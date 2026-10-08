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Un hombre con gafas y una chaqueta de punto azul lee una tableta sentado sobre un escritorio en una oficina luminosa
Último artículoAsistentes ejecutivos

¿Qué harías con las horas que pasas organizando reuniones?

Organizar reuniones sigue siendo la mayor parte de la semana de un asistente ejecutivo. Aquí ves cómo recuperar parte de ese tiempo para el trabajo para el que te contrataron.

Chirag HarendraTiempo de lectura: 11 minutos

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Del artículo ¿Es el tiempo de espera la mitad oculta de tu tiempo de contratación?

Tu tiempo de espera para entrevistas

Números de ejemplo, cámbialos

Espera por contratación hoy

21 días

Espera por contratación con tu objetivo

9 días

Espera que se mantieneEspera que eliminas

Días de candidato recuperados por trimestre

144 días

Espera por contratación = días hasta la primera entrevista + (rondas menos 1) × días entre rondas. Cuenta los días de calendario que espera un candidato, usando solo los números que introduces.

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