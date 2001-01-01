Créer un Doodle

Planification pour les architectes - gérer les réunions avec les clients

Réduis le temps de programmation pour les revues de conception, les visites de sites et les réunions avec les clients. Partage un lien de réservation, synchronise ton calendrier, collecte les paiements et garde les délais du projet sur la bonne voie.

La confiance des cabinets d'architecture et des leaders de la conception

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Gagne des heures sur la planification

Laisse les clients réserver des visites de sites, des examens de conception et des consultations directement sur ta page de réservation. Doodle se synchronise automatiquement avec ton calendrier pour que les heures non disponibles soient cachées - plus de va-et-vient ou de doubles réservations.

Coordonne facilement les personnes et les projets

Partage les pages de réservation hébergées conjointement et utilise les sondages de groupe pour trouver le meilleur moment pour les réunions des parties prenantes, les vérifications des entrepreneurs ou les promenades sur le site à plusieurs, le tout sans chaînes de courriels interminables.

Protège le temps facturable et reste professionnel

Recueille les paiements avec Stripe, ajoute ton logo et tes couleurs, et envoie des rappels automatiques grâce à Doodle. Réduis les absences, maintiens ton emploi du temps et présente une image cohérente et professionnelle à chaque client.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Fait pour tous les types de réunions d'architectes

Garde tes calendriers synchronisés

Connecte le calendrier Google, Outlook ou Apple pour bloquer automatiquement les heures chargées. Garde les calendriers du projet, du site et personnel alignés pour éviter les doubles réservations lors des réunions clés.

Laisse les clients réserver instantanément

Offre des disponibilités en direct avec une page de réservation ou des créneaux 1:1. Les clients peuvent réserver des consultations ou des visites de sites en quelques secondes, avec des tampons pour les déplacements et le temps de préparation.

Montre la marque professionnelle de ton entreprise

Personnalise les pages de réservation avec le logo, les couleurs et les descriptions de ton entreprise. Liste des services comme les appels de découverte, les examens schématiques ou les inspections de site pour que les clients sachent à quoi s’attendre.

Protège les données du projet et des clients

Doodle offre une sécurité de niveau entreprise pour protéger les informations sensibles. Contrôle la visibilité du calendrier, cache les détails des participants et reste conforme aux exigences de confidentialité de l'entreprise.

Trouve le meilleur moment pour chaque équipe

Utilise les sondages de groupe pour coordonner les examens de planification, les vérifications des entrepreneurs ou les sessions multi-firmes. Invite jusqu'à 1 000 participants et choisis l'heure qui convient à tout le monde.

Accueille facilement des sessions sur place

Utilise les feuilles d'inscription pour les ateliers, les visites de modèles ou les visites guidées. Limite le nombre de places, crée des sessions et laisse les participants choisir le meilleur créneau.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle a réduit de moitié mon temps d'administration. Les clients réservent des visites de sites sans envoyer de courriels, et mon calendrier reste propre pour me permettre de me concentrer sur le travail de conception.

ER

Elena R.

Architecte principal

Grâce aux pages de réservation personnalisées et aux rappels automatisés, les réunions commencent à l'heure et les absences ont diminué dans tous les projets.

ML

Marc L.

Chef de projet, studio de design

Les sondages de groupe ont aidé à aligner les parties prenantes dans les entreprises pour un examen de planification sans faille qui prenait auparavant des semaines à programmer.

SK

Sofia K.

Architecte de projet principal

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Ressources pour les architectes

Guides et astuces pour améliorer la planification, organiser des réunions efficaces et gérer les visites de chantier avec Doodle. Des conseils pratiques adaptés aux flux de travail des architectes.

Comment programmer les visites des sites des clients sans faire de va-et-vient ?

5 modèles de réunions que chaque architecte devrait utiliser

Simplifie les revues de conception avec Doodle : un guide étape par étape.

Questions fréquentes

Les clients peuvent-ils réserver directement des visites de sites ?

Oui. Utilise la page de réservation pour n'afficher que les heures disponibles et définir des tampons pour les déplacements et les préparatifs afin que les visites sur place soient synchronisées avec ton calendrier.

Quels calendriers s'intègrent à Doodle ?

Doodle connecte Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar et Apple Calendar pour que tes disponibilités soient exactes d'un projet à l'autre.

Puis-je percevoir des honoraires pour des consultations ou des visites sur place ?

Oui. Utilise Stripe sur la page de réservation ou 1:1 pour collecter les acomptes ou le paiement intégral lorsque les clients prennent rendez-vous.

Les informations relatives aux clients et aux projets sont-elles sécurisées ?

Oui. Doodle offre une sécurité de niveau entreprise, des contrôles de confidentialité et des options permettant de masquer les détails des participants afin de protéger les données sensibles du projet.

Puis-je proposer différents types de sessions et de limites ?

Oui. Crée plusieurs pages de réservation pour différents services et utilise des feuilles d'inscription pour gérer les sessions dont le nombre de places est limité.

Commence à planifier plus intelligemment pour pour ton cabinet d'architecture

Plan gratuit disponible. Passe à Doodle Pro à partir de 6,95 $/mois pour une image de marque personnalisée, des rappels automatiques et des paiements Stripe.

Aucune carte de crédit n'est requise.