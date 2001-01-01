Criar um Doodle

Agendamento para advogados: reuniões com clientes mais rápidas

Acabe com o vai-e-vem de e-mails. Conecte seu calendário e permita que os clientes agendem consultas, evitem agendamentos duplos, recebam pagamentos e protejam as horas faturáveis.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança de escritórios de advocacia e profissionais focados no cliente

Proteja as horas faturáveis, reduza a administração

Elimine os intermináveis e-mails de agendamento. Compartilhe uma Booking Page sincronizada com o seu calendário para que os clientes vejam apenas os horários disponíveis - economizando horas e mantendo o foco no trabalho do caso, não na coordenação.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Simplifique reuniões complexas

Coordene depoimentos, sessões de estratégia e chamadas de várias partes com Group Polls que encontram o melhor horário para todos. Mantenha o andamento dos casos sem problemas e sem atrasos na programação.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Experiência profissional e confiável do cliente

Páginas de reserva com a marca, lembretes automáticos e pagamentos com o Stripe garantem que os clientes apareçam preparados e no horário. Você se mantém organizado, seu calendário é preciso e todas as reuniões ocorrem sem problemas.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para todas as necessidades de reuniões e agendamentos de advogados

Sincronize seu calendário automaticamente

Conecte o Google, o Outlook ou o Apple Calendar para bloquear conflitos, sincronizar reservas instantaneamente e evitar a duplicação de reservas em audiências e reuniões com clientes.

Permita que os clientes façam reservas em tempo real

Compartilhe uma Booking Page ou um link 1:1 para que os clientes e as referências agendem consultas instantaneamente com base em sua disponibilidade real, com confirmações automáticas.

Mostre a marca de sua empresa

Adicione o logotipo, as cores e as descrições das reuniões da sua empresa à sua Booking Page. Inclua detalhes de admissão ou notas de retenção para reforçar sua imagem profissional.

Proteger a confidencialidade do cliente

A segurança de nível empresarial, os controles de privacidade e o acesso restrito ao calendário dão suporte à confidencialidade entre advogado e cliente e às políticas de segurança da empresa.

Encontre o melhor horário para reuniões complexas

Use Group Polls para coordenar depoimentos, sessões de estratégia com várias empresas ou eventos CLE. Convide os participantes e deixe que o Doodle encontre o melhor horário para todos.

Executar sessões de clientes com facilidade

Use as folhas de registro para organizar workshops com clientes, consultas pro bono limitadas ou sessões de admissão. Defina limites de capacidade e gerencie os participantes sem esforço.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle me poupou horas por semana. Os clientes fazem reservas diretamente e minha agenda nunca entra em conflito.

SM

Sarah M.

Sócio de contencioso

Os lembretes automatizados reduziram o não comparecimento e nos ajudaram a cobrar as taxas de consultoria via Stripe.

AR

Alex R.

Profissional liberal

As Group Polls facilitaram o agendamento de depoimentos entre as empresas.

PK

Priya K.

Associado

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para Advogados

Artigos, modelos e instruções para ajudar você a agendar reuniões com clientes, executar entradas e proteger o tempo faturável com o Doodle.

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Como os advogados podem interromper o agendamento de e-mails

Lawyer reviewing documents at desk

5 perguntas de admissão para você adicionar à sua página de reservas

Lawyer shaking hands with a couple

Reduzir o não comparecimento: lembretes e pagamentos para advogados

Perguntas frequentes

Os clientes podem agendar horários on-line?

Sim. Compartilhe sua página de reservas, conecte seu calendário e os clientes poderão agendar consultas com base em sua disponibilidade real.

O Doodle será sincronizado com o calendário e as ferramentas de vídeo da minha empresa?

Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione links do Zoom, Teams ou Google Meet automaticamente.

Posso agendar reuniões com várias partes, como depoimentos?

Use as Group Polls para propor horários a várias partes e encontrar o melhor espaço sem intermináveis conversas por e-mail.

As informações dos clientes estão seguras?

Sim. O Doodle oferece segurança de nível empresarial, controles de privacidade e acesso limitado ao calendário para que somente você veja os compromissos detalhados.

Posso coletar pagamentos ou detalhes de admissão?

Sim. Use o Stripe para cobrar taxas, adicionar perguntas personalizadas para capturar informações do cliente e definir prazos de reserva ou limites de capacidade.

Concentre-se nos casos, e não na programação

A partir de US$ 6,95/mês - agendamento automatizado, pagamentos, marca e lembretes avançados para advogados.