Agendamento criado para agências e trabalhos de clientes
Com a confiança das principais agências e equipes de criação
Economize horas faturáveis com agendamento automatizado
Permita que os clientes agendem reuniões em segundos usando sua Booking Page. Os calendários sincronizados evitam conflitos para que sua equipe mantenha o foco na estratégia, na execução criativa e na entrega de resultados, e não na logística de agendamento.
Coordena o trabalho complexo do cliente sem esforço
Use páginas de agendamento compartilhadas e calendários vinculados para garantir que o especialista certo seja agendado na primeira vez. Simplifique as transferências entre as equipes e mantenha os projetos funcionando sem problemas, desde o início até a entrega.
Proporcionar uma experiência profissional ao cliente
As páginas de reserva com a sua marca, as confirmações automáticas e a cobrança do pagamento no momento da reserva protegem a sua receita e reduzem as não comparências. Em cada interação com o cliente, você se sente bem-educado e confiável.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para reuniões de agências e fluxos de trabalho de clientes
Mantenha seus calendários alinhados
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte automaticamente os horários de pico e mostre apenas a disponibilidade real para reuniões com clientes e planejamento interno.
Permita que os clientes façam reservas instantaneamente
Compartilhe páginas de reservas ou links 1:1 com disponibilidade ao vivo. Evite agendamentos duplos, adicione buffers e permita que os clientes escolham os horários das reuniões sem precisar ficar trocando ideias.
Mostre a marca de sua agência
Personalize suas Booking Pages com o logotipo, as cores e as descrições da sua agência para chamadas de descoberta, sessões de definição de escopo e revisões criativas.
Proteger a privacidade do cliente e da equipe
As conexões de calendário seguras do Doodle mantêm a disponibilidade privada. Opções de privacidade de nível empresarial, detalhes ocultos dos participantes e controles compatíveis com o GDPR protegem seus dados.
Encontre o melhor momento para grandes projetos
Use Group Polls para planejar workshops, análises de partes interessadas ou ensaios de apresentação. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que seja melhor para todos.
Realize sessões sem o caos
Use o Sign-up Sheets para gerenciar treinamentos, workshops ou sessões com clientes. Crie vagas com limites de capacidade, controle a presença e elimine a coordenação por e-mail.
Mantenha seus calendários alinhados
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte automaticamente os horários de pico e mostre apenas a disponibilidade real para reuniões com clientes e planejamento interno.
Permita que os clientes façam reservas instantaneamente
Compartilhe páginas de reservas ou links 1:1 com disponibilidade ao vivo. Evite agendamentos duplos, adicione buffers e permita que os clientes escolham os horários das reuniões sem precisar ficar trocando ideias.
Mostre a marca de sua agência
Personalize suas Booking Pages com o logotipo, as cores e as descrições da sua agência para chamadas de descoberta, sessões de definição de escopo e revisões criativas.
Proteger a privacidade do cliente e da equipe
As conexões de calendário seguras do Doodle mantêm a disponibilidade privada. Opções de privacidade de nível empresarial, detalhes ocultos dos participantes e controles compatíveis com o GDPR protegem seus dados.
Encontre o melhor momento para grandes projetos
Use Group Polls para planejar workshops, análises de partes interessadas ou ensaios de apresentação. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que seja melhor para todos.
Realize sessões sem o caos
Use o Sign-up Sheets para gerenciar treinamentos, workshops ou sessões com clientes. Crie vagas com limites de capacidade, controle a presença e elimine a coordenação por e-mail.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle reduziu nosso tempo de agendamento pela metade e acabou com os conflitos de última hora.
Como líder de produção, sincronizo os calendários e recebo os depósitos no momento da reserva. Você não precisa mais ficar procurando faturas.
Nossa equipe de criação recuperou o foco - as reuniões são organizadas e as notas preparatórias chegam automaticamente.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos da agência
e guias
Perguntas frequentes
Posso impedir que os clientes façam reservas em horários inconvenientes?
Sim. Defina o horário comercial, adicione tempos de espera e crie prazos de agendamento para que os clientes agendem dentro das janelas que você preferir e seu calendário permaneça em ordem.
Quais calendários e plataformas de conferência se integram ao Doodle?
O Doodle sincroniza o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar e o Apple Calendar e é compatível com as conferências Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Cisco.
Vários membros da equipe podem estar disponíveis em uma página de reserva?
Sim, até dois. Com as Booking Pages co-hospedadas, você pode vincular dois calendários para que os clientes possam reservar um horário que funcione para ambos os anfitriões - ideal para reuniões conjuntas, apresentações conjuntas ou sessões de parceiros.
Quão seguros são os dados do calendário?
As conexões do calendário são seguras e somente a sua disponibilidade é lida - o Doodle nunca armazena o conteúdo do evento. Todos os planos usam conexões criptografadas e design que prioriza a privacidade, enquanto os planos Pro e Enterprise incluem controles avançados para gerenciamento de dados e equipes.
Posso coletar pagamentos e informações do cliente quando ele faz a reserva?
Sim. Use o Stripe para coletar pagamentos na reserva, adicionar perguntas personalizadas às páginas de reserva, definir lembretes automáticos e proteger o tempo faturável.