Planification pour les architectes - gérer les réunions avec les clients
La confiance des cabinets d'architecture et des leaders de la conception
Gagne des heures sur la planification
Laisse les clients réserver des visites de sites, des examens de conception et des consultations directement sur ta page de réservation. Doodle se synchronise automatiquement avec ton calendrier pour que les heures non disponibles soient cachées - plus de va-et-vient ou de doubles réservations.
Coordonne facilement les personnes et les projets
Partage les pages de réservation hébergées conjointement et utilise les sondages de groupe pour trouver le meilleur moment pour les réunions des parties prenantes, les vérifications des entrepreneurs ou les promenades sur le site à plusieurs, le tout sans chaînes de courriels interminables.
Protège le temps facturable et reste professionnel
Recueille les paiements avec Stripe, ajoute ton logo et tes couleurs, et envoie des rappels automatiques grâce à Doodle. Réduis les absences, maintiens ton emploi du temps et présente une image cohérente et professionnelle à chaque client.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Fait pour tous les types de réunions d'architectes
Garde tes calendriers synchronisés
Connecte le calendrier Google, Outlook ou Apple pour bloquer automatiquement les heures chargées. Garde les calendriers du projet, du site et personnel alignés pour éviter les doubles réservations lors des réunions clés.
Laisse les clients réserver instantanément
Offre des disponibilités en direct avec une page de réservation ou des créneaux 1:1. Les clients peuvent réserver des consultations ou des visites de sites en quelques secondes, avec des tampons pour les déplacements et le temps de préparation.
Montre la marque professionnelle de ton entreprise
Personnalise les pages de réservation avec le logo, les couleurs et les descriptions de ton entreprise. Liste des services comme les appels de découverte, les examens schématiques ou les inspections de site pour que les clients sachent à quoi s’attendre.
Protège les données du projet et des clients
Doodle offre une sécurité de niveau entreprise pour protéger les informations sensibles. Contrôle la visibilité du calendrier, cache les détails des participants et reste conforme aux exigences de confidentialité de l'entreprise.
Trouve le meilleur moment pour chaque équipe
Utilise les sondages de groupe pour coordonner les examens de planification, les vérifications des entrepreneurs ou les sessions multi-firmes. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.
Accueille facilement des sessions sur place
Utilise les feuilles d'inscription pour les ateliers, les visites de modèles ou les visites guidées. Limite le nombre de places, crée des sessions et laisse les participants choisir le meilleur créneau.
Garde tes calendriers synchronisés
Connecte le calendrier Google, Outlook ou Apple pour bloquer automatiquement les heures chargées. Garde les calendriers du projet, du site et personnel alignés pour éviter les doubles réservations lors des réunions clés.
Laisse les clients réserver instantanément
Offre des disponibilités en direct avec une page de réservation ou des créneaux 1:1. Les clients peuvent réserver des consultations ou des visites de sites en quelques secondes, avec des tampons pour les déplacements et le temps de préparation.
Montre la marque professionnelle de ton entreprise
Personnalise les pages de réservation avec le logo, les couleurs et les descriptions de ton entreprise. Liste des services comme les appels de découverte, les examens schématiques ou les inspections de site pour que les clients sachent à quoi s’attendre.
Protège les données du projet et des clients
Doodle offre une sécurité de niveau entreprise pour protéger les informations sensibles. Contrôle la visibilité du calendrier, cache les détails des participants et reste conforme aux exigences de confidentialité de l'entreprise.
Trouve le meilleur moment pour chaque équipe
Utilise les sondages de groupe pour coordonner les examens de planification, les vérifications des entrepreneurs ou les sessions multi-firmes. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.
Accueille facilement des sessions sur place
Utilise les feuilles d'inscription pour les ateliers, les visites de modèles ou les visites guidées. Limite le nombre de places, crée des sessions et laisse les participants choisir le meilleur créneau.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a réduit de moitié mon temps d'administration. Les clients réservent des visites de sites sans envoyer de courriels, et mon calendrier reste propre pour me permettre de me concentrer sur le travail de conception.
Grâce aux pages de réservation personnalisées et aux rappels automatisés, les réunions commencent à l'heure et les absences ont diminué dans tous les projets.
Les sondages de groupe ont aidé à aligner les parties prenantes dans les entreprises pour un examen de planification sans faille qui prenait auparavant des semaines à programmer.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Ressources
pour les architectes
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils réserver directement des visites de sites ?
Oui. Utilise la page de réservation pour n'afficher que les heures disponibles et définir des tampons pour les déplacements et les préparatifs afin que les visites sur place soient synchronisées avec ton calendrier.
Quels calendriers s'intègrent à Doodle ?
Doodle connecte Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar et Apple Calendar pour que tes disponibilités soient exactes d'un projet à l'autre.
Puis-je percevoir des honoraires pour des consultations ou des visites sur place ?
Oui. Utilise Stripe sur la page de réservation ou 1:1 pour collecter les acomptes ou le paiement intégral lorsque les clients prennent rendez-vous.
Les informations relatives aux clients et aux projets sont-elles sécurisées ?
Oui. Doodle offre une sécurité de niveau entreprise, des contrôles de confidentialité et des options permettant de masquer les détails des participants afin de protéger les données sensibles du projet.
Puis-je proposer différents types de sessions et de limites ?
Oui. Crée plusieurs pages de réservation pour différents services et utilise des feuilles d'inscription pour gérer les sessions dont le nombre de places est limité.