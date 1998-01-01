Créer un Doodle

Planification de rendez-vous en ligne simple

Partagez vos disponibilités et permettez à vos clients de réserver du temps avec vous en quelques clics. C'est tout.

Des professionnels du monde entier nous font confiance pour planifier leurs rendez-vous au quotidien

Réservez du temps sans allers-retours

Partagez votre Page de Réservation et laissez vos clients choisir instantanément parmi vos horaires disponibles. Pas d’e-mails interminables, pas d’appels, aucun compte requis.

Facilitez la vie de chaque client

Que vos rendez-vous soient virtuels ou en personne, la réservation est toujours pratique pour vous et pour eux. Votre disponibilité sera affichée en temps réel.

Gardez le contrôle sur chaque réservation

Des confirmations et des rappels automatiques assurent le bon déroulement de votre emploi du temps. Des millions de professionnels dans le monde entier lui font confiance.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Pour chaque rendez-vous que vous prenez

Laissez les clients choisir l’horaire

Partagez votre page de réservation ou votre sondage de groupe pour que les clients voient vos créneaux disponibles et réservent immédiatement – sans échanges de courriels.

Réduire les absences

Envoyez des rappels automatiques pour que les gens n'oublient jamais votre réunion, qu'elle ait été réservée une semaine à l'avance ou la veille.

Proposez des réservations de dernière minute

Proposez des créneaux de rendez-vous le jour même ou le lendemain sans réorganiser l'ensemble de votre calendrier. Parfait pour les consultations urgentes ou les suivis rapides.

Synchronisation avec vos outils

Connectez-vous à Google Calendar, Outlook ou iCloud. Votre emploi du temps reste précis et vous êtes le seul à voir les détails de votre calendrier privé.

Être payé d'avance

Connectez Stripe pour accepter le paiement lorsque les clients réservent - réduisez les absences et assurez-vous que votre temps est valorisé.

Gestion automatique des fuseaux horaires

Doodle adapte automatiquement la disponibilité à l'heure locale du client, de sorte que personne ne se présente avec une heure d'avance ou de retard.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Fini la boîte mail avec 30 courriels. Je gagne 10 à 45 minutes par réunion grâce à Doodle.

LGPA

CA

Candace A.

Responsable de la commission

L'emploi du temps de tout le monde en un seul endroit. Je n'ai plus besoin de collecter 12 réponses et de créer une feuille Google.

Crain Communications

ML

Meghan L.

Assistante administrative

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Comment partager mes disponibilités ?

Créez votre page de réservation une seule fois, partagez votre lien et les clients peuvent choisir une heure en quelques secondes.

Puis-je connecter mon calendrier ?

Oui. Connectez votre calendrier Google, Outlook ou iCloud. Vos données restent privées ; seule la disponibilité est partagée.

Copy Copy Puis-je créer des inscriptions pour des ateliers ou des événements scolaires ?

Puis-je faire payer les rendez-vous ?

Comment éviter les rendez-vous manqués ?

Les rappels automatiques réduisent les absences, ce qui vous permet de maintenir votre emploi du temps et vos revenus.

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Prêt à simplifier vos réservations et à gagner du temps ?

Évitez les allers-retours et permettez aux gens de réserver avec vous en quelques clics.

