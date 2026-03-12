Accord d'association d'entreprises

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Le présent accord d'association commerciale (l'"accord") est conclu le [date], par et entre [nom de l'entité couverte], une entité de [État d'incorporation/organisation, y compris le pays], dont le siège social est situé à [adresse de l'entité couverte, y compris le pays] ("entité couverte"), et Doodle AG, une entité basée en Suisse, dont le siège social est situé à Werdstrasse 21, 8004 Zurich, Suisse ("associé commercial"). L'entité couverte et l'associé commercial sont chacun une "partie" et ensemble les "parties".

Le présent accord est intégré à l'accord-cadre de services et aux commandes individuelles conclues par l'entité couverte et l'associé commercial.

Préambule

A. L'entité couverte est une "entité couverte" ou un "associé commercial" d'une entité couverte au sens de la loi de 1996 sur la portabilité et la responsabilité des informations de santé ("HIPAA") et de ses règlements d'application, y compris les règles de confidentialité et de sécurité de l'HIPAA (collectivement, les "règles de l'HIPAA").

B. L'associé commercial fournit certains services à l'entité couverte en vertu de commandes individuelles dans le cadre d'un accord-cadre de services qui peut, de temps à autre, impliquer la création, la réception, la maintenance ou la transmission de renseignements médicaux protégés ("RMP") pour le compte de l'entité couverte.

C. Les parties entendent se conformer aux règles de l'HIPAA, y compris aux exigences relatives à un contrat d'association commerciale, telles qu'elles sont énoncées à l'article 164.314(a) et à l'article 164.504(e) du règlement 45 C.F.R.