¿Qué harías con las horas que pasas organizando reuniones?
Organizar reuniones sigue siendo la mayor parte de la semana de un asistente ejecutivo. Aquí ves cómo recuperar parte de ese tiempo para el trabajo para el que te contrataron.
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Artículos con datos e investigación sobre en qué se van los días de tu equipo, escritos para tu función y tu sector.
Organizar reuniones sigue siendo la mayor parte de la semana de un asistente ejecutivo. Aquí ves cómo recuperar parte de ese tiempo para el trabajo para el que te contrataron.
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Del artículo ¿Es el tiempo de espera la mitad oculta de tu tiempo de contratación?
Espera por contratación hoy
21 días
Espera por contratación con tu objetivo
9 días
Espera que se mantieneEspera que eliminas
Días de candidato recuperados por trimestre
144 días
Espera por contratación = días hasta la primera entrevista + (rondas menos 1) × días entre rondas. Cuenta los días de calendario que espera un candidato, usando solo los números que introduces.
Te mostramos Doodle en tu propio calendario.