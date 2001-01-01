Planification pour les coachs - organise plus de réunions avec les clients
Les coachs et les professionnels axés sur le client lui font confiance.
Gagne des heures chaque semaine grâce aux réservations automatisées
Les clients réservent eux-mêmes leurs sessions en utilisant ta page de réservation. Les rendez-vous sont instantanément synchronisés avec ton calendrier, et des rappels automatisés assurent le suivi - tu peux ainsi te concentrer sur le coaching, et non sur l'administration.
Coordonne facilement les sessions et les programmes
Gère les sessions uniques, les programmes récurrents et les ateliers de groupe sans conflit. Les mises à jour en direct du calendrier et les pages de réservation multiples empêchent les doubles réservations et gardent ton emploi du temps organisé.
Offrir une expérience professionnelle et fiable aux clients.
Recueille les paiements au moment de la réservation grâce à Stripe, ajoute des questions d'admission et utilise des pages de réservation de marque pour réduire les absences et protéger ton temps - tout en offrant aux clients une expérience transparente.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour tous les types de réunions de coaching
Veille à ce que ton emploi du temps ne soit pas conflictuel
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle bloque les conflits, n'affiche que les heures disponibles et garde ton programme de coaching précis.
Laisse les clients réserver instantanément
Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients choisissent les créneaux disponibles, obtiennent des confirmations instantanées et que les réunions soient ajoutées automatiquement à tous les calendriers.
Offrir une expérience client soignée
Ajoute ton logo, tes couleurs et les descriptions des sessions à ta page de réservation pour donner aux clients des instructions claires et une expérience professionnelle.
Protège les données de tes clients
Toutes les connexions au calendrier sont sécurisées. Doodle ne stocke jamais le contenu des événements, et les détails des participants peuvent être masqués. Les plans Pro et Enterprise offrent des contrôles avancés de confidentialité et de sécurité.
Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.
Utilise les sondages de groupe pour programmer des masterminds, des ateliers ou des appels de coaching de groupe. Invite jusqu'à 1 000 participants et trouve le meilleur moment pour tout le monde sans coordination manuelle.
Gère facilement les classes et les ateliers
Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des retraites, des programmes ou des ateliers à places limitées. Définis les capacités, recueille les coordonnées des participants et gère les sessions grâce à des contrôles de présence intégrés.
Veille à ce que ton emploi du temps ne soit pas conflictuel
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle bloque les conflits, n'affiche que les heures disponibles et garde ton programme de coaching précis.
Laisse les clients réserver instantanément
Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients choisissent les créneaux disponibles, obtiennent des confirmations instantanées et que les réunions soient ajoutées automatiquement à tous les calendriers.
Offrir une expérience client soignée
Ajoute ton logo, tes couleurs et les descriptions des sessions à ta page de réservation pour donner aux clients des instructions claires et une expérience professionnelle.
Protège les données de tes clients
Toutes les connexions au calendrier sont sécurisées. Doodle ne stocke jamais le contenu des événements, et les détails des participants peuvent être masqués. Les plans Pro et Enterprise offrent des contrôles avancés de confidentialité et de sécurité.
Trouve le meilleur moment pour les séances de groupe.
Utilise les sondages de groupe pour programmer des masterminds, des ateliers ou des appels de coaching de groupe. Invite jusqu'à 1 000 participants et trouve le meilleur moment pour tout le monde sans coordination manuelle.
Gère facilement les classes et les ateliers
Utilise les feuilles d'inscription pour organiser des retraites, des programmes ou des ateliers à places limitées. Définis les capacités, recueille les coordonnées des participants et gère les sessions grâce à des contrôles de présence intégrés.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a réduit de moitié mes tâches administratives - les clients réservent des séances sans envoyer d'e-mails et mon calendrier reste propre.
Le fait de percevoir les paiements au moment de la réservation a permis d'éviter les absences et de rendre mon emploi du temps prévisible.
L'image de marque personnalisée et les rappels automatisés donnent à mon cabinet de coaching une impression de professionnalisme et de fiabilité.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources
pour les entraîneurs
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils réserver des séances de coaching sans faire de va-et-vient ?
Oui. Partage une page de réservation ou un lien 1:1 pour que les clients choisissent un créneau disponible ; Doodle envoie les confirmations et ajoute la réunion à ton calendrier.
Puis-je synchroniser Doodle avec mon calendrier et mes outils vidéo ?
Oui. Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar et relie Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams pour ajouter automatiquement des liens vidéo.
Puis-je proposer des ateliers de groupe et du coaching 1:1 à partir d'un seul compte ?
Utilise des feuilles d'inscription pour les cours, des sondages de groupe pour la programmation de plusieurs participants et des pages de réservation pour les sessions privées.
Les données de mes clients sont-elles sécurisées ?
Doodle utilise des connexions de calendrier sécurisées, une protection des données au niveau de l'entreprise sur les plans payants, et des fonctions permettant de masquer les détails des participants pour assurer la confidentialité.
Puis-je collecter les paiements et contrôler les règles de réservation ?
Oui. Active les paiements Stripe pour la page de réservation et le 1:1, fixe des tampons et des délais, et limite la durée de réservation des clients.