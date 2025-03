En Doodle-undersøgelse af brugeroplevelsen

Canadian Dental Association er en non-profit organisation bestående af 50 frivillige tandlæger og tandlæger, som repræsenterer over 20.000 tandlæger i Canada. De tjener offentligheden som en fælles stemme for tandplejen ved at håndtere vigtige mundhygiejneproblemer og koordinere oplysningsprogrammer om tandpleje, som når ud til 37 millioner canadiere. De tilbyder også en lang række tjenester og støtte til både praktiserende tandlæger og tandlægestuderende. Doodle-teamet talte med Dean Smith, IT-chef hos CDA, om udfordringerne ved at planlægge møder med et team af travle tandlæger.

Det kan være en udfordring at koordinere et team af tandlæger

CDA har en stab af frivillige, der som tandlæger ikke sidder foran en computer hele dagen. De har travlt med at se patienter; deres åbningstider er uforudsigelige. Det arbejde, de udfører for CDA, foregår typisk om aftenen og i weekenden. Dean fortalte os, at der normalt er 20 tandlæger i et givent udvalg, og før Doodle krævede det en masse frem og tilbage for at få alle samlet. Han husker, at de sendte en e-mail med fem mulige tidspunkter ud til gruppen og derefter koordinerede alle svarene. Når man nu sender en Doodle-afstemning ud for at organisere et udvalgsmøde, er det nemt at se det tidspunkt, der passer bedst for alle, i den praktiske tabelvisning. Dean siger: "For os er det virkelig en tidsbesparelse. Det giver effektiviseringer."

Doodle er perfekt til store grupper og enkeltmøder

Som enhver anden organisation kører CDA også på daglige enkeltmøder og træningssessioner. Til disse regelmæssige møder er Doodle 1:1 det perfekte værktøj. Med Doodle 1:1 kan du vælge flere tidsindstillinger og sende dem ud til et vilkårligt antal gæster. Når et tidsrum er valgt, bliver det automatisk booket i din og gæsternes kalender. For resten af dine inviterede gæster vises dette tidsrum ikke længere, så du behøver aldrig at bekymre dig om dobbeltbooking. Ud over enkelheden i to-trins 1:1-mødeplanlægning i to trin er Doodle perfekt til planlægning med personer uden for din organisation, hvis kalender du måske ikke har adgang til. Dean siger, at det er "afgørende" at bruge Doodle i disse situationer.

Bygget til teams, store og små

Som IT-chef kan Dean administrere sit teams 50 forskellige Doodle-konti centralt fra sit Doodle dashboard. Hele teamet nyder godt af Premium-funktioner som f.eks. afstemningsfrister, automatiske påmindelser og professionelle mødeinvitationer med brandede farver og CDA-logo. Doodle tilbyder også Enterprise-kunder sikkerhed i verdensklasse og single-sign-on-godkendelse. Doodle kan også integreres med Zapier og tusindvis af applikationer, som virksomheder bruger hver dag, hvilket reducerer det administrative arbejde omkring planlægning til nul.

Anvendelsesområder: Team-møder, eksterne interessenter, en-til-en-møder, træningssessioner, events