Jak naplánovat soukromou schůzku s auditorem: Průvodce pro partnery
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Soukromá schůzka s auditory je uzavřené setkání mezi týmem externích auditorů a nezávislými členy výboru pro audit, které se koná bez přítomnosti vedení společnosti. Jedná se o požadavek na správu a řízení podle většiny standardů pro kótování na burze, přesto je to pro partnera z jedné ze čtyř velkých auditorských společností jedna z nejobtížnějších schůzek, kterou je třeba naplánovat, protože partner nemá přehled o individuálních kalendářích členů představenstva. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky a nastavitelné časové rezervy, což partnerům poskytuje strukturovaný a opakovatelný způsob, jak nasměrovat pouze kvalifikované členy představenstva do vyhrazeného časového úseku.
🎯 Proč se soukromé relace auditorů stále odkládají
Každý partner z Velké čtyřky zná ten scénář: termín zasedání celého představenstva je stanoven už týdny předem, ale soukromé zasedání s auditorem, které mu musí předcházet, není ani dva dny před schůzí stále potvrzeno. Jádrem problému je přístup. Nezávislí členové představenstva zasedají v několika představenstvech, neustále cestují a nesdílejí oprávnění ke svému kalendáři s externím auditorem. Tým partnera rozesílá sérii e-mailů, dostává částečné odpovědi a nakonec musí shánět kvórum tří či čtyř členů představenstva napříč časovými pásmy.
V sázce není nic zanedbatelného. Stanovy výborů pro audit ve většině veřejných společností a regulovaných subjektů vyžadují, aby se uzavřené zasedání s auditorem konalo alespoň jednou ročně, a mnohé z nich to vyžadují při každém čtvrtletním zasedání. Vynechané nebo zkrácené zasedání vytváří mezeru v dokumentaci, kterou si všimnou interní audit, generální poradce i regulační orgány. Pro partnera z „velké čtyřky“ se selhání v plánování na této úrovni odráží na kvalitě zakázky, nejen na kalendáři.
Problém ještě zhoršuje pořadí. Soukromá schůzka s auditorem musí skončit dříve, než se vedení připojí k plnému zasedání výboru, což znamená, že je třeba stanovit pevný čas ukončení a zajistit dostatečnou časovou rezervu. Pokud je proces rezervace neformální, tato rezerva zmizí a schůzky do sebe přecházejí, což maří celý účel správy a řízení.
🛠 Jak to řeší rezervační stránka s úvodními otázkami
Řešení Doodle pro uzavřené zasedání auditora je přesné: partner z jedné ze čtyř velkých auditorských společností vytvoří rezervační stránku, nastaví dostupnost pouze v časovém okně bezprostředně před zasedáním celého představenstva, přidá časovou rezervu po skončení daného termínu, aby vedení nemohlo rezervovat čas v této mezeře, a umístí vlastní úvodní otázku na začátek rezervačního formuláře: „Jste nezávislým členem tohoto výboru pro audit?“
Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky, což znamená, že partner může před potvrzením termínu získat od každého ředitele vlastní prohlášení. Nejedná se o žádnou složitou technickou překážku, ale vytváří to jasný záznam o tom, že každý účastník v okamžiku rezervace potvrdil svůj nezávislý status. Pro dokumentaci spolupráce má tento záznam skutečnou hodnotu.
Časové rezervy mezi schůzkami jsou nativní funkcí rezervační stránky. Partner nastaví například 15minutovou rezervu po 60minutovém termínu soukromé schůzky s auditorem. Tato rezerva zablokuje zahájení jakékoli následující rezervace, dokud se vedení nevrátí do místnosti, čímž se zachová důvěrné časové okno bez nutnosti ruční správy kalendáře.
Rezervační stránka Doodle také podporuje automatickou detekci časového pásma, což je důležité, když nezávislí členové představenstva sídlí v různých městech nebo zemích. Každý člen představenstva vidí volný termín ve svém místním čase, což snižuje riziko, že se člen představenstva připojí s 60minutovým zpožděním kvůli nesprávnému přečtení časového pásma. Rezervační stránka partnera se propojuje s Google Calendar, Microsoft Outlookem nebo Apple Calendarem, takže potvrzené rezervace se automaticky zaznamenají do kalendářů obou stran. Videohovory pro danou schůzku lze generovat prostřednictvím Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, v závislosti na platformě, kterou preferuje firma nebo výbor.
⚙️ Provozní podrobnosti pro partnera pro spolupráci s Velkou čtyřkou
Nastavení opakovatelného pracovního postupu pro soukromé sezení s auditory trvá méně než 10 minut, jakmile je nakonfigurována rezervační stránka. Partner stránku zveřejní, sdílí odkaz přímo s nezávislými členy představenstva (nikoli s celým distribučním seznamem představenstva) a členové si termín rezervují sami. Rezervační stránka Doodle automaticky odesílá e-mailová připomenutí, takže partner nemusí den předem posílat ruční připomínky.
Pro správu výboru pro audit je důležité několik provozních bodů. Za prvé, partner by měl nastavit rezervační stránku tak, aby zobrazovala dostupnost pouze v konkrétním časovém okně před zasedáním, nikoli obecnou volnou dostupnost. Tím se zabrání tomu, aby člen představenstva omylem rezervoval termín v jiný den, který nemá žádný kontext pro správu. Za druhé, odpověď na vlastní úvodní otázku je partnerovi viditelná v potvrzení rezervace, čímž vzniká jednoduchý auditní záznam. Za třetí, rezervační stránka Doodle podporuje časové rezervy na obou stranách časového úseku, takže partner může přidat i časovou rezervu před schůzkou, pokud proces kontroly kvality firmy vyžaduje čas na přípravu před zahájením soukromého setkání s auditorem.
V případě zakázek s přístupem Premium může partner na rezervační stránku přidat logo firmy a její primární barvu, což posiluje profesionální dojem a snižuje pravděpodobnost, že ředitel odkaz považuje za pokus o phishing. Popisy schůzek generované umělou inteligencí (také v rámci služby Premium) umožňují partnerovi automaticky vygenerovat stručné shrnutí programu, které se zobrazí v pozvánce do kalendáře, takže ředitelé přicházejí s vědomím, o čem schůzka bude.
Díky rezervační stránce Doodle nemusí partner spravovat samostatný nástroj pro plánování pro každou schůzku. Jednu nakonfigurovanou stránku lze opakovaně používat v rámci čtvrtletních auditních cyklů, přičemž partner před každým zasedáním představenstva jednoduše aktualizuje časové okno, ve kterém je k dispozici.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro soukromou relaci Auditor
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Quarterly auditor private session, pre-board
Pre-filled Group Poll, 60 min
Independent Directors: Select times for our 60-min pre-board private session to discuss.
Year-end audit wrap-up, directors only
Pre-filled Group Poll, 90 min
Directors: Indicate availability for the 90-min year-end auditor private session.
Mid-year interim review, private session
Pre-filled Group Poll, 60 min
Vote for your 60-min private session with the auditor to discuss interim review and risks.
Fraud risk discussion, independent directors
Pre-filled Group Poll, 90 min
Fraud risk discussion for independent directors. Please select your availability.
New engagement kickoff, private director briefing
Pre-filled Group Poll, 30 min
Vote for a 30-min slot to brief directors on audit approach before the kickoff board.
✅ Co Doodle podporuje pro soukromé relace auditorů
Možnosti
Doodle
Poznámky
Vlastní úvodní otázka („Jste nezávislý člen představenstva?“)
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K dispozici na rezervační stránce
Časová rezerva před a po termínu soukromé relace
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Funkce nativní rezervační stránka
Automatická detekce časového pásma pro rozptýlené ředitele
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Platí pro všechny produkty
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
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Všechny tři podporované
Generování odkazů na videokonference (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Všechny čtyři podporované
Firemní branding (logo a hlavní barva) na rezervační stránce
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K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané relace (společný přístup partnera a manažera)
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V plánu
SMS nebo push upozornění pro vedoucí
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Pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Může partner pro zakázky z řad „velké čtyřky“ omezit přístup na rezervační stránky tak, aby k termínu soukromé schůzky s auditorem měli přístup pouze nezávislí členové představenstva? Odpověď: Rezervační stránka nevynucuje striktní technickou kontrolu přístupu, ale partner může přidat vlastní vstupní otázku („Jste nezávislým členem tohoto výboru pro audit?“), která vyžaduje vlastní potvrzení před potvrzením rezervace. Partner sdílí odkaz pouze s nezávislými členy představenstva, nikoli s celým distribučním seznamem představenstva, což představuje praktickou úroveň omezení přístupu. Odpověď na vstupní otázku se pro dokumentační účely zaznamenává do potvrzení rezervace.
Otázka: Jak funkce časové rezervy chrání důvěrné časové okno soukromé schůzky auditora? Odpověď: Když partner jedné ze čtyř velkých auditorských společností nastaví na rezervační stránce časovou rezervu po skončení časového úseku vyhrazeného pro soukromou schůzku auditora, Doodle zablokuje zahájení jakékoli následující rezervace během tohoto časového okna. Tím se zabrání tomu, aby vedení nebo jiní účastníci náhodně či úmyslně rezervovali termín v mezidobí mezi soukromou schůzkou a zasedáním celého výboru, čímž se zachová oddělení pravomocí, které tato schůzka vyžaduje.
Otázka: Potřebují nezávislí členové představenstva účet Doodle, aby se mohli přihlásit na uzavřené zasedání s auditorem? Odpověď: Členové představenstva, kteří obdrží odkaz na rezervační stránku, potřebují účet Doodle, aby mohli rezervaci dokončit. Partner jedné ze čtyř velkých auditorských společností by na to měl v pozvánce upozornit, aby si členové představenstva mohli před kliknutím na odkaz vytvořit bezplatný účet a nedošlo tak k žádnému zpoždění v den spuštění ankety nebo stránky.
Otázka: Lze stejnou rezervační stránku použít pro každé čtvrtletní soukromé zasedání s auditory? Odpověď: Ano. Partner pro zakázky z řad „velké čtyřky“ může před každým čtvrtletním zasedáním představenstva aktualizovat dostupné časové okno na rezervační stránce, aniž by musel stránku vytvářet úplně od začátku. Vlastní úvodní otázka, nastavení časové rezervy, odkaz na videokonferenci (Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams) a integrace kalendářů zůstávají zachovány mezi jednotlivými cykly, díky čemuž je pracovní postup soukromých schůzek s auditory opakovatelný po celý rok trvání zakázky.
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