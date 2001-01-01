A. Obblighi del Cliente. IlCliente è, tra il Cliente e Doodle, il Titolare del Trattamento dei Dati Personali e dovrà (a) determinare lo scopo e i mezzi essenziali del Trattamento dei Dati Personali in conformità con il Contratto; (b) essere responsabile dell'accuratezza dei Dati Personali; e (c) rispettare i suoi obblighi ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati, incluso, quando applicabile, garantire che il Cliente abbia una base legittima per raccogliere i Dati Personali, fornire ai Soggetti dei Dati qualsiasi avviso richiesto, e/o ottenere il consenso del Soggetto dei Dati per trattare i Dati Personali.

B. Obblighi di Doodle. Doodle è il Responsabile del trattamento dei Dati personali e dovrà (a) trattare i Dati personali per conto del Cliente in conformità con le istruzioni scritte del Cliente (a meno che non sia derogato da un requisito scritto) fornite durante il periodo di validità del presente DPA; e (b) rispettare i suoi obblighi ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati. Una descrizione del trattamento dei Dati Personali che si intende effettuare ai sensi del presente DPA è riportata nell'Allegato 1. Le Parti concordano che il Contratto, compreso il presente DPA, insieme all'utilizzo dei Servizi da parte del Cliente in conformità al Contratto, costituiscono l'istruzione scritta completa e definitiva del Cliente a Doodle in relazione al Trattamento dei Dati Personali, e ulteriori istruzioni al di fuori dell'ambito di queste istruzioni richiederanno un accordo preventivo scritto e reciprocamente eseguito tra il Cliente e Doodle. Nel caso in cui Doodle ritenga ragionevolmente che vi sia un conflitto con una Legge sulla protezione dei dati e con le istruzioni del Cliente, Doodle informerà tempestivamente il Cliente e le Parti collaboreranno in buona fede per risolvere il conflitto e raggiungere gli obiettivi di tali istruzioni.

C. Utilizzo dei dati. Doodle non utilizzerà i Dati personali, ad eccezione dell'utilizzo dei Dati personali in base alle istruzioni del Cliente, come consentito dal Contratto e come necessario per presentare e difendere reclami, per conformarsi ai requisiti del processo legale, per collaborare con le autorità di regolamentazione e per esercitare altri usi simili consentiti come espressamente previsto dalle Leggi sulla protezione dei dati.

D. LeParti riconoscono e concordano che il trattamento dei Dati Personali avverrà nell'Unione Europea (UE), in Svizzera e forse in (altre) giurisdizioni al di fuori della residenza dei Soggetti dei Dati, e il Cliente dovrà rispettare tutti i requisiti di notifica e di consenso per tale trasferimento e trattamento nella misura richiesta dalle Leggi sulla Protezione dei Dati. E. Restituzione o distruzione dei dati.Doodle restituirà o distruggerà in modo sicuro i Dati Personali, in conformità alle istruzioni del Cliente, su richiesta del Cliente o alla cessazione del/i conto/i del Cliente, a meno che i Dati Personali non debbano essere conservati per ottemperare alla legge applicabile.