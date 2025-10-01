5 tipů pro nábor do rychle rostoucích týmů
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Rychlý růst týmu může být vzrušující, ale také náročný. Čím rychleji najímáš nové zaměstnance, tím těžší je najít ty správné lidi, zachovat firemní kulturu a zajistit, aby celý proces probíhal hladce. Zde je pět praktických tipů, které pomohou rychle rostoucím týmům najímat lepší, rychlejší a chytřejší zaměstnance.
1. Standardizuj svůj náborový proces
Když každý manažer provádí nábor po svém, vzniká v tom zmatek. Jasný a jednotný proces zajišťuje, že všichni táhnou za jeden provaz, a urychluje celý proces.
Využij šablony pro popisy pracovních pozic, otázky pro pohovory a hodnotící kritéria.
Urči, kdo se podílí na jednotlivých fázích (náboráři, manažeři zodpovědní za nábor, vedoucí týmů).
Dohodni se na lhůtách pro rozhodnutí, aby kandidáti nemuseli čekat.
Standardizace eliminuje dohady, snižuje zaujatost a činí rozhodování rychlejší i spravedlivější.
2. Využij doporučení zaměstnanců
Tvoji nejlepší noví zaměstnanci jsou možná jen jedno spojení od tebe. Zaměstnanci často znají lidi, kteří by ve tvé firemní kultuře vynikli.
Spusť jednoduchý program doporučení s odměnami.
Úspěšné příběhy v centru pozornosti: „X doporučil Y – nyní je to jeden z našich nejlepších zaměstnanců.“
Využij doporučení k oslovení pasivních uchazečů, kteří aktivně nehledají práci.
Doporučení urychlují nábor, zlepšují kvalitu přijatých zaměstnanců a udržují vysokou míru setrvání zaměstnanců.
3. Využij nábor založený na dovednostech
Vzdělání a dosavadní tituly ne vždy předurčují úspěch. To dokážou až dovednosti. Zaměřením se na to, co uchazeči skutečně umí, si rozšíříš okruh potenciálních talentů a budeš se moci rozhodovat s větší jistotou.
Nahraď vágní požadavky dovednostmi, které jsou nezbytné.
Zahrni praktická hodnocení, programátorské výzvy nebo případové studie.
Zvaž přenositelné dovednosti z jiných odvětví.
Nábor na základě dovedností pomáhá odhalit skryté talenty a podporuje cíle v oblasti diverzity.
4. Automatizuj, kde je to možné
Ruční náborové úkoly zabírají hodiny, které bys mohl věnovat lidem, ne papírování.
Systémy pro sledování uchazečů (ATS) zefektivňují prověřování životopisů.
Nástroje pro plánování koordinují pohovory bez nekonečných e-mailových řetězců.
Automatické připomínky udržují zájem kandidátů a snižují počet neúčasti.
Automatizace nenahrazuje lidský přístup – naopak mu vytváří prostor.
5. Zlepši zážitek uchazečů
Na konkurenčních trzích může být rozhodujícím faktorem právě zážitek, který poskytuješ. Neohrabaný a zdlouhavý proces s sebou nese riziko ztráty těch nejlepších talentů.
Jasně komunikuj o časových harmonogramech.
Nabízej flexibilní možnosti pohovorů, včetně virtuálních termínů.
Sdílej zpětnou vazbu rychle, i když je to „ne“.
Pozitivní zkušenost posiluje tvou značku jako zaměstnavatele a zvyšuje míru přijetí nabídky.
Jak Doodle usnadňuje náborový proces
Domlouvání termínů pohovorů by nemělo být překážkou. Doodle eliminuje zdlouhavou e-mailovou korespondenci tím, že umožňuje uchazečům a personalistům vybrat termíny, které vyhovují všem, a to pouhými několika kliknutími.
Takto se různé nástroje zapadají do náborového procesu:
Tvůj scénář
Využij to
Proč to funguje
Provádíš individuální pohovory s uchazeči
Rezervační stránka
Sdílej odkaz jednou a nech kandidáty vybrat termín, který vyhovuje oběma kalendářům. Žádné složité hledání volných termínů.
Koordinuješ panelový pohovor s více tazateli
Skupinová anketa
Navrhni několik časových možností, nech všechny hlasovat a zafixuj termín, který vyhovuje celé skupině.
Pořádáš skupinovou akci (např. programátorskou soutěž, výběrové řízení)
Přihlašovací listina
Nastav limit počtu míst, aby si kandidáti mohli místa rezervovat předem. Ideální pro správu kapacity skupiny.
S těmito nástroji můžeš:
Okamžitě si naplánuj panelové rozhovory napříč několika kalendáři.
Sdílej odkazy na volné termíny s kandidáty, místo abys čekal na jejich odpovědi.
Nábor provádějte podle plánu a posouvejte talenty ve svém náborovém procesu rychleji.
Jsi připraven urychlit nábor?
Rychle rostoucí týmy si nemohou dovolit pomalý nábor. Zjednoduš pohovory, zkrať čekací doby a udržuj zájem uchazečů díky Doodle.
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