Tu tiempo de espera para entrevistas Números de ejemplo, cámbialos

Contrataciones por trimestre 12 Días de preselección a primera entrevista 9 Rondas de entrevistas 3 Días entre rondas 6 Si cada espera bajara a (días) 3 Espera por contratación hoy 21 días Espera por contratación con tu objetivo 9 días Espera que se mantieneEspera que eliminas Días de candidato recuperados por trimestre 144 días

Espera por contratación = días hasta la primera entrevista + (rondas menos 1) × días entre rondas. Cuenta los días de calendario que espera un candidato, usando solo los números que introduces.