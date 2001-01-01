Créer un Doodle

Planification pour les coachs - organise plus de réunions avec les clients

Arrête de jongler avec les courriels et les séances manquées. Laisse les clients réserver des appels de coaching, synchronise-les avec ton calendrier, envoie des rappels, réduis les absences et récupère du temps pour le coaching.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Les coachs et les professionnels axés sur le client lui font confiance.

Gagne des heures chaque semaine grâce aux réservations automatisées

Les clients réservent eux-mêmes leurs sessions en utilisant ta page de réservation. Les rendez-vous sont instantanément synchronisés avec ton calendrier, et des rappels automatisés assurent le suivi - tu peux ainsi te concentrer sur le coaching, et non sur l'administration.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordonne facilement les sessions et les programmes

Gère les sessions uniques, les programmes récurrents et les ateliers de groupe sans conflit. Les mises à jour en direct du calendrier et les pages de réservation multiples empêchent les doubles réservations et gardent ton emploi du temps organisé.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Offrir une expérience professionnelle et fiable aux clients.

Recueille les paiements au moment de la réservation grâce à Stripe, ajoute des questions d'admission et utilise des pages de réservation de marque pour réduire les absences et protéger ton temps - tout en offrant aux clients une expérience transparente.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour tous les types de réunions de coaching

Veille à ce que ton emploi du temps ne soit pas conflictuel

Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle bloque les conflits, n'affiche que les heures disponibles et garde ton programme de coaching précis.

Laisse les clients réserver instantanément

Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients choisissent les créneaux disponibles, obtiennent des confirmations instantanées et que les réunions soient ajoutées automatiquement à tous les calendriers.

Offrir une expérience client soignée

Ajoute ton logo, tes couleurs et les descriptions des sessions à ta page de réservation pour donner aux clients des instructions claires et une expérience professionnelle.

Protège les données de tes clients

Toutes les connexions au calendrier sont sécurisées. Doodle ne stocke jamais le contenu des événements, et les détails des participants peuvent être masqués. Les plans Pro et Enterprise offrent des contrôles avancés de confidentialité et de sécurité.

Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.

Utilise les sondages de groupe pour programmer des masterminds, des ateliers ou des appels de coaching de groupe. Invite jusqu'à 1 000 participants et trouve le meilleur moment pour tout le monde sans coordination manuelle.

Gère facilement les classes et les ateliers

Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des retraites, des programmes ou des ateliers à places limitées. Définis les capacités, recueille les coordonnées des participants et gère les sessions grâce à des contrôles de présence intégrés.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle a réduit de moitié mes tâches administratives - les clients réservent des séances sans envoyer d'e-mails et mon calendrier reste propre.

JT

Jordan T.

Coach de vie et de carrière

Le fait de percevoir les paiements au moment de la réservation a permis d'éviter les absences et de rendre mon emploi du temps prévisible.

SR

Simone R.

Coach en leadership exécutif

L'image de marque personnalisée et les rappels automatisés donnent à mon cabinet de coaching une impression de professionnalisme et de fiabilité.

LF

Luca F.

Coach en bien-être et en état d'esprit

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Questions fréquentes

Les clients peuvent-ils réserver des séances de coaching sans faire de va-et-vient ?

Oui. Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients choisissent un créneau disponible ; Doodle envoie les confirmations et ajoute la réunion à ton calendrier.

Puis-je synchroniser Doodle avec mon calendrier et mes outils vidéo ?

Oui. Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar et relie Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams pour ajouter automatiquement des liens vidéo.

Puis-je proposer des ateliers de groupe et du coaching 1:1 à partir d'un seul compte ?

Utilise des feuilles d'inscription pour les cours, des sondages de groupe pour la programmation de plusieurs participants et des pages de réservation pour les sessions privées.

Les données de mes clients sont-elles sécurisées ?

Doodle utilise des connexions de calendrier sécurisées, une protection des données au niveau de l'entreprise sur les plans payants, et des fonctions permettant de masquer les détails des participants pour assurer la confidentialité.

Puis-je collecter les paiements et contrôler les règles de réservation ?

Oui. Active les paiements Stripe pour la page de réservation et le 1:1, fixe des tampons et des délais, et limite la durée de réservation des clients.

Prêt à simplifier ton horaire de coaching

Commence gratuitement. Passe à la version Pro pour une image de marque personnalisée, des paiements et des rappels à partir de 6,95 $/mois.

Aucune carte de crédit n'est requise.