Encontre um horário em minutos
Veja num instante quando todos estão disponíveis, sem depender de planilhas. Ideal para equipes remotas, grupos grandes e projetos em vários fusos horários.
Menos conexões perdidas
As confirmações automáticas, a sincronização de calendários e os lembretes mantêm as reuniões sob controle e todos informados, para que nada passe despercebido.
Torne as reuniões recorrentes mais fáceis
Check-ins semanais, revisões mensais, sincronizações de projetos - qualquer que seja o ritmo, você pode configurá-lo uma vez e o Doodle cuidará dos convites, atualizações e ajustes de fuso horário automaticamente.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Criado para todas as formas de reunião de equipes
Encontre o melhor horário para todos
Use uma enquete de grupo para chegar rapidamente a um acordo sobre o horário da reunião sem precisar de infinitas mensagens de bate-papo ou correntes de e-mail.
Check-ins recorrentes simplificados
Defina espaços recorrentes em sua Booking Page para que os membros da equipe sempre saibam quando podem se conectar.
Manter o cronograma em todos os fusos horários
O Doodle ajusta automaticamente os horários para que as equipes globais se reúnam durante as horas de trabalho que se sobrepõem.
Sincronizar com seus calendários
Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente a sua disponibilidade é compartilhada - os detalhes privados permanecem privados.
Planejar projetos entre equipes
Coordene com marketing, vendas, produtos e operações usando um link de agendamento para todos os envolvidos.
Preencher vagas em treinamentos ou workshops
Use uma folha de inscrição para que os membros da equipe escolham a sessão de sua preferência - cada vaga é usada com eficiência.
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Posso marcar uma reunião para 12 executivos em 20 minutos com um único link.
O Doodle acaba com a dor de cabeça de encontrar um horário comum.
Perguntas frequentes
Como escolher um horário sem enrolação?
Crie uma enquete de grupo para que todos escolham os melhores horários – e diga adeus à enrolação.
Podemos marcar reuniões de equipe recorrentes?
Sim, adicione espaços recorrentes à sua página de reservas para que a equipe possa escolher horários regulares.
Todos verão meu calendário completo?
Não, o Doodle mostra apenas os horários disponíveis. Todos os detalhes do evento permanecem privados.
Podemos agendar para vários membros da equipe ao mesmo tempo?
Sim, com o plano Team, crie uma página de reserva vinculada a vários calendários.
Quando devo usar uma folha de registro em vez de uma página de reserva?
Use uma Folha de Inscrição para várias sessões ou workshops. As Páginas de Reserva são ideais para sua disponibilidade pessoal.