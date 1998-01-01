Criar um Doodle

Programação simples criada para equipes

Ignore as idas e vindas e encontre um horário que funcione para todos, mesmo em fusos horários diferentes.

A group poll with a list view of availabilities for a team sync meeting

Confiado por equipes de organizações líderes em todo o mundo

A group of logos including Danone, Alphabet, Salesforce, Adobe, ESN
Encontre um horário em minutos

Veja num instante quando todos estão disponíveis, sem depender de planilhas. Ideal para equipes remotas, grupos grandes e projetos em vários fusos horários.

Menos conexões perdidas

As confirmações automáticas, a sincronização de calendários e os lembretes mantêm as reuniões sob controle e todos informados, para que nada passe despercebido.

Torne as reuniões recorrentes mais fáceis

Check-ins semanais, revisões mensais, sincronizações de projetos - qualquer que seja o ritmo, você pode configurá-lo uma vez e o Doodle cuidará dos convites, atualizações e ajustes de fuso horário automaticamente.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Criado para todas as formas de reunião de equipes

Encontre o melhor horário para todos

Use uma enquete de grupo para chegar rapidamente a um acordo sobre o horário da reunião sem precisar de infinitas mensagens de bate-papo ou correntes de e-mail.

Check-ins recorrentes simplificados

Defina espaços recorrentes em sua Booking Page para que os membros da equipe sempre saibam quando podem se conectar.

Manter o cronograma em todos os fusos horários

O Doodle ajusta automaticamente os horários para que as equipes globais se reúnam durante as horas de trabalho que se sobrepõem.

Sincronizar com seus calendários

Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a sua disponibilidade é compartilhada - os detalhes privados permanecem privados.

Planejar projetos entre equipes

Coordene com marketing, vendas, produtos e operações usando um link de agendamento para todos os envolvidos.

Preencher vagas em treinamentos ou workshops

Use uma folha de inscrição para que os membros da equipe escolham a sessão de sua preferência - cada vaga é usada com eficiência.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Posso marcar uma reunião para 12 executivos em 20 minutos com um único link.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Assistente administrativo

O Doodle acaba com a dor de cabeça de encontrar um horário comum.

Capterra Review

MT

Mark T.

Líder de equipe

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Como escolher um horário sem enrolação?

Crie uma enquete de grupo para que todos escolham os melhores horários – e diga adeus à enrolação.

Podemos marcar reuniões de equipe recorrentes?

Sim, adicione espaços recorrentes à sua página de reservas para que a equipe possa escolher horários regulares.

Todos verão meu calendário completo?

Não, o Doodle mostra apenas os horários disponíveis. Todos os detalhes do evento permanecem privados.

Podemos agendar para vários membros da equipe ao mesmo tempo?

Sim, com o plano Team, crie uma página de reserva vinculada a vários calendários.

Quando devo usar uma folha de registro em vez de uma página de reserva?

Use uma Folha de Inscrição para várias sessões ou workshops. As Páginas de Reserva são ideais para sua disponibilidade pessoal.

Você não encontrou a resposta?

Passe menos tempo programando e reserve tempo para o trabalho que importa

Passe menos tempo correndo atrás de calendários e mais tempo tomando decisões juntos.

Não é necessário cartão de crédito.