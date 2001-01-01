Agendamento criado para consultores financeiros
Com a confiança de gerentes de patrimônio e empresas de consultoria
Mais aconselhamento, menos administração
Permita que os clientes agendem reuniões de planejamento financeiro por conta própria, sincronizem com o seu calendário e paguem no momento do agendamento. Você economiza horas por semana e passa mais tempo prestando consultoria em vez de coordenar agendas.
Agendamento mais simples para reuniões complexas
Evite a duplicação de agendamentos com calendários vinculados e páginas de agendamento co-hospedadas. Agende facilmente sessões com vários consultores em diferentes fusos horários para que os clientes se conectem com o especialista certo na primeira vez.
Experiência profissional e confiável do cliente
Páginas de reserva com a sua marca, confirmações automáticas, lembretes e pagamentos seguros ajudam a reduzir o não comparecimento. Todas as reuniões parecem polidas, confiáveis e alinhadas com a sua marca.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para reuniões de consultoria financeira
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos, mostre a disponibilidade real e atualize em tempo real para proteger as horas faturáveis.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe sua página de reservas ou links 1:1 para que os clientes escolham instantaneamente as vagas disponíveis. O Doodle bloqueia os horários, evita a duplicação de reservas e se ajusta a todos os fusos horários.
Mostre sua marca e crie confiança
Personalize suas Booking Pages com seu logotipo, cores e instruções personalizadas para que você tenha sempre uma experiência consistente e profissional com o cliente.
Mantenha os dados do cliente privados e seguros
Segurança de nível empresarial, práticas em conformidade com o GDPR e detalhes ocultos dos participantes garantem privacidade e tranquilidade para cada reunião entre consultor e cliente.
Encontre o melhor horário para os eventos
Use Group Polls para planejar workshops, seminários ou mesas-redondas com clientes. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que for melhor para todos.
Hospedar sessões sem o administrador
Crie workshops de integração, seminários de educação financeira ou sessões com vagas limitadas usando as folhas de inscrição. Defina as capacidades e permita que os clientes reservem seus lugares facilmente.
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos, mostre a disponibilidade real e atualize em tempo real para proteger as horas faturáveis.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe sua página de reservas ou links 1:1 para que os clientes escolham instantaneamente as vagas disponíveis. O Doodle bloqueia os horários, evita a duplicação de reservas e se ajusta a todos os fusos horários.
Mostre sua marca e crie confiança
Personalize suas Booking Pages com seu logotipo, cores e instruções personalizadas para que você tenha sempre uma experiência consistente e profissional com o cliente.
Mantenha os dados do cliente privados e seguros
Segurança de nível empresarial, práticas em conformidade com o GDPR e detalhes ocultos dos participantes garantem privacidade e tranquilidade para cada reunião entre consultor e cliente.
Encontre o melhor horário para os eventos
Use Group Polls para planejar workshops, seminários ou mesas-redondas com clientes. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que for melhor para todos.
Hospedar sessões sem o administrador
Crie workshops de integração, seminários de educação financeira ou sessões com vagas limitadas usando as folhas de inscrição. Defina as capacidades e permita que os clientes reservem seus lugares facilmente.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle reduziu meu tempo de agendamento pela metade e dobrou o número de reuniões com clientes - agora eu me concentro em conselhos, não em e-mails.
Os clientes adoram o link de reserva e os lembretes automáticos. As não comparências diminuíram e a receita aumentou.
A reserva com pagamento assegurava depósitos e impedia cancelamentos de última hora.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para
consultores financeiros
Perguntas frequentes
Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar metas ou detalhes importantes antes da reunião.
O Doodle pode ser integrado às minhas ferramentas de calendário e vídeo?
Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione links do Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet automaticamente.
Posso oferecer serviços e preços diferentes?
Sim. Crie páginas de reserva ou espaços 1:1 para chamadas de descoberta, aconselhamento por hora ou sessões de retenção e receba pagamentos com o Stripe.
Os dados do cliente estão seguros?
O Doodle usa segurança de nível empresarial, políticas em conformidade com o GDPR e controles para ocultar os detalhes dos participantes; somente você pode ver o calendário conectado.
Posso gerenciar fusos horários e limites de reserva?
Sim. O Doodle ajusta automaticamente os fusos horários, permite que você defina janelas de agendamento, prazos, buffers e limites de antecedência para que os clientes possam agendar.