Agendamento criado para agências e trabalhos de clientes

Simplifique o agendamento, evite a duplicação de reservas e economize tempo para a estratégia. Os clientes podem agendar diretamente no seu calendário, enquanto os lembretes automáticos mantêm tudo sob controle.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Com a confiança das principais agências e equipes de criação

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Economize horas faturáveis com agendamento automatizado

Permita que os clientes agendem reuniões em segundos usando sua Booking Page. Os calendários sincronizados evitam conflitos para que sua equipe mantenha o foco na estratégia, na execução criativa e na entrega de resultados, e não na logística de agendamento.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordena o trabalho complexo do cliente sem esforço

Use páginas de agendamento compartilhadas e calendários vinculados para garantir que o especialista certo seja agendado na primeira vez. Simplifique as transferências entre as equipes e mantenha os projetos funcionando sem problemas, desde o início até a entrega.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Proporcionar uma experiência profissional ao cliente

As páginas de reserva com a sua marca, as confirmações automáticas e a cobrança do pagamento no momento da reserva protegem a sua receita e reduzem as não comparências. Em cada interação com o cliente, você se sente bem-educado e confiável.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para reuniões de agências e fluxos de trabalho de clientes

Mantenha seus calendários alinhados

Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte automaticamente os horários de pico e mostre apenas a disponibilidade real para reuniões com clientes e planejamento interno.

Permita que os clientes façam reservas instantaneamente

Compartilhe páginas de reservas ou links 1:1 com disponibilidade ao vivo. Evite agendamentos duplos, adicione buffers e permita que os clientes escolham os horários das reuniões sem precisar ficar trocando ideias.

Mostre a marca de sua agência

Personalize suas Booking Pages com o logotipo, as cores e as descrições da sua agência para chamadas de descoberta, sessões de definição de escopo e revisões criativas.

Proteger a privacidade do cliente e da equipe

As conexões de calendário seguras do Doodle mantêm a disponibilidade privada. Opções de privacidade de nível empresarial, detalhes ocultos dos participantes e controles compatíveis com o GDPR protegem seus dados.

Encontre o melhor momento para grandes projetos

Use Group Polls para planejar workshops, análises de partes interessadas ou ensaios de apresentação. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que seja melhor para todos.

Realize sessões sem o caos

Use o Sign-up Sheets para gerenciar treinamentos, workshops ou sessões com clientes. Crie vagas com limites de capacidade, controle a presença e elimine a coordenação por e-mail.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

O Doodle reduziu nosso tempo de agendamento pela metade e acabou com os conflitos de última hora.

MR

Maria R.

Diretor de Contas, Agência de Boutique

Como líder de produção, sincronizo os calendários e recebo os depósitos no momento da reserva. Você não precisa mais ficar procurando faturas.

RM

Roberto M.

Líder de produção

Nossa equipe de criação recuperou o foco - as reuniões são organizadas e as notas preparatórias chegam automaticamente.

MA

Mario A.

Diretor de criação

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos da agência e guias

Dicas práticas sobre agendamento de agências, modelos de reuniões e fluxos de trabalho de calendário para transformar reuniões em resultados faturáveis. Conteúdo novo para melhorar os processos do cliente.

A group of professionals collaborating in an agency.

Como facilitar a programação da agência e ganhar mais propostas

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

5 modelos de reunião para chamadas de clientes e revisões criativas

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Cobrar pagamentos no momento da reserva: estratégias de preços para agências

Perguntas frequentes

Posso impedir que os clientes façam reservas em horários inconvenientes?

Sim. Defina o horário comercial, adicione tempos de espera e crie prazos de agendamento para que os clientes agendem dentro das janelas que você preferir e seu calendário permaneça em ordem.

Quais calendários e plataformas de conferência se integram ao Doodle?

O Doodle sincroniza o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar e o Apple Calendar e é compatível com as conferências Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco.

Vários membros da equipe podem estar disponíveis em uma página de reserva?

Sim, até dois. Com as Booking Pages co-hospedadas, você pode vincular dois calendários para que os clientes possam reservar um horário que funcione para ambos os anfitriões - ideal para reuniões conjuntas, apresentações conjuntas ou sessões de parceiros.

Quão seguros são os dados do calendário?

As conexões do calendário são seguras e somente a sua disponibilidade é lida - o Doodle nunca armazena o conteúdo do evento. Todos os planos usam conexões criptografadas e design que prioriza a privacidade, enquanto os planos Pro e Enterprise incluem controles avançados para gerenciamento de dados e equipes.

Posso coletar pagamentos e informações do cliente quando ele faz a reserva?

Sim. Use o Stripe para coletar pagamentos na reserva, adicionar perguntas personalizadas às páginas de reserva, definir lembretes automáticos e proteger o tempo faturável.

Transforme a reserva em tempo faturável

Doodle Pro a partir de US$ 6,95/usuário/mês - reservas, marcas e pagamentos automatizados para manter a produtividade da sua agência.

Não é necessário cartão de crédito.