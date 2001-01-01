Programação simples para nutricionistas
Com a confiança dos líderes em saúde e bem-estar
Automatize a entrada, as avaliações iniciais e os acompanhamentos
Os clientes fazem a reserva on-line, remarcam seus horários e você recebe buffers inteligentes para preparar planos de refeições.
Todas as suas sessões, organizadas em um só lugar
Realize consultas individuais, sessões familiares ou reuniões de provedores em um único calend�ário. Compartilhe links exclusivos para novos clientes, acompanhamentos, telessaúde ou visitas presenciais.
Pareça profissional, seja confiável
Páginas com a sua marca, confirmações, lembretes e pagamentos reduzem o não comparecimento e as falhas de última hora, mantendo sua agenda consistente e sua prática bem-feita.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Feito para o cuidado nutricional moderno
Sincronize seus calendários automaticamente
Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple para que as consultas, as aulas e o tempo pessoal sejam sincronizados automaticamente. O Doodle evita a duplicação de reservas e sugere horários mais inteligentes.
Compartilhe uma página de reserva que faz o trabalho para você
Compartilhe uma página de reservas com disponibilidade em tempo real, detecção de fuso horário e buffers. Os clientes escolhem um horário e o Doodle envia automaticamente confirmações, links de reagendamento e coleta pagamentos via Stripe.
Personalize suas páginas de reserva
Adicione seu logotipo, cores e um link clicável para seu site. Faça perguntas personalizadas, como metas de dieta, alergias ou suplementos atuais. Defina a duração da sessão, o tempo de preparação e as taxas.
Mantenha os dados do cliente privados e seguros
Somente a disponibilidade é visível. Os detalhes do cliente permanecem privados com acesso baseado em permissão. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA para um agendamento seguro.
Encontre rapidamente os horários das reuniões com as Group Polls
Use Group Polls para coordenar análises de casos médicos, parcerias de marca ou reuniões de equipe. Convide até 1.000 participantes e encontre um horário em que todos possam participar.
Preencher aulas em grupo com folhas de registro
Publique folhas de inscrição para aulas em grupo, como leitura de rótulos, preparação de refeições ou educação sobre diabetes. Limite o número de vagas e envie lembretes automáticos.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Minha Booking Page preencheu meu calendário com consultas pagas, e os lembretes reduziram pela metade o número de não comparecimentos.
Realizo visitas presenciais e de telessaúde com um único link. As perguntas de admissão chegam antes da reunião.
As Group Polls facilitam a coordenação de análises de casos médicos e reuniões de marca.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Recursos para nutricionistas
Perguntas frequentes
Posso coletar o histórico e as metas da dieta antes das sessões?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua página de reservas e receba respostas automaticamente.
O Doodle funciona com meu calendário e ferramenta de vídeo?
Sim. Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Google Meet, o Teams ou o Webex com um clique.
Posso aceitar pagamentos quando os clientes fazem a reserva?
Sim. Colete taxas via Stripe durante a reserva de consultas, pacotes ou aulas.
Os dados do cliente estão seguros?
Somente a disponibilidade é compartilhada. O Doodle é compatível com GDPR, SOC 2 e CCPA, com acesso baseado em permissão.
Posso definir diferentes tipos e limites de sessão?
Sim. Defina durações, amortecedores, telessaúde ou presencial, e limite de vagas para aulas em grupo.