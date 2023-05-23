Když jsem byl mladší, byl jsem velkým fanouškem filmu Matrix. Jako dospělý se na něj mohu ohlédnout a odnést si z něj mnohem víc – podtext, témata – věci, kterým jsem jako předpubertální kluk moc nerozuměl. Jednou z těch věcí bylo mentorství.
Morpheus říká Neovi, že potřebuje mentora, který mu pomůže pochopit skutečný svět. Ačkoli je zpočátku neochotný přijmout Morpheusovu pomoc, nakonec si uvědomí, že je to jediný způsob, jak může naplno rozvinout svůj potenciál.
Mentorství je jako Matrix. Je to mocný nástroj, který nám pomáhá vidět svět novým způsobem a dosáhnout mnohem více, než bychom dokázali sami. Pojďme se do toho ponořit a zjistit více.
Co je to mentorství?
Mentorství je vztah mezi zkušenější osobou (mentorem) a méně zkušenou osobou (menteem). Je to účinný nástroj pro osobní a profesní rozvoj, protože pomáhá osobě, která dostává rady, aby:
Dosáhnout svých cílů: Mentor může svému svěřenci pomoci stanovit si cíle, vypracovat plán, jak jich dosáhnout, a udržet si po celou dobu motivaci.
Využij jejich plný potenciál: Mohou identifikovat silné a slabé stránky a poradit mentorovanému, jaké dovednosti a znalosti musí rozvíjet, aby uspěl.
Buduj vztahy: Zkušený odborník v daném odvětví má cennou síť kontaktů. Může se o ni podělit a pomoci někomu, kdo v oboru teprve začíná, vybudovat si vlastní.
Osvoj si nové dovednosti: Mentor může sdílet své znalosti a zkušenosti s menteem a pomáhat mu tak osvojit si nové dovednosti a rozvíjet odborné znalosti.
Získej sebevědomí: Mohou ti poskytnout podporu a povzbuzení. Může se to zdát jako maličkost, ale může to být skutečná vzpruha, když se na cestě objeví překážky.
Mentorství může být prospěšné jak pro mentora, tak pro mentee.
Pro mentora může být pomoc někomu jinému při dosahování jeho cílů obohacující zkušeností. Může to být také způsob, jak se odvděčit komunitě a pozitivně ovlivnit něčí život. Pro menteeho může být mentorství zážitkem, který změní život. Může mu pomoci dosáhnout jeho cílů, dosáhnout pokroku, kterého by sám nedokázal, a vybudovat si lepší budoucnost.
Tři „A“ mentorství
Úspěšný mentorský vztah má tři klíčové složky: dostupnost, zodpovědnost a uznání.
Dostupnost: Mentor by měl být svému svěřenci k dispozici, když ho potřebuje. To znamená reagovat na e-maily a telefonáty a najít si na sebe čas, například na týdenní schůzky.
Odpovědnost: Mentor by měl svého svěřence vést k zodpovědnosti za jeho cíle a závazky. To znamená poskytovat zpětnou vazbu, povzbuzovat ho a pomáhat mu držet se správného směru.
Ocenění: Mentor by měl pravidelně vyjadřovat uznání za úsilí svého svěřence. Tím dává najevo, že si cení jeho přínosu a že se tomuto vztahu věnuje.
Jak být dobrým menteem
Pokud sis našel mentora, existuje několik věcí, kterými mu můžeš projevit svůj respekt.
Chovej se uctivě: Projevuj svému mentorovi úctu tím, že budeš chodit na schůzky včas, budeš připravený a budeš naslouchat jeho radám.
Buď otevřený zpětné vazbě: Buď ochoten naslouchat tomu, co ti říká tvůj mentor, i když to není to, co bys chtěl slyšet.
Buď odhodlaný: Nezačínej vztah, pokud nemáš v úmyslu v něm vytrvat. Váží si jejich času a řiď se jejich radami.
Stejně jako Morpheus pomohl Neovi obnovit mír ve světě, i mentor ti může pomoci dosáhnout něčeho neuvěřitelného.
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