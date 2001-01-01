Agendamento para coaches - agende mais reuniões com clientes
Economize horas por semana com reservas automatizadas
Os clientes reservam sessões por conta própria usando sua página de reservas. Os agendamentos são sincronizados instantaneamente com o seu calendário e os lembretes automáticos cuidam do acompanhamento, para que você possa se concentrar no coaching, não na administração.
Coordenar sessões e programas com facilidade
Gerencie sessões individuais, programas recorrentes e workshops em grupo sem conflitos. Atualizações de calendário ao vivo e várias páginas de reserva evitam a duplicação de reservas e mantêm sua agenda organizada.
Proporcionar uma experiência profissional e confiável ao cliente
Colete pagamentos no momento da reserva por meio do Stripe, adicione perguntas de admissão e use páginas de reserva com a sua marca para reduzir o número de não comparecimentos e proteger o seu tempo, tudo isso proporcionando aos clientes uma experiência perfeita.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para todo tipo de reunião de treinamento
Mantenha sua agenda livre de conflitos
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle bloqueie conflitos, mostre apenas os horários disponíveis e mantenha sua agenda de treinamento precisa.
Permita que os clientes façam reservas instantaneamente
Compartilhe uma página de reservas ou um link 1:1 para que os clientes escolham as vagas disponíveis, recebam confirmações instantâneas e tenham reuniões adicionadas automaticamente a todos os calendários.
Proporcionar uma experiência de cliente refinada
Adicione seu logotipo, cores e descrições de sessões à sua página de reservas para dar aos clientes instruções claras e uma experiência profissional.
Proteja os dados de seus clientes
Todas as conexões de calendário são seguras. O Doodle nunca armazena o conteúdo do evento, e os detalhes dos participantes podem ser ocultados em qualquer plano. Os planos Pro e Enterprise incluem controles avançados de privacidade e segurança.
Encontre o melhor horário para as sessões em grupo
Use Group Polls para agendar masterminds, workshops ou chamadas de coaching em grupo. Convide até 1.000 participantes e encontre o melhor horário para todos sem coordenação manual.
Gerencie aulas e workshops facilmente
Use o Sign-up Sheets para realizar retiros, programas ou workshops com vagas limitadas. Defina capacidades, colete detalhes dos participantes e gerencie sessões com controles de presença integrados.
O Doodle reduziu minha administração pela metade - os clientes marcam sessões sem e-mails e meu calendário permanece limpo.
A cobrança de pagamentos no momento da reserva impediu o não comparecimento e tornou minha agenda previsível.
A marca personalizada e os lembretes automáticos fazem com que minha prática de coaching pareça profissional e confiável.
Perguntas frequentes
Os clientes podem agendar sessões de coaching sem ficarem trocando ideias?
Sim. Compartilhe uma página de reserva ou um link 1:1 para que os clientes escolham um horário disponível; o Doodle envia confirmações e adiciona a reunião ao seu calendário.
Posso sincronizar o Doodle com meu calendário e ferramentas de vídeo?
Sim. Conecte o Google, o Outlook ou o Apple Calendar e vincule o Zoom, o Google Meet ou o Microsoft Teams para adicionar links de vídeo automaticamente.
Posso oferecer workshops em grupo e coaching individual em uma única conta?
Use folhas de inscrição para aulas, enquetes de grupo para agendamento de vários participantes e páginas de reserva para sessões particulares.
Os dados dos meus clientes estão seguros?
O Doodle usa conexões de calendário seguras, proteção de dados de nível empresarial em planos pagos e recursos para ocultar os detalhes dos participantes para fins de confidencialidade.
Posso cobrar o pagamento e controlar as regras de reserva?
Sim. Ative os pagamentos com Stripe para Booking Page e 1:1, defina buffers e prazos e limite a antecedência com que os clientes podem reservar.