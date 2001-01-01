Criar um Doodle

Agendamento criado para consultores financeiros

Permita que os clientes agendem consultas, sincronizem com seu calendário e reduzam a administração para que você possa se concentrar nos resultados do cliente, proteger as horas faturáveis e recuperar o tempo.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança de gerentes de patrimônio e empresas de consultoria

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Mais aconselhamento, menos administração

Permita que os clientes agendem reuniões de planejamento financeiro por conta própria, sincronizem com o seu calendário e paguem no momento do agendamento. Você economiza horas por semana e passa mais tempo prestando consultoria em vez de coordenar agendas.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Agendamento mais simples para reuniões complexas

Evite a duplicação de agendamentos com calendários vinculados e páginas de agendamento co-hospedadas. Agende facilmente sessões com vários consultores em diferentes fusos horários para que os clientes se conectem com o especialista certo na primeira vez.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Experiência profissional e confiável do cliente

Páginas de reserva com a sua marca, confirmações automáticas, lembretes e pagamentos seguros ajudam a reduzir o não comparecimento. Todas as reuniões parecem polidas, confiáveis e alinhadas com a sua marca.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para reuniões de consultoria financeira

Sincronize seu calendário automaticamente

Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos, mostre a disponibilidade real e atualize em tempo real para proteger as horas faturáveis.

Permita que os clientes façam reservas em tempo real

Compartilhe sua página de reservas ou links 1:1 para que os clientes escolham instantaneamente as vagas disponíveis. O Doodle bloqueia os horários, evita a duplicação de reservas e se ajusta a todos os fusos horários.

Mostre sua marca e crie confiança

Personalize suas Booking Pages com seu logotipo, cores e instruções personalizadas para que você tenha sempre uma experiência consistente e profissional com o cliente.

Mantenha os dados do cliente privados e seguros

Segurança de nível empresarial, práticas em conformidade com o GDPR e detalhes ocultos dos participantes garantem privacidade e tranquilidade para cada reunião entre consultor e cliente.

Encontre o melhor horário para os eventos

Use Group Polls para planejar workshops, seminários ou mesas-redondas com clientes. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que for melhor para todos.

Hospedar sessões sem o administrador

Crie workshops de integração, seminários de educação financeira ou sessões com vagas limitadas usando as folhas de inscrição. Defina as capacidades e permita que os clientes reservem seus lugares facilmente.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle reduziu meu tempo de agendamento pela metade e dobrou o número de reuniões com clientes - agora eu me concentro em conselhos, não em e-mails.

SM

Sarah M.

PCP

Os clientes adoram o link de reserva e os lembretes automáticos. As não comparências diminuíram e a receita aumentou.

MT

Mark T.

Consultor independente

A reserva com pagamento assegurava depósitos e impedia cancelamentos de última hora.

PS

Priya S.

Gerente de patrimônio

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para consultores financeiros

Guias e dicas para facilitar o agendamento de clientes, melhorar a preparação de reuniões e tirar o máximo proveito do seu calendário usando o Doodle.

Perguntas frequentes

Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar metas ou detalhes importantes antes da reunião.

O Doodle pode ser integrado às minhas ferramentas de calendário e vídeo?

Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione links do Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet automaticamente.

Posso oferecer serviços e preços diferentes?

Sim. Crie páginas de reserva ou espaços 1:1 para chamadas de descoberta, aconselhamento por hora ou sessões de retenção e receba pagamentos com o Stripe.

Os dados do cliente estão seguros?

O Doodle usa segurança de nível empresarial, políticas em conformidade com o GDPR e controles para ocultar os detalhes dos participantes; somente você pode ver o calendário conectado.

Posso gerenciar fusos horários e limites de reserva?

Sim. O Doodle ajusta automaticamente os fusos horários, permite que você defina janelas de agendamento, prazos, buffers e limites de antecedência para que os clientes possam agendar.

Passe mais tempo aconselhando, menos agendamento

Comece gratuitamente ou faça upgrade para o Doodle Pro a partir de US$ 6,95/mês para obter reservas com marca, cobrança de pagamentos e lembretes avançados.

Não é necessário cartão de crédito.