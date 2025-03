En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Ledelsesassistent Sarah fortalte os, hvordan hun bruger Doodle til at administrere flere lederes kalendere og planlægge op til ti interne og eksterne møder om ugen - alt sammen uden at få sved på panden!

Sig farvel til meningsløse e-mails frem og tilbage

Det er kompliceret at planlægge møder i en akademisk sammenhæng, især når disse møder samler interne og eksterne interessenter eller inviterede på tværs af universitetets forsknings- og ledelsessider. Ved at bruge Doodle til at forhandle et stort antal konkurrerende kalendere undgår Sarah tidskrævende mødeadministration - og sparer to dage om måneden i sparet tid!

Lås dine C-Suite's tidsplaner, nemt

Sarahs uofficielle rolletitel er "super-temp", og den er lige så krævende, som den lyder. Hun er en flydende ledelsesassistent, der booker møder for universitetets COO den ene dag og yder støtte til vicepræsidenten den næste dag. På trods af denne stressende tidsplan er der intet, der går galt, når det drejer sig om møder. Sarah bruger Doodle til at administrere møder på tværs af alle disse kalendere, og hun kunne ikke være mere tilfreds med resultatet. Uanset hvor mange personer der deltager i hvert møde, kan Sarah på få øjeblikke finde et tidspunkt, der passer til alle. Med indførelsen af Doodles assistent til planlægning af aftaler Booking Page har Sarah mulighed for at oprette flere online-kalendere, hvor gæsterne kan booke aftaler direkte i hendes leders kalendere.

"De møder, jeg planlægger, kan være alt fra vicepræsidenter på hele universitetet, vicepræsidentassistenter, andre direktører, COO'er, CFO'er, CTO'er, chefer i forskellige afdelinger. "

Udfør komplekse projekter med lethed takket være støtte fra Doodle

Da Sarah skulle organisere et ledelsesretreat for hundredvis af højtstående ledere og akademiske medarbejdere på universitetet, henvendte hun sig til Doodle. At finde et tidspunkt, der fungerede for alle, var en smertefri, for ikke at nævne hurtig, og hun kunne snart gå videre til de næste faser af projektplanlægning.

Anvendelsesområder: Begivenheder, ledelsesplanlægning, teammøder, individuelle møder, aftaler, flere kalendere