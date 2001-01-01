Agendamento para advogados: reuniões com clientes mais rápidas
Com a confiança de escritórios de advocacia e profissionais focados no cliente
Proteja as horas faturáveis, reduza a administração
Elimine os intermináveis e-mails de agendamento. Compartilhe uma Booking Page sincronizada com o seu calendário para que os clientes vejam apenas os horários disponíveis - economizando horas e mantendo o foco no trabalho do caso, não na coordenação.
Simplifique reuniões complexas
Coordene depoimentos, sessões de estratégia e chamadas de várias partes com Group Polls que encontram o melhor horário para todos. Mantenha o andamento dos casos sem problemas e sem atrasos na programação.
Experiência profissional e confiável do cliente
Páginas de reserva com a marca, lembretes automáticos e pagamentos com o Stripe garantem que os clientes apareçam preparados e no horário. Você se mantém organizado, seu calendário é preciso e todas as reuniões ocorrem sem problemas.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para todas as necessidades de reuniões e agendamentos de advogados
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, o Outlook ou o Apple Calendar para bloquear conflitos, sincronizar reservas instantaneamente e evitar a duplicação de reservas em audiências e reuniões com clientes.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe uma Booking Page ou um link 1:1 para que os clientes e as referências agendem consultas instantaneamente com base em sua disponibilidade real, com confirmações automáticas.
Mostre a marca de sua empresa
Adicione o logotipo, as cores e as descrições das reuniões da sua empresa à sua Booking Page. Inclua detalhes de admissão ou notas de retenção para reforçar sua imagem profissional.
Proteger a confidencialidade do cliente
A segurança de nível empresarial, os controles de privacidade e o acesso restrito ao calendário dão suporte à confidencialidade entre advogado e cliente e às políticas de segurança da empresa.
Encontre o melhor horário para reuniões complexas
Use Group Polls para coordenar depoimentos, sessões de estratégia com várias empresas ou eventos CLE. Convide os participantes e deixe que o Doodle encontre o melhor horário para todos.
Executar sessões de clientes com facilidade
Use as folhas de registro para organizar workshops com clientes, consultas pro bono limitadas ou sessões de admissão. Defina limites de capacidade e gerencie os participantes sem esforço.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle me poupou horas por semana. Os clientes fazem reservas diretamente e minha agenda nunca entra em conflito.
Os lembretes automatizados reduziram o não comparecimento e nos ajudaram a cobrar as taxas de consultoria via Stripe.
As Group Polls facilitaram o agendamento de depoimentos entre as empresas.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
Advogados
Perguntas frequentes
Os clientes podem agendar horários on-line?
Sim. Compartilhe sua página de reservas, conecte seu calendário e os clientes poderão agendar consultas com base em sua disponibilidade real.
O Doodle será sincronizado com o calendário e as ferramentas de vídeo da minha empresa?
Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione links do Zoom, Teams ou Google Meet automaticamente.
Posso agendar reuniões com várias partes, como depoimentos?
Use as Group Polls para propor horários a várias partes e encontrar o melhor espaço sem intermináveis conversas por e-mail.
As informações dos clientes estão seguras?
Sim. O Doodle oferece segurança de nível empresarial, controles de privacidade e acesso limitado ao calendário para que somente você veja os compromissos detalhados.
Posso coletar pagamentos ou detalhes de admissão?
Sim. Use o Stripe para cobrar taxas, adicionar perguntas personalizadas para capturar informações do cliente e definir prazos de reserva ou limites de capacidade.