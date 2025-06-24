Jak stanovit cenu za placené schůzky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Než začneš přemýšlet o tom, kolik si účtovat, musíš vědět, kolik tě každá schůzka vlastně stojí. To zahrnuje samozřejmě tvůj čas, ale i méně zřejmé věci: nástroje, software, internet, přípravu, administrativu a dokonce i občasné neúčasti.
Trávíš 15 minut přípravou před každou schůzkou? Platíš za nástroj pro plánování, hostingovou platformu nebo materiály? Ty náklady se nasčítají.
Přemýšlej o tom takto: pokud ti 30minutová relace zabere hodinu skutečné práce, tvé ceny to musí odrážet. Jinak přicházíš o peníze, aniž by sis to uvědomoval.
Podívej se, kolik si účtují ostatní
Nemusíš se vyrovnávat konkurenci, ale je užitečné vědět, jaké máš postavení na trhu. Podívej se, jaké ceny účtují ostatní ve tvém oboru nebo odvětví. Nabízíš více praktické podpory? Máš více zkušeností nebo kvalifikací? To by mohlo ospravedlnit vyšší cenu.
Ale buďme upřímní. Pokud teprve začínáš, mírně nižší cena by ti mohla pomoci získat první zákazníky. Pokud už máš zavedenou pozici a věrnou zákaznickou základnu, tvoji klienti by možná byli ochotni zaplatit více, protože věří v hodnotu, kterou jim přinášíš.
Ceny nikdy nejsou jen o tom, kolik si účtují ostatní. Jde o to, jak si tvoje služba vede v porovnání s konkurencí a na jaký typ klientů se zaměřuješ.
Vyber si cenový model, který ti vyhovuje
Neexistuje jediný správný způsob, jak si účtovat svůj čas. Můžeš účtovat za hodinu, za sezení, nabízet balíčky nebo sady služeb, nebo dokonce předplatné pro stálé klienty.
Hodinové sazby jsou jednoduché a flexibilní, ale pro klienty mohou působit nejasně. Paušální poplatky jsou na první pohled srozumitelnější. Balíčky nebo sady sezení mohou posílit loajalitu a snížit počet zrušení.
Nejdůležitější je, aby cenová struktura působila spravedlivě, jasně a byla snadno vysvětlitelná. Zmatení klienti se často stanou neklienty.
Připrav se na sezónní změny
Ne každý týden v roce je stejný. Některá období jsou klidnější, jiná zase nabitá. Zvaž, zda bys nemohl nabídnout akční ceny během tradičně klidnějších období nebo mírně zvýšit ceny v nejrušnějších obdobích.
Například pokud jsi pedagog, léto pro tebe může být klidnější a podzim naopak náročnější. Pokud pracuješ ve finančnictví, vrcholem sezóny pro tebe může být období podávání daňových přiznání.
Můžeš dokonce nabídnout časově omezené slevy, například v rámci Black Friday nebo na začátek školního roku. Tyto příležitosti dávají lidem důvod rezervovat si termín hned, místo aby to odkládali na později.
Nabízej odměny pro stálé zákazníky
Stálí klienti jsou zlato. Zacházej s nimi tak. Nabídnout jim speciální sazbu nebo příležitostný bonus může mít velký význam. Může to být nižší sazba za opakované schůzky, zlevněný balíček nebo dokonce něco tak jednoduchého, jako je bezplatná sezení po každých pěti zaplacených.
Nejde o to, abys podceňoval svůj čas. Jde o to, abys projevil uznání a budoval dlouhodobé vztahy, díky kterým budeš mít plný kalendář.
Využij slevy tam, kde to dává smysl
Slevy nejsou jen o štědrosti. Jsou to nástroje. Možná nabízíš slevy pro studenty, neziskové organizace nebo nové klienty. Možná ti dlouhodobý klient doporučí někoho nového a ty oběma poskytneš slevu.
Jen se ujisti, že ti to stále pokryje náklady. Pokud poskytuješ příliš velké slevy nebo je poskytuješ příliš často, přestane to být něco výjimečného a začne to negativně ovlivňovat tvé tržby.
A mysli na to záměrně. Jasná, časově omezená sleva s jasným účelem je mnohem účinnější než vágní nebo neomezená sleva.
Přizpůsob podle toho, kdo a kde
Poloha stále hraje roli, i ve světě práce na dálku. Někdo, kdo si rezervuje ubytování z drahého města, může očekávat jiné ceny než někdo z malého městečka. Zakladatelé technologických firem mohou mít jiná očekávání než vedoucí neziskových organizací.
Je v pořádku mít flexibilní cenové úrovně, zejména pokud působíš v různých odvětvích nebo regionech. Stačí být transparentní ohledně toho, jak to funguje, aby klienti neměli pocit, že ceny jsou stanoveny svévolně.
To se může týkat i typu práce, kterou děláš. Cena za koučovací sezení pro zakladatele startupu se může lišit od ceny za sezení pro studenta. Obě mají svou hodnotu, ale záleží na kontextu.
Pravidelně přehodnocuj své ceny
Tvé ceny by neměly zůstat navždy neměnné. Jak se rozvíjejí tvé dovednosti, buduje se tvá reputace a postupně se projevuje inflace, tvé sazby by to měly odrážet.
Stanov si pravidelnou kontrolu – třeba každých 6 měsíců –, abys zhodnotil své ceny a zeptal se: stále mi to vyhovuje? Rezervují si lidé termíny snadno, nebo to odkládají? Máš více práce než kdy jindy, nebo se ti nedaří zaplnit kalendář?
Neboj se zvýšit své sazby, zejména pokud jsi ke svým službám přidal novou hodnotu nebo nástroje. Stačí to jasně sdělit, dát lidem trochu času na přípravu a stát si za kvalitou své práce.
Doodle ti usnadní účtovat si to, co si zasloužíš
Pokud jde o placené schůzky, určitě chceš, aby platba proběhla co nejjednodušeji. S Doodle můžeš propojit svůj kalendář, nastavit cenu a nechat si zaplatit předem přes Stripe – ať už rezervuješ individuální schůzky, nebo necháváš klienty vybrat si termín z tvé rezervační stránky.
Už žádné honění plateb. Už žádné trapné připomínky. Prostě snadný způsob, jak si vydělat to, co tvůj čas stojí.
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