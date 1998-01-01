Criar um Doodle

Software de agendamento criado para operações e TI

Reserve tempo com equipes, fornecedores ou departamentos sem precisar de respostas.

a booking page for a troubleshooting session, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Usado por equipes de engenharia e de produtos nas principais empresas de tecnologia

Corrigir problemas sem demora

Reserve sessões de suporte de TI ou janelas de manutenção do sistema em minutos para que nada atrase suas operações.

Programação entre departamentos

Coordene com equipes internas e fornecedores externos em um só lugar - sem alternar entre ferramentas.

Mantenha-se eficiente e organizado

Atualizações e lembretes em tempo real significam que todos estão prontos quando é hora de se reunir.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Criado para todas as formas de trabalho das equipes de operações e TI

Planeje as atualizações do sistema

Use uma enquete em grupo para encontrar a janela de tempo de inatividade correta com todas as partes interessadas antes de implementar as atualizações.

Agende chamadas de fornecedores facilmente

Compartilhe uma página de reserva para que os fornecedores ou prestadores de serviços escolham um horário que funcione para ambos os lados.

Coordenar revisões de segurança

Programe revisões anuais ou trimestrais com a liderança e as equipes de conformidade, sem a interminável troca de informações.

Realizar sessões de treinamento da equipe

Liste várias opções de treinamento em uma Folha de Inscrição para que sua equipe possa escolher o horário de sua preferência, garantindo uma alta participação.

Suporte a vários locais

O Doodle ajusta automaticamente os horários de acordo com o fuso horário de cada escritório, mantendo a TI global em sincronia.

Marque suas páginas de reserva

Adicione o logotipo e as cores da sua empresa para que os parceiros externos vejam uma experiência consistente e profissional.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Com horários que mudam constantemente, a sincronização do calendário do Doodle é um salva-vidas. É a minha única fonte de verdade.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Assistente administrativo

Coordenamos a manutenção e as atualizações do sistema em minutos, não em dias.

G2 Review

PW

Peter W.

Gerente de operações de TI

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso coletar detalhes dos participantes quando eles fizerem a reserva?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua página de reservas ou folha de inscrição para coletar informações antes da reunião.

Como posso evitar que você não compareça a chamadas de manutenção importantes?

Ative os lembretes automáticos para que os participantes sejam notificados com antecedência.

Podemos adicionar a marca de nossa empresa?

Absolutamente. Personalize a página de reservas com seu logotipo e cores para que você tenha uma experiência refinada e de acordo com a marca.

Como faço para gerenciar grandes inscrições de treinamento?

Limite os assentos disponíveis por vaga em sua Folha de Inscrição para manter o tamanho dos grupos gerenciável.

Posso controlar a antecedência com que as pessoas podem reservar?

Sim. Você pode definir prazos de reserva para evitar conflitos de agendamento de última hora.

Você não encontrou a resposta?

Gaste menos tempo programando, mais tempo resolvendo problemas

Mantenha os sistemas seguros e as equipes coordenadas sem perder tempo com calendários.

