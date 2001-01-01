Criar um Doodle

Programação simples para nutricionistas

Evite o contato telefônico. Compartilhe a disponibilidade em tempo real, evite reservas duplas, colete detalhes de admissão e mantenha sua agenda cheia com sessões pagas e à prova de não comparecimento.

Com a confiança dos líderes em saúde e bem-estar

Automatize a entrada, as avaliações iniciais e os acompanhamentos

Os clientes fazem a reserva on-line, remarcam seus horários e você recebe buffers inteligentes para preparar planos de refeições.

Todas as suas sessões, organizadas em um só lugar

Realize consultas individuais, sessões familiares ou reuniões de provedores em um único calendário. Compartilhe links exclusivos para novos clientes, acompanhamentos, telessaúde ou visitas presenciais.

Pareça profissional, seja confiável

Páginas com a sua marca, confirmações, lembretes e pagamentos reduzem o não comparecimento e as falhas de última hora, mantendo sua agenda consistente e sua prática bem-feita.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Feito para o cuidado nutricional moderno

Sincronize seus calendários automaticamente

Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple para que as consultas, as aulas e o tempo pessoal sejam sincronizados automaticamente. O Doodle evita a duplicação de reservas e sugere horários mais inteligentes.

Compartilhe uma página de reserva que faz o trabalho para você

Compartilhe uma página de reservas com disponibilidade em tempo real, detecção de fuso horário e buffers. Os clientes escolhem um horário e o Doodle envia automaticamente confirmações, links de reagendamento e coleta pagamentos via Stripe.

Personalize suas páginas de reserva

Adicione seu logotipo, cores e um link clicável para seu site. Faça perguntas personalizadas, como metas de dieta, alergias ou suplementos atuais. Defina a duração da sessão, o tempo de preparação e as taxas.

Mantenha os dados do cliente privados e seguros

Somente a disponibilidade é visível. Os detalhes do cliente permanecem privados com acesso baseado em permissão. O Doodle está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA para um agendamento seguro.

Encontre rapidamente os horários das reuniões com as Group Polls

Use Group Polls para coordenar análises de casos médicos, parcerias de marca ou reuniões de equipe. Convide até 1.000 participantes e encontre um horário em que todos possam participar.

Preencher aulas em grupo com folhas de registro

Publique folhas de inscrição para aulas em grupo, como leitura de rótulos, preparação de refeições ou educação sobre diabetes. Limite o número de vagas e envie lembretes automáticos.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Minha Booking Page preencheu meu calendário com consultas pagas, e os lembretes reduziram pela metade o número de não comparecimentos.

Dana S.

Nutricionista

Realizo visitas presenciais e de telessaúde com um único link. As perguntas de admissão chegam antes da reunião.

Marcus T.

RD

As Group Polls facilitam a coordenação de análises de casos médicos e reuniões de marca.

Leah M.

Nutricionista esportivo

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para nutricionistas

Dicas para agilizar o agendamento, proteger o foco e aumentar sua base de clientes

Nutritionist in a healthcare setting presenting a weekly meal plan

Como configurar uma página de reserva de nutricionista que converte

Nutritionist in a client session

Reduzir o não comparecimento: lembretes, amortecedores e pagamentos que funcionam

Healthcare Nutritionist measuring waist with tape

Realizar aulas em grupo com folhas de inscrição: tópicos de nutrição que vendem

Perguntas frequentes

Posso coletar o histórico e as metas da dieta antes das sessões?

Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua página de reservas e receba respostas automaticamente.

O Doodle funciona com meu calendário e ferramenta de vídeo?

Sim. Conecte o calendário do Google, da Microsoft ou da Apple e inicie o Zoom, o Google Meet, o Teams ou o Webex com um clique.

Posso aceitar pagamentos quando os clientes fazem a reserva?

Sim. Colete taxas via Stripe durante a reserva de consultas, pacotes ou aulas.

Os dados do cliente estão seguros?

Somente a disponibilidade é compartilhada. O Doodle é compatível com GDPR, SOC 2 e CCPA, com acesso baseado em permissão.

Posso definir diferentes tipos e limites de sessão?

Sim. Defina durações, amortecedores, telessaúde ou presencial, e limite de vagas para aulas em grupo.

Marque mais consultas, dedicar mais tempo ao atendimento

US$ 0 para você começar. Economize horas por semana com agendamento automático, lembretes e pagamentos para um calendário completo e previsível.

Não é necessário cartão de crédito.