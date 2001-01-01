Criar um Doodle

Agendamento para coaches - agende mais reuniões com clientes

Pare de fazer malabarismos com e-mails e sessões perdidas. Permita que os clientes agendem chamadas de coaching, sincronizem com o seu calendário, enviem lembretes, reduzam o não comparecimento e recuperem o tempo para o coaching.

Confiado por coaches e profissionais focados no cliente

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Economize horas por semana com reservas automatizadas

Os clientes reservam sessões por conta própria usando sua página de reservas. Os agendamentos são sincronizados instantaneamente com o seu calendário e os lembretes automáticos cuidam do acompanhamento, para que você possa se concentrar no coaching, não na administração.

Coordenar sessões e programas com facilidade

Gerencie sessões individuais, programas recorrentes e workshops em grupo sem conflitos. Atualizações de calendário ao vivo e várias páginas de reserva evitam a duplicação de reservas e mantêm sua agenda organizada.

Proporcionar uma experiência profissional e confiável ao cliente

Colete pagamentos no momento da reserva por meio do Stripe, adicione perguntas de admissão e use páginas de reserva com a sua marca para reduzir o número de não comparecimentos e proteger o seu tempo, tudo isso proporcionando aos clientes uma experiência perfeita.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para todo tipo de reunião de treinamento

Mantenha sua agenda livre de conflitos

Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle bloqueie conflitos, mostre apenas os horários disponíveis e mantenha sua agenda de treinamento precisa.

Permita que os clientes façam reservas instantaneamente

Compartilhe uma página de reservas ou um link 1:1 para que os clientes escolham as vagas disponíveis, recebam confirmações instantâneas e tenham reuniões adicionadas automaticamente a todos os calendários.

Proporcionar uma experiência de cliente refinada

Adicione seu logotipo, cores e descrições de sessões à sua página de reservas para dar aos clientes instruções claras e uma experiência profissional.

Proteja os dados de seus clientes

Todas as conexões de calendário são seguras. O Doodle nunca armazena o conteúdo do evento, e os detalhes dos participantes podem ser ocultados em qualquer plano. Os planos Pro e Enterprise incluem controles avançados de privacidade e segurança.

Encontre o melhor horário para as sessões em grupo

Use Group Polls para agendar masterminds, workshops ou chamadas de coaching em grupo. Convide até 1.000 participantes e encontre o melhor horário para todos sem coordenação manual.

Gerencie aulas e workshops facilmente

Use o Sign-up Sheets para realizar retiros, programas ou workshops com vagas limitadas. Defina capacidades, colete detalhes dos participantes e gerencie sessões com controles de presença integrados.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle reduziu minha administração pela metade - os clientes marcam sessões sem e-mails e meu calendário permanece limpo.

JT

Jordan T.

Coach de vida e carreira

A cobrança de pagamentos no momento da reserva impediu o não comparecimento e tornou minha agenda previsível.

SR

Simone R.

Coach de liderança executiva

A marca personalizada e os lembretes automáticos fazem com que minha prática de coaching pareça profissional e confiável.

LF

Luca F.

Treinador de bem-estar e mentalidade

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos Para treinadores

Guias e dicas para você melhorar o agendamento, reduzir o não comparecimento e realizar sessões de treinamento com mais eficiência com o Doodle.

Coach in a client session.

Como parar de programar o caos como treinador

5 dicas da Booking Page para atrair mais clientes

Coach attentively listening to a client on the couch.

Reduza o não comparecimento: lembretes e práticas recomendadas de pagamento

Perguntas frequentes

Os clientes podem agendar sessões de coaching sem ficarem trocando ideias?

Sim. Compartilhe uma página de reserva ou um link 1:1 para que os clientes escolham um horário disponível; o Doodle envia confirmações e adiciona a reunião ao seu calendário.

Posso sincronizar o Doodle com meu calendário e ferramentas de vídeo?

Sim. Conecte o Google, o Outlook ou o Apple Calendar e vincule o Zoom, o Google Meet ou o Microsoft Teams para adicionar links de vídeo automaticamente.

Posso oferecer workshops em grupo e coaching individual em uma única conta?

Use folhas de inscrição para aulas, enquetes de grupo para agendamento de vários participantes e páginas de reserva para sessões particulares.

Os dados dos meus clientes estão seguros?

O Doodle usa conexões de calendário seguras, proteção de dados de nível empresarial em planos pagos e recursos para ocultar os detalhes dos participantes para fins de confidencialidade.

Posso cobrar o pagamento e controlar as regras de reserva?

Sim. Ative os pagamentos com Stripe para Booking Page e 1:1, defina buffers e prazos e limite a antecedência com que os clientes podem reservar.

Você está pronto para simplificar sua agenda de coaching

Não é necessário cartão de crédito.