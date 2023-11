Le vendredi noir à Chicago : une occasion à ne pas manquer

Le vendredi noir est le seul jour de l'année où la ville des vents s'anime vraiment avec des offres imbattables et une atmosphère de shopping électrisante.

Si vous prévoyez de passer le Vendredi noir à Chicago, vous allez vous régaler.

Ce guide vous aidera à naviguer dans les rues animées de Chicago, à découvrir des joyaux cachés et à optimiser votre expérience de shopping pour le Black Friday. C'est parti !

Comprendre le Black Friday

Le Black Friday est le début officieux de la saison des achats pour les fêtes de fin d'année, qui a lieu le lendemain de Thanksgiving.

C'est le jour où les détaillants offrent des réductions importantes et des promotions spéciales, ce qui en fait le moment idéal pour compléter votre liste d'achats de Noël ou pour vous livrer à une thérapie personnelle par le détail.

Pourquoi parle-t-on de "vendredi noir" ?

Le vendredi noir est appelé ainsi parce qu'il représente le moment de l'année où de nombreux détaillants passent d'une situation financière déficitaire (dans le rouge) à une situation bénéficiaire (dans le noir).

C'est la plus grande journée de shopping aux États-Unis, les magasins ouvrant leurs portes à des clients impatients bien avant le lever du soleil.

Se frayer un chemin dans la foule à Chicago

Chicago est une ville très animée tout au long de l'année, mais elle l'est particulièrement lors du Black Friday.

Le Magnificent Mile, un tronçon de North Michigan Avenue, est un paradis pour les acheteurs, avec ses boutiques haut de gamme et ses grands magasins comme Macy's.

Vous trouverez également des bonnes affaires sur State Street, connue comme le quartier commerçant historique de Chicago.

Pour profiter au maximum de votre shopping du vendredi noir à Chicago, suivez ces quelques conseils :

Planifiez votre itinéraire: Compte tenu du grand nombre de magasins, il est conseillé de planifier votre itinéraire à l'avance. Faites une liste des magasins à visiter absolument et établissez un ordre de priorité pour vos arrêts.

Faites vos achats tôt : Les meilleures affaires sont souvent disponibles aux premières heures du matin, alors réglez votre réveil et allez dans les magasins avant la foule.

Habillez-vous confortablement : Le climat de Chicago à la fin du mois de novembre peut être frais, alors habillez-vous avec plusieurs couches de vêtements et portez des chaussures confortables. Vous marcherez beaucoup.

Vérifiez les heures d'ouverture des magasins : Certains magasins peuvent avoir des horaires prolongés le jour du Black Friday, vérifiez donc à l'avance pour profiter au maximum de votre temps.

Les joyaux cachés de Chicago

Si les grandes enseignes sont tentantes, Chicago offre également des joyaux cachés à ceux qui sont prêts à explorer un peu.

Au cœur de la ville, vous trouverez Block 37, un centre commercial qui abrite des boutiques uniques et un assortiment d'options de restauration.

Cet endroit est souvent moins fréquenté que le Magnificent Mile, ce qui en fait un lieu serein pour faire du shopping.

Pour goûter aux saveurs locales et faire des trouvailles vraiment uniques, visitez les marchés locaux et les boutiques de quartiers comme Wicker Park, Logan Square et Andersonville.

Ces quartiers proposent des produits artisanaux, des trésors vintage et des cadeaux originaux que vous ne trouverez pas dans les grandes surfaces.

