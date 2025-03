En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Lige fra planlægning af samtaler til at arrangere frokoster til møder med teamet - det kan være en krævende opgave at organisere rekruttering, ansættelse og onboarding, der holder en organisation kørende - og på de fleste arbejdspladser er det en opgave, der påhviler HR-teamet. Doodle støtter HR-medarbejdere med tidsbesparende planlægningsmuligheder, et overskueligt møde-dashboard og et væld af funktioner, som f.eks. indbyggede svarfrister og et dedikeret 1:1 planlægningsværktøj, der er designet til at optimere mødeorganiseringen.

Vi talte med Beth Voegtli, HR-assistent hos Ronald McDonald House, St Louis, om, hvordan hun bruger Doodle på tværs af en række mødescenarier.

Doodle er en enkel løsning til ekstern planlægning

Når alle på kontoret bruger den samme softwaresuite og fælles kalender, behøver intern planlægning ikke at være besværlig. Ekstern planlægning? Det er en anden historie. Uden adgang til gæsternes kalender er det nemt at spilde dage på at gå frem og tilbage via e-mail og forsøge at finde et tidspunkt, der passer til alle. Doodle tager smerten ud af den eksterne planlægning. Undgå e-mailen frem og tilbage ved at sende en afstemning eller, for individuelle møder, et Doodle 1:1-link til Doodle-møder. Når du finder et tidspunkt, der fungerer, synkroniserer Doodle mødet med din og din gæsts kalender, uanset om du bruger G-Suite, og de bruger Outlook. Det er nemt. Selv planlægning af flere enkeltmands-træningssessioner, som Beth nogle gange er nødt til at gøre, er problemfri. Doodle 1:1 giver dig mulighed for at planlægge enkeltmøder ved at tilbyde individuelle tidsrum til så mange individuelle gæster, som du har brug for. Så snart et 1:1-slot er optaget, forsvinder det fra din kalender, så du behøver aldrig at bekymre dig om dobbeltbooking.

Store bestyrelsesmøder er nemme at planlægge med Doodle

Ronald McDonald House St Louis er en non-profit, der arrangerer gratis overnatning for familier til børn, der modtager pædiatrisk behandling i byen. Som mange andre nonprofitorganisationer består bestyrelsen af eksterne frivillige, der donerer deres tid til Ronald McDonald House-sagen; de fleste bestyrelsesmedlemmer har selv en fuld arbejdstid. At tilrettelægge bestyrelsesmøder for at træffe beslutning om nye ansættelser udgør derfor en unik udfordring for Beth med hensyn til planlægning. Hun er nødt til at finde et tidspunkt, der passer alle, og hun kan ikke stole på en intern kalender til at gøre det. Derfor vælger hun Doodle. Beth siger: "...vores udfordring er bare at imødekomme så mange mennesker eksternt, når vi ikke engang har en idé om deres præferencer." Ved at udsende en Doodle-afstemning kan mødedeltagerne vælge et tidspunkt, der passer dem; Beth kan endda fastsætte en svarfrist, så hun ikke ender med at vente på svar.

Ansættelse er nemt, når du planlægger med Doodle

Som enhver HR-professionel ved Beth, at ansættelsesprocessen kræver en masse administrativt arbejde og mange møder. Ud over at planlægge selve interviewene skal hver nyansat godkendes af forskellige interessenter, hvilket kun kan betyde én ting: endnu flere møder. I Ronald McDonald-huset skal nyansættelser ikke kun godkendes internt, de skal også godkendes af bestyrelsen. Beth bruger både Doodle til at organisere hver interviewrunde og til at strømline de opfølgningsmøder, der er nødvendige for at nå frem til en beslutning om hver nyansættelse. Fra tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder og planlægning af kurser til styring af ansættelsesprocessen sparer Beth mange timers arbejdstid med Doodle. Og i en nonprofitorganisation, der er i gang med at starte op, tæller hver time!

Anvendelsestilfælde: Rekruttering, teammøder, eksterne interessenter, individuelle samtaler, træningssessioner, bestyrelsesmøder