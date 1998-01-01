Programmation simple pour les équipes de recrutement et de ressources humaines
Utilisé par des recruteurs et des professionnels des ressources humaines d'entreprises et d'agences de premier plan
Se concentrer sur les personnes, pas sur la programmation
Coordonnez les entretiens, les sessions d'intégration et les contrôles des employés grâce à un outil conçu pour éliminer le chaos du calendrier.
Des décisions d'embauche plus rapides
Les meilleurs talents se déplacent rapidement. Permettez aux candidats de réserver des entretiens depuis n'importe où, avec des ajustements automatiques de fuseaux horaires qui permettent à votre équipe de garder une longueur d'avance sur la concurrence.
Programmation fluide pour l'ensemble de l'équipe
Gérez facilement les mises à jour de la politique RH, les évaluations des performances, les contrôles des employés et bien plus encore, le tout en un seul endroit.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour toutes les manières dont votre équipe RH collabore
Embarquer les nouveaux employés en douceur
Partagez une page de réservation pour que les nouveaux employés puissent choisir des sessions de formation, d’intégration et d’avantages sociaux qui correspondent à leur emploi du temps.
Réaliser les entretiens d'évaluation dans les délais impartis
Utilisez un sondage de groupe pour déterminer l'heure idéale à laquelle l'employé, le manager et le service des ressources humaines peuvent se rencontrer sans délai.
Coordonner les réunions internes
Réservez les vérifications 1:1, les mises à jour d'équipe et les discussions sur les politiques sans encombrer les boîtes de réception d'e-mails.
Gardez vos calendriers confidentiels
Connectez Google, Outlook ou iCloud. Seule votre disponibilité est partagée - votre calendrier reste confidentiel.
Planifier des formations et des ateliers
Laissez le personnel choisir parmi les sessions disponibles à l'aide d'une feuille d'inscription afin que chaque place soit occupée de manière efficace.
Gérez les fuseaux horaires des équipes à distance
Doodle s'adapte automatiquement à l'heure locale de chaque personne, ce qui permet aux équipes internationales de rester synchronisées.
Questions fréquentes
Puis-je programmer pour plusieurs membres de l'équipe ?
Oui - avec le plan Team, vous pouvez créer une page de réservation pour plusieurs calendriers, afin que les employés choisissent le bon moment.
Les employés verront-ils l'intégralité de mon calendrier ?
Non. Seules vos plages horaires ouvertes sont visibles. Tous les détails du calendrier restent privés et sécurisés.
Comment puis-je planifier des réunions RH récurrentes ?
Mettez en place des créneaux récurrents sur votre page de réservation ou créez un nouveau sondage de groupe pour chaque session.
Puis-je gérer des sessions dans différents lieux et fuseaux horaires ?
Oui. Doodle s'adapte automatiquement à l'heure locale de chaque personne.
Quelle est la différence entre une feuille d'inscription et une page de réservation ?
Une feuille d'inscription répertorie plusieurs événements ou sessions parmi lesquels les participants peuvent choisir ; une page de réservation propose vos créneaux horaires personnels.