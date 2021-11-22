AI je módní slovo, které dobývá svět a slibuje revoluci ve všech aspektech našich životů. O ohromující výzvy , kterým AI v současné době čelí, od diagnostiky malárie až po hledání pohřešovaných dětí. Ale jaká je budoucnost AI?
I když společnosti možná slibují, že všeobecná umělá inteligence je na dosah ruky, k tomu, aby se vnímající umělá inteligence stala realitou, máme ještě daleko. V roce 2019 však budeme svědky boomu v zavádění umělé inteligence – zde je 5 trendů, které můžeme očekávat v příštích 11 měsících.
AI a Big Data
Ti z vás, kteří pozorně sledují technologické trendy, si možná myslí, že big data už jsou minulostí – ale umělá inteligence je téměř jistě pomůže oživit. Jednou z klíčových výzev, kterým čelí mnoho projektů v oblasti datové vědy, je nedostatek kvalitních, organizovaných a strukturovaných dat. Právě v tomto ohledu by umělá inteligence mohla mít obrovský dopad. Pokud je skutečně 80 % dat na světě nestrukturovaných, mohly by schopnosti umělé inteligence, které firmám umožňují strukturovat a modelovat data a navrhovat datové toky, mít zásadní dopad na podnikání – a výrazně usnadnit život datovým vědcům!
Chatboty a virtuální asistenti
O chatbotech se mluví všude a je pravda, že s rostoucím rozšířením algoritmů strojového učení, včetně NLP, budeme s chatboty pravděpodobně komunikovat čím dál častěji. V roce 2019 se s největší pravděpodobností dočkáme nejen většího počtu chatbotů, ale také posunu směrem k „virtuálním asistentům“ – v podstatě k botům s větší jazykovou plynulostí a rozlišitelnými osobnostmi. Společnost Autodesk veřejně chválí Avu, svou virtuální asistentkua toho, jak je mnohem úspěšnější než jejich neosobní chatbot Otto. V roce 2019 se pravděpodobně seznámíte s virtuálními asistenty na osobní úrovni.
Kyberbezpečnost
Naše životy se stále více digitalizují – a s tím se stáváme čím dál tím více zranitelnými vůči kyberútokům. S rostoucím počtem hrozeb kyberútoků musí řešení v oblasti kyberbezpečnosti zpracovávat stále více dat a odhalovat potenciální hrozby stále rychleji. Uhodli jste: právě tady přichází na řadu umělá inteligence. Algoritmy umělé inteligence jsou schopny prohledávat potenciální hrozby rychlostí, které lidští odborníci na kyberbezpečnost prostě nedokážou dosáhnout. Zatímco lidská odbornost v této oblasti zůstane i nadále nepostradatelná, schopnost zpracovávat data a upřednostňovat největší hrozby je úkolem pro roboty.
Interoperabilita a ONXX
Jednou z hlavních překážek bránících širokému využití neuronových sítí je nedostatečná interoperabilita. Existuje celá řada frameworků pro strojové učení – od PyTorchu po Tensorflow, od Kerasu po Caffe2 –, ale jakmile se odborník ocitne v zajetí svého ekosystému, může být přenos modelů neuronových sítí do jiných nástrojových řetězců neuvěřitelně složitý.
Naštěstí je rok 2019 rokem, kdy se to má změnit. Open Neural Network Exchange (ONXX), vyvinutá společnostmi Microsoft a Facebook, je navržena tak, aby výrazně usnadnila a zrychlila přenos neuronových sítí mezi různými frameworky. ONXX podporuje širokou škálu frameworků, konvertorů a runtime prostředí a v průběhu roku bychom se měli dočkat jejího širokého rozšíření.
Vysvětlitelná umělá inteligence
Současná řešení umělé inteligence trpí nejen problémem interoperability, ale také problémem interpretovatelnosti. To znamená, že většina aplikací umělé inteligence nenabízí zákazníkům a firmám možnost nahlédnout „pod kapotu“ a pochopit, proč algoritmy dospěly k určitým výsledkům nebo vydaly konkrétní doporučení. Z pohledu podniků znamená vysvětlitelná AI, že společnosti mohou získat kritický vhled do modelů strojového učení; z pohledu zákazníků vysvětlitelná AI zvyšuje důvěru a zmírňuje obavy z algoritmické zaujatosti. Možná překvapivě je je vysvětlitelná AI jedním z nejkontroverznějších trendů na tomto seznamu– ale v době, kdy má AI tak hmatatelný dopad na naše životy, doufejme, že v nadcházejících měsících – a vlastně i letech – uvidíme větší transparentnost.
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