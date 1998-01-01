Planification de rendez-vous en ligne simple
Des professionnels du monde entier nous font confiance pour planifier leurs rendez-vous au quotidien
Réservez du temps sans allers-retours
Partagez votre Page de Réservation et laissez vos clients choisir instantanément parmi vos horaires disponibles. Pas d’e-mails interminables, pas d’appels, aucun compte requis.
Facilitez la vie de chaque client
Que vos rendez-vous soient virtuels ou en personne, la réservation est toujours pratique pour vous et pour eux. Votre disponibilité sera affichée en temps réel.
Gardez le contrôle sur chaque réservation
Des confirmations et des rappels automatiques assurent le bon déroulement de votre emploi du temps. Des millions de professionnels dans le monde entier lui font confiance.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Pour chaque rendez-vous que vous prenez
Laissez les clients choisir l’horaire
Partagez votre page de réservation ou votre sondage de groupe pour que les clients voient vos créneaux disponibles et réservent immédiatement – sans échanges de courriels.
Réduire les absences
Envoyez des rappels automatiques pour que les gens n'oublient jamais votre réunion, qu'elle ait été réservée une semaine à l'avance ou la veille.
Proposez des réservations de dernière minute
Proposez des créneaux de rendez-vous le jour même ou le lendemain sans réorganiser l'ensemble de votre calendrier. Parfait pour les consultations urgentes ou les suivis rapides.
Synchronisation avec vos outils
Connectez-vous à Google Calendar, Outlook ou iCloud. Votre emploi du temps reste précis et vous êtes le seul à voir les détails de votre calendrier privé.
Être payé d'avance
Connectez Stripe pour accepter le paiement lorsque les clients réservent - réduisez les absences et assurez-vous que votre temps est valorisé.
Gestion automatique des fuseaux horaires
Doodle adapte automatiquement la disponibilité à l'heure locale du client, de sorte que personne ne se présente avec une heure d'avance ou de retard.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Fini la boîte mail avec 30 courriels. Je gagne 10 à 45 minutes par réunion grâce à Doodle.
L'emploi du temps de tout le monde en un seul endroit. Je n'ai plus besoin de collecter 12 réponses et de créer une feuille Google.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Comment partager mes disponibilités ?
Créez votre page de réservation une seule fois, partagez votre lien et les clients peuvent choisir une heure en quelques secondes.
Puis-je connecter mon calendrier ?
Oui. Connectez votre calendrier Google, Outlook ou iCloud. Vos données restent privées ; seule la disponibilité est partagée.
Puis-je créer des inscriptions pour des ateliers ou des événements scolaires ?

Puis-je faire payer les rendez-vous ?

Comment éviter les rendez-vous manqués ?
Les rappels automatiques réduisent les absences, ce qui vous permet de maintenir votre emploi du temps et vos revenus.