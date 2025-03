1.1 Ambito di applicazione

I termini dell'Informativa sulla privacy FERPA e COPPA (di seguito "FCPN") e dell'Informativa sulla privacy dei minori per gli utenti di Doodle regolano l'uso dei Servizi di Doodle AG ("Doodle") e tutte le transazioni ad essi correlate, che vengono offerti online tramite www.doodle.com o www.doodle.ch o altri domini di primo livello come parte di una soluzione software-as-a-service, in cui è richiesta la conformità FERPA e COPPA.

Si prega di leggere attentamente le presenti condizioni prima di utilizzare i Servizi, in quanto l'utilizzo dei Servizi, l'apertura di un account o l'ordine di abbonamento, a seconda di quale dei due avvenga per primo, saranno interpretati come accettazione dei termini della FCPN da parte dell'utente. L'accettazione della FCPN da parte dell'utente sarà interpretata come il suo accordo ad essere vincolato dai termini della FCPN per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo dei Servizi. Nessun altro termine o condizione avrà valore o effetto se non espressamente concordato da Doodle per iscritto e debitamente sottoscritto da un funzionario autorizzato di Doodle.

1.2 Definizioni

I termini in maiuscolo che non sono definiti nelle altre disposizioni del presente FCPN avranno le seguenti definizioni.

Servizi: si intendono i servizi svolti da Doodle utilizzando il software Doodle e le altre applicazioni che Doodle riterrà di volta in volta opportune per consentire agli Utenti di pianificare in modo rapido ed efficiente gli appuntamenti e dare all'organizzatore il pieno controllo della pianificazione e dell'eventuale rinvio di un appuntamento, che possono essere utilizzati gratuitamente nella versione base e nelle versioni avanzate a pagamento sottoscrivendo un abbonamento a Doodle Premium (come definito di seguito) ai sensi delle presenti FCPN.

Utente: per Utente si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi i Servizi, con o senza la creazione di un account con Doodle, in qualità di organizzatore di riunioni o eventi responsabile dell'invio di un invito a una riunione o a un evento (anche "Organizzatore", "Cliente") e che sarà vincolato alle presenti FCPN, ai Documenti accessori e alle Politiche e alla Conferma dell'abbonamento.

Invitato: Per invitato (e "Invitati") si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi i Servizi con o senza creare un account con Doodle in qualità di partecipante in risposta a un invito inviato da un Utente dei Servizi, e che sarà vincolata alle presenti FCPN, ai Documenti e alle Politiche accessorie e alla Conferma dell'abbonamento. A scanso di equivoci, le persone fisiche o giuridiche che utilizzano i Servizi senza un abbonamento a pagamento o un account (ad esempio, come ospiti su invito) saranno considerate Utenti ai fini delle presenti FCPN.

Integrazioni: si intendono le applicazioni di terze parti che gli Utenti possono integrare nel proprio account Doodle al fine di utilizzare le funzionalità aggiuntive dei Servizi, come la pianificazione dei collegamenti con i calendari utilizzati in modo specifico. Una panoramica aggiornata delle Integrazioni è disponibile qui: Integrazioni, come tali possono essere modificate unilateralmente da Doodle di volta in volta.

Account: si intende l'account creato da un Utente e/o da Doodle per consentire all'Utente di accedere ai Servizi e di utilizzarli; la creazione di tale Account richiederà le seguenti informazioni o le informazioni aggiuntive stabilite di volta in volta da Doodle: nome, cognome, indirizzo e-mail e, per Doodle Premium, indirizzo postale e, se del caso, la ragione sociale.