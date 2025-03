En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Doodle talte med en medicinsk nonprofitorganisation, der fokuserer på at forbinde forskning og innovation inden for kræftbehandling med lokale læger i hele landet ved at tilbyde lægelige efteruddannelsesmøder og arrangementer på alle sine netværkssteder. Det er et vigtigt arbejde - og intet af det kan ske uden en præcis og effektiv planlægning.

Vi talte med Erik Frederick, der er kontaktperson for det eksterne netværk hos nonprofitorganisationen, om, hvordan Doodle Premium har forenklet deres planlægning.

Administrer møder på tværs af forskellige kalendere og software, problemfrit.

Erik står over for en typisk udfordring for nonprofitorganisationerder arbejder med en række eksterne interessenter: kalenderadgang. Planlægning af arrangementer betyder at bringe læger og undervisere fra forskellige institutioner til netværkssteder i seks forskellige stater: Der er typisk mange kalendere og inkompatibel software på spil! Før Doodle var en langstrakt frem- og tilbagestrømning via e-mail den eneste måde at finde et mødetidspunkt på. Erik beskrev det som "... en jonglering af kalendere... og en omlægning af tidsplaner". Doodle giver Erik mulighed for at omgå e-mailen frem og tilbage. Og når først et tidspunkt er blevet bekræftet, synkroniseres mødet automatisk på tværs af alle deltagernes kalendere.

Doodle tager smerten ud af planlægningen af medicinske møder.

Som kontaktperson i en medicinsk nonprofitorganisation har Erik en anden udfordring med planlægning - at arbejde med lægers notorisk stramme kalendere. De fleste lægers kalendere er fyldt med klinikdage, og det er desuden umuligt at flytte klinikdage inden for en tre måneders tidsramme. Som følge heraf er de fleste møder organiseret med en meget lang forberedelsestid. Doodle-afstemninger har gjort det nemmere at planlægge møder op til 9 måneder frem i tiden; Doodle dashboard giver et overblik over alle fremtidige møder, ikke kun de møder, der er planlagt i den næste uge eller måned.

"Fordi mange læger, i hvert fald her, ikke må planlægge noget inden for 3 måneder... Det er en stor del af grunden til, at jeg også bruger dette."

Integrer Doodle problemfrit i lean-metodologien.

Doodle har vist sig at være fuldstændig kompatibel med nonprofitorganisationens interne engagement i lean-metodologi, en forretningsmetodologi, der er rettet mod at forbedre værdien for kunderne gennem løbende optimering af arbejdspladsen processer. Før Doodle, siger Erik, var planlægning "...en af de mere smertefulde ting for gruppen at gøre, at se denne tidsplan, at få disse planlagt og udføre disse uddannelseselementer, så det er lige nu en af af de store forbedringer, der fjerner en masse spild og tilfører værdi til processen.

Anvendelsesområder: teammøder, eksterne interessenter, individuelle møder, træningssessioner, booking af aftaler