Programação simples para instrutores de fitness ocupados
Confiado por marcas de fitness, clínicas e treinadores independentes
Treine mais, envie menos mensagens
Compartilhe um link de agendamento para chamadas de descoberta, sessões de PT e renovações. O Doodle sincroniza seu calendário, envia confirmações e lida com os pagamentos enquanto você treina.
Mantenha todas as sessões funcionando sem problemas
Coordene-se com clientes ou estúdios sem esforço. A disponibilidade em tempo real, os buffers e a detecção de fuso horário evitam a sobreposição, esteja você na academia, on-line ou em trânsito.
Tenha uma aparência profissional desde o primeiro clique até a última repetição
As páginas de reserva com a marca, os lembretes automáticos e os links de reagendamento reduzem o não comparecimento e o caos de última hora, mantendo suas sessões confiáveis e sem estresse.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Empresa
Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de
Suporte prioritário
Single sign-on (SSO)
Integração e treinamento
SLA de 99,9 % de disponibilidade
Criado para potencializar seu negócio de treinamento
Sincronize seus calendários automaticamente
Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple para bloquear os treinos e as aulas. O Doodle evita a marcação dupla, adiciona buffers e sugere horários mais inteligentes quando você estiver ocupado.
Permita que os clientes façam reservas e pagamentos em tempo real
Compartilhe sua página de reservas ou o link 1:1 para que os clientes façam reservas com base em sua disponibilidade ao vivo. Os pagamentos com Stripe, a detecção de fuso horário e os links de vídeo instantâneos tornam tudo perfeito.
Personalize sua experiência de reserva
Adicione seu logotipo, cores e um link para o site para que você tenha uma sensação de qualidade de estúdio. Registre os objetivos do cliente, lesões ou detalhes do equipamento para que cada sessão comece preparada.
Mantenha os dados do cliente privados e em conformidade
Somente a disponibilidade é compartilhada - nunca os detalhes do calendário. O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA para que você possa se concentrar no treinamento, não na conformidade.
Encontre rapidamente os tempos da equipe com as enquetes de grupo
Planeje bootcamps ou demonstrações de bem-estar sem ter que ficar em uma fila interminável. Permita que até 1.000 participantes votem e bloqueiem o melhor horário instantaneamente.
Preencha as turmas facilmente com as folhas de inscrição
Liste workshops ou avaliações, defina limites de assentos e adicione buffers. O Doodle envia confirmações e lembretes automaticamente para que você se mantenha organizado.
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Reduzi o tempo de administração em 50%. Os clientes agendam, pagam e recebem lembretes automaticamente.
As Group Polls simplificaram o agendamento do nosso bootcamp para 20 pessoas. Um link, pronto.
Você não precisa mais fazer agendamentos duplos ou misturar fusos horários. Minhas sessões on-line são pontuais.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Posso definir diferentes durações e preços de sessão?
Sim. Crie serviços como sessões de 30, 45 ou 60 minutos com preços, buffers e locais personalizados. Receba o pagamento durante a reserva via Stripe.
O Doodle funcionará com meus aplicativos de calendário e vídeo?
Sim. Sincronize o calendário do Google, Outlook ou Apple e inicie reuniões do Zoom, Google Meet, Teams ou Webex a partir de cada agendamento.
Posso dar aulas avulsas e limitar as vagas?
Sim. Use as folhas de registro para adicionar intervalos de tempo, definir limites de assentos e reunir detalhes dos participantes. As confirmações e os lembretes automáticos mantêm o comparecimento em alta.
Os clientes veem meus outros compromissos?
Não. Somente seus horários disponíveis são compartilhados. Os eventos pessoais e as respostas dos clientes permanecem privados. O Doodle é seguro e está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA.
E se eu viajar ou mudar de horário?
Atualize sua disponibilidade uma vez. O Doodle ajusta suas páginas de reserva, respeita os buffers e as datas de bloqueio e lida com os fusos horários para que os clientes sempre vejam os horários certos.