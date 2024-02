Terminkoordinationen oder einfache Abstimmungen über bestimmte Sachverhalte und Themengebiete kennen wir sowohl im beruflichen als auch privaten Umfeld. Oft ist es zeitaufwendig und auch nervenaufreibend, sich untereinander zu verständigen und festzulegen. Schließlich sollen alle Interessen berücksichtigt werden. Doodle hilft Ihnen, die Terminplanung so einfach und zeitsparend wie möglich zu gestalten. Mit der Online-Umfrage-Software erstellen Sie Terminabstimmungen oder einfache Umfragen schnell und vor allem kostenlos – wenn Sie wollen, sogar ganz ohne vorherige Registrierung.

Warum Doodle praktischer für eine Online-Umfrage ist als eine Software

Sie wollen das nächste Teammeeting organisieren, Ihr Terminkalender und die Ihrer Kollegen sind aber schon so gut wie voll? Sie wollen festlegen, welche Themen am wichtigsten sind und dazu auch die Meinung Ihrer Kollegen einholen? Und das alles soll schnell und ohne große persönliche Absprachen erledigt werden? Dann brauchen Sie Doodle. Anders als eine Umfrage-Software müssen sie es nicht installieren oder downloaden. Rufen Sie es einfach in Ihrem Browser auf. Es bietet Ihnen alles, was Sie für die schnelle Terminfindung brauchen und hilft Ihnen, auf Fragen schnelle und zuverlässige Antworten zu finden.

Das Prinzip von Doodle ist denkbar einfach. Sie erstellen eine online eine Umfrage – Software oder Freeware brauchen Sie dazu nicht. Ihre E-Mail-Adresse benötigen Sie nur, damit Doodle Ihnen zur Sicherheit den Verwaltungs-Link zu Ihrer Umfrage schicken kann. Auch eine Registrierung ist nur nötig, wenn Sie umfangreichere Funktionen nutzen möchten. Den fertigen Umfragelink senden Sie an die gewünschten Teilnehmer, die dann abstimmen können, welcher Termin am besten passt oder welche Themen diskutiert werden sollen.

Mit Doodle können Sie sogar verschiedene Kalender miteinander verbinden – egal, ob Google, iCloud oder Outlook. Starten Sie die Termin-Umfragen direkt in der Kalenderansicht, sodass gleich einsehbar ist, wann freie Termine verfügbar sind und wann nicht. Probieren Sie es hier gleich aus!