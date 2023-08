The best ways to celebrate St. Patrick's Day in Atlanta

O Dia de São Patrício é uma celebração de tudo o que é irlandês. Muitas cidades têm sua própria maneira exclusiva de homenagear o dia e Atlanta, Geórgia, não é exceção. Quer você seja da cidade ou esteja apenas visitando, há muitas maneiras de vivenciar o St. Patrick's Day do jeito sulista.

De comidas irlandesas tradicionais a bebidas em tons de verde e música animada, Atlanta tem de tudo quando se trata das festividades do Dia de São Patrício. Do desfile e festival em Buckhead aos populares pubs e bares no centro da cidade, você pode encontrar algo para fazer, não importa em que parte da cidade esteja. Aqui estão algumas das melhores maneiras de comemorar e programar o Dia de São Patrício em Atlanta.

A Parada do Dia de São Patrício em Atlanta

A Parada do Dia de São Patrício de Atlanta é uma das maiores e melhores do país, atraindo multidões todos os anos. O desfile começa ao meio-dia na Peachtree Street e continua pela 5th Street até o Woodruff Park, onde há muita cerveja verde.

O desfile apresenta centenas de carros alegóricos e participantes, incluindo bancos, escolas, organizações comunitárias, bandas marciais, grupos de dança irlandesa, grupos militares e muitos outros. O desfile culmina com o St. Patrick's Day Festival, com entretenimento ao vivo e uma variedade de vendedores.

Para aproveitar ao máximo o Dia de São Patrício em Atlanta, não deixe de vestir algo verde e chegar cedo - o desfile começa ao meio-dia e a multidão tende a ser enorme.

Fado Irish Pub

Se quiser comemorar o Dia de São Patrício em grande estilo, vá ao Fado Irish Pub. Esse pub é o lugar perfeito para desfrutar de comida e bebida irlandesa tradicional, além de música ao vivo e entretenimento.

Se você não puder ir ao Fado's, outro pub para visitar é o Meehan's Public House. Esse bar aconchegante oferece uma grande variedade de pratos e bebidas tradicionais irlandeses, além de música ao vivo e entretenimento durante todo o dia. Desfrute de um pint de Guinness ou de peixe e batatas fritas enquanto aprecia a atmosfera animada.

Shamrock: Um Festival do Dia de São Patrício

Não importa quais sejam seus planos para o Dia de São Patrício, você não pode errar ao passar pelo menos parte do feriado no Shamrock: A St. Patrick's Day Festival. Patrick's Day Festival. Essa é uma das melhores maneiras de comemorar e sempre apresenta uma ampla variedade de atividades divertidas para pessoas de todas as idades.

Não deixe de ir ao Centennial Olympic Park para assistir ao Shamrock Concert Series. Durante a tarde e a noite, você poderá curtir música ao vivo de algumas das melhores bandas locais de Atlanta. Há também muitas comidas e bebidas disponíveis para compra, para que você possa continuar a festa a noite toda.

Para as crianças, há muita diversão nessa área para toda a família. De jogos a casas de pula-pula infláveis, pintura facial e muito mais. Além disso, você pode até participar da tradicional dança Ceilidh.

Pegue um pouco de verde, coloque uma máscara e agite seu trevo! A comemoração no parque terá música ao vivo, DJs, brincadeiras e muito mais - além de comida, você encontrará ostras fritas, frango e cestas de jacarés. Delicioso.

Os melhores lugares para comer e beber no Dia de São Patrício em Atlanta

Atlanta é conhecida por sua culinária e o Dia de São Patrício não é exceção. Aqui estão alguns dos melhores lugares para experimentar no dia 17 de março.

Irish Bred Pub: Esse pub é um ótimo lugar para comer e beber pratos tradicionais irlandeses. Eles estarão servindo carne e repolho, torta de pastor e Guinness o dia todo.

Tin Lizzy's Cantina: A Tin Lizzy's servirá margaritas verdes o dia todo. Se estiver procurando uma maneira festiva de comemorar, esse é o lugar certo para você.

Paddy O'Neill's: O Paddy O'Neill's sempre tem uma ótima atmosfera e seus nachos irlandeses são o lanche perfeito para acompanhar suas bebidas.

McGill's Pub: O McGill's é o local perfeito para uma comemoração tradicional do Dia de São Patrício. Seus pratos e bebidas irlandeses são uma ótima maneira de passar o dia.

Museu das Crianças de Atlanta

O Children's Museum of Atlanta é um ótimo lugar para educar as crianças sobre sua herança irlandesa. Para o St Parick's Day, eles realizam um storytime especial com contos folclóricos irlandeses, dão a elas a chance de garimpar suas próprias riquezas de duendes e fazer experiências criando seus próprios arco-íris. Sem mencionar a chance de aprender a dançar o jig irlandês ou criar arte de nó celta. É uma grande diversão para crianças de todas as idades.

Atlanta's St. Patrick's 5K

A Atlanta's St. Patrick's 5K anual é realizada antes do desfile. Patrick's 5K é realizada antes do desfile. Haverá uma festa pós-corrida no parque com música ao vivo, comida e bebidas.

Não importa se você está competindo para ganhar ou apenas para um passeio tranquilo, é uma ótima maneira de manter a forma e se divertir no Dia de São Patrício.