Vous vous perdez sans cesse entre vos différents plannings, qu’il s’agisse de votre éternel agenda papier dont vous ne vous séparez pas par principe et qui traine au fond de votre sac, le planning intégré iCloud, celui sur votre smartphone, sans oublier bien sûr le planning interne au bureau. Vous souhaitez donc mettre un peu d’ordre dans tout ça ? Doodle vous propose un gestionnaire de planning efficace et simple d’utilisation pour avoir une vue d’ensemble sur vos réunions et rendez-vous hebdomadaires. Voyons les principales étapes pour devenir un as de la gestion de planning.

Utilisez Doodle pour planifier vos réunions en quelques clics seulement

Après avoir synchronisé vos différents agendas en ligne grâce à la fonctionnalité «Connectez votre calendrier » de Doodle, nous allons voir comment améliorer notre gestion des plannings pour planifier une réunion d’équipe en moins de 5 minutes, top chrono.

Depuis votre tableau de bord Doodle, rendez-vous dans l’onglet « Planifier un événement » dans la rubrique « Créer un nouveau sondage ». Vous devrez simplement renseigner quelques informations dont le titre de votre événement (en l’occurrence notre réunion d’équipe), et d’en préciser optionnellement le lieu et l’objet.