Software de agendamento criado para operações e TI
Usado por equipes de engenharia e de produtos nas principais empresas de tecnologia
Corrigir problemas sem demora
Reserve sessões de suporte de TI ou janelas de manutenção do sistema em minutos para que nada atrase suas operações.
Programação entre departamentos
Coordene com equipes internas e fornecedores externos em um só lugar - sem alternar entre ferramentas.
Mantenha-se eficiente e organizado
Atualizações e lembretes em tempo real significam que todos estão prontos quando é hora de se reunir.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Criado para todas as formas de trabalho das equipes de operações e TI
Planeje as atualizações do sistema
Use uma enquete em grupo para encontrar a janela de tempo de inatividade correta com todas as partes interessadas antes de implementar as atualizações.
Agende chamadas de fornecedores facilmente
Compartilhe uma página de reserva para que os fornecedores ou prestadores de serviços escolham um horário que funcione para ambos os lados.
Coordenar revisões de segurança
Programe revisões anuais ou trimestrais com a liderança e as equipes de conformidade, sem a interminável troca de informações.
Realizar sessões de treinamento da equipe
Liste várias opções de treinamento em uma Folha de Inscrição para que sua equipe possa escolher o horário de sua preferência, garantindo uma alta participação.
Suporte a vários locais
O Doodle ajusta automaticamente os horários de acordo com o fuso horário de cada escritório, mantendo a TI global em sincronia.
Marque suas páginas de reserva
Adicione o logotipo e as cores da sua empresa para que os parceiros externos vejam uma experiência consistente e profissional.
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Com horários que mudam constantemente, a sincronização do calendário do Doodle é um salva-vidas. É a minha única fonte de verdade.
Coordenamos a manutenção e as atualizações do sistema em minutos, não em dias.
Perguntas frequentes
Posso coletar detalhes dos participantes quando eles fizerem a reserva?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua página de reservas ou folha de inscrição para coletar informações antes da reunião.
Como posso evitar que você não compareça a chamadas de manutenção importantes?
Ative os lembretes automáticos para que os participantes sejam notificados com antecedência.
Podemos adicionar a marca de nossa empresa?
Absolutamente. Personalize a página de reservas com seu logotipo e cores para que você tenha uma experiência refinada e de acordo com a marca.
Como faço para gerenciar grandes inscrições de treinamento?
Limite os assentos disponíveis por vaga em sua Folha de Inscrição para manter o tamanho dos grupos gerenciável.
Posso controlar a antecedência com que as pessoas podem reservar?
Sim. Você pode definir prazos de reserva para evitar conflitos de agendamento de última hora.