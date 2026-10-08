Hvad ville du bruge de timer på, som går med at planlægge møder?
Mødeplanlægning er stadig den største del af en direktionsassistents uge. Her kan du se, hvordan du vinder noget af den tid tilbage til det arbejde, du blev ansat til.
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Datahistorier og forskning om, hvor dit teams dage bliver af, skrevet til din rolle og din branche.
Mødeplanlægning er stadig den største del af en direktionsassistents uge. Her kan du se, hvordan du vinder noget af den tid tilbage til det arbejde, du blev ansat til.
Vælg dit team. Mange artikler har en beregner indbygget.
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Fra artiklen Er ventetiden den skjulte halvdel af din rekrutteringstid?
Ventetid pr. ansættelse i dag
21 dage
Ventetid pr. ansættelse ved dit mål
9 dage
Ventetid, der bliverVentetid, du fjerner
Kandidatdage sparet pr. kvartal
144 dage
Ventetid pr. ansættelse = dage til første samtale + (runder minus 1) × dage mellem runderne. Den tæller de kalenderdage, en kandidat venter, og bruger kun de tal, du indtaster.
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