo sondaggio di gruppo per ogni sessione.

Posso gestire le sessioni in diversi luoghi e fusi orari?

Sì. Doodle si adatta automaticamente all'ora locale di ogni persona.

Qual è la differenza tra un foglio di iscrizione e una pagina di prenotazione?

Un foglio di iscrizione elenca più eventi o sessioni tra cui le persone possono scegliere; una pagina di prenotazione offre i tuoi slot personali.

Non hai trovato la risposta?

Trova il tempo per le persone, non solo per la programmazione

Dall'onboarding alla formazione, le risorse umane si concentrano sul supporto ai dipendenti, non sulla gestione dei calendari.

Non è richiesta la carta di credito.