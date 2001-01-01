Quão seguros são os dados do calendário?

As conexões do calendário são seguras e somente a sua disponibilidade é lida - o Doodle nunca armazena o conteúdo do evento. Todos os planos usam conexões criptografadas e design que prioriza a privacidade, enquanto os planos Pro e Enterprise incluem controles avançados para gerenciamento de dados e equipes.