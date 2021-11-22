Vzpomínáš si, kdy jsi naposledy byl na opravdu skvělé schůzce? Na takové, kde byl tým plný energie, sdílely se důležité informace a padala zásadní rozhodnutí? Spíš si ale pamatuješ ty hrozné: ty, na kterých jsi vlastně ani nemusel být, kde všichni byli myšlenkami jinde, nebo kde ten jeden kolega (víš, koho mám na mysli) neustále kladl otázky, a to dlouho poté, co už všichni ostatní byli připraveni odejít. Jistě, někdy je schůzka přesně to, co potřebujete: příležitost dostat všechny do jedné místnosti a nechat vzniknout něco výjimečného. Jindy však může stačit dobře formulovaný e-mail nebo skupinový chat. Než si tedy zarezervujete zasedací místnost, projděte si náš kontrolní seznam a zeptejte se sami sebe: opravdu tu schůzku potřebujete?
Chceš začít?
Mám program?
Než požádáš všechny své kolegy, aby přerušili svou práci, ujisti se, že víš, proč potřebuješ schůzku. Máš jasný program věcí, které chceš nadhodit nebo prodiskutovat? Pokud ne, věnuj chvíli strategickému přemýšlení o tom, čeho chceš tou schůzkou dosáhnout. Potom sepiš konkrétní program bodů, které je třeba projednat. Tak ho můžeš předem sdílet s týmem, aby přišli připraveni, a zajistíš, že nikdo nenaruší průběh schůzky jinými záležitostmi.
Je to právě teď ta nejdůležitější práce?
Naše velká zpráva o stavu schůzek poukazuje na to, že schůzky mají dopad na produktivitu, protože odčerpávají čas, který by účastníci mohli věnovat jiným úkolům. Než odtrhneš lidi od jejich práce, ujisti se, že má tvoje schůzka pro tvou společnost strategickou hodnotu. Stejně tak si polož otázku, zda je to ta nejdůležitější práce, kterou by lidé měli právě teď dělat. Není tu nějaký konflikt termínů nebo se něco naléhavě musí stihnout? Nebylo by lepší počkat den nebo dva, aby lidé mohli dokončit své aktuální úkoly? Dobrým způsobem, jak ověřit, zda je schůzka skutečně nezbytná, je položit si otázku: „Co by se stalo, kdybychom ji neuskutečnili?“
Mám všechny potřebné informace?
Zeptej se sám sebe, co potřebuješ, abys mohl pokročit dál. Není nic horšího, než předložit problém a pak si uvědomit, že nemáš dostatek informací k rozhodnutí. Věnuj chvíli času tomu, abys dal dohromady klíčové kousky skládačky, ještě než začneš přemýšlet o tom, jak si rezervovat čas ostatních.
Jsou to informace, které je nutné znát?
Zeptej se sám sebe, kdo to opravdu potřebuje vědět. Týká se to celé kanceláře, nebo jen několika vybraných lidí? Někdy může být efektivnější prostě se zastavit u stolu těch správných lidí a popovídat si s nimi rychle a osobně. Pokud to se to týká větší skupiny, zkontroluj, zda se všichni členové týmu budou moci zúčastnit. Pokud budeš stejně pro některé lidi připravovat shrnutí, možná můžeš schůzku vynechat a všem jednoduše poslat shrnutí dané záležitosti. Nakonec si udělej čas na zkontrolovat rozvrhy ostatních, abyste věděli, že budou k dispozici ti, kteří mají klíčové informace nebo rozhodovací pravomoc.
Jaké další kanály bych mohl využít?
V současné době máme k dispozici více nástrojů pro komunikaci na pracovišti než kdykoli předtím. Mohou to být opravdu efektivní způsoby, jak udržet lidi v obraze nebo dosáhnout konsensu. Potřebuješ zpětnou vazbu k nějakému nápadu? E-mail umožňuje lidem věnovat více času přečtení prezentace a poskytnout promyšlenou zpětnou vazbu. Navíc se tak vyhnete riziku skupinového myšlení a umožníte lidem diskrétně vyjádřit své názory. Potřebujete přijmout rozhodnutí? Použij nástroj jako Slack k zahájení diskusního vlákna nebo požádejte lidi, aby hlasovali o jednotlivých možnostech. Navíc není třeba vést zápis – vše je již písemně zaznamenáno a přehledně uloženo ve vlákně. Potřebujete aktuální informace? Použij tabule pro řízení projektů, jako je Trello, kde mohou lidé přidávat pravidelné aktualizace o projektech, které uvidí celý tým. Navíc můžete tabule využít i k delegování úkolů nebo sledování pokroku.
Je to časově omezené?
Není nic horšího, než poslat urgentní e-mail a nedostát žádnou odpověď. Skupinové chaty mohou být dobrou volbou pro získání urgentní zpětné vazby, ale v tomto případě může být schůzka opravdu nejrychlejším způsobem, jak získat okamžitou odpověď.
Wrike vytvořil praktickou infografiku, která ti pomůže rozhodnout, zda je schůzka opravdu nutná. Protože někdy samozřejmě je. Pokud tedy projdeš náš kontrolní seznam a rozhodneš se, že opravdu potřebuješ všechny shromáždit v jedné místnosti, ujisti se, že to bude ta nejlepší schůzka, jaká může být. Schůzka s jasným programem, se všemi potřebnými přípravami a se správnými lidmi. A pak se ještě jednou zeptej sám sebe: jsi si jistý , že bys to nemohl prostě poslat e-mailem?
Chceš začít?
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