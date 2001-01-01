Criar um Doodle

Programação simples para instrutores de fitness ocupados

Pare de ficar procurando mensagens de texto e mensagens diretas. Compartilhe um link de agendamento, sincronize seu calendário, evite agendamentos duplos e permita que os clientes reservem sessões que se ajustem ao fuso horário deles.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Confiado por marcas de fitness, clínicas e treinadores independentes

Treine mais, envie menos mensagens

Compartilhe um link de agendamento para chamadas de descoberta, sessões de PT e renovações. O Doodle sincroniza seu calendário, envia confirmações e lida com os pagamentos enquanto você treina.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Mantenha todas as sessões funcionando sem problemas

Coordene-se com clientes ou estúdios sem esforço. A disponibilidade em tempo real, os buffers e a detecção de fuso horário evitam a sobreposição, esteja você na academia, on-line ou em trânsito.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Tenha uma aparência profissional desde o primeiro clique até a última repetição

As páginas de reserva com a marca, os lembretes automáticos e os links de reagendamento reduzem o não comparecimento e o caos de última hora, mantendo suas sessões confiáveis e sem estresse.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Empresa

Para empresas e grandes equipes que buscam personalização, controle e suporte aprimorados Todos os recursos do Team, além de

  • Suporte prioritário

  • Single sign-on (SSO)

  • Integração e treinamento

  • SLA de 99,9 % de disponibilidade

Criado para potencializar seu negócio de treinamento

Sincronize seus calendários automaticamente

Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple para bloquear os treinos e as aulas. O Doodle evita a marcação dupla, adiciona buffers e sugere horários mais inteligentes quando você estiver ocupado.

Permita que os clientes façam reservas e pagamentos em tempo real

Compartilhe sua página de reservas ou o link 1:1 para que os clientes façam reservas com base em sua disponibilidade ao vivo. Os pagamentos com Stripe, a detecção de fuso horário e os links de vídeo instantâneos tornam tudo perfeito.

Personalize sua experiência de reserva

Adicione seu logotipo, cores e um link para o site para que você tenha uma sensação de qualidade de estúdio. Registre os objetivos do cliente, lesões ou detalhes do equipamento para que cada sessão comece preparada.

Mantenha os dados do cliente privados e em conformidade

Somente a disponibilidade é compartilhada - nunca os detalhes do calendário. O Doodle atende aos padrões GDPR, SOC 2 e CCPA para que você possa se concentrar no treinamento, não na conformidade.

Encontre rapidamente os tempos da equipe com as enquetes de grupo

Planeje bootcamps ou demonstrações de bem-estar sem ter que ficar em uma fila interminável. Permita que até 1.000 participantes votem e bloqueiem o melhor horário instantaneamente.

Preencha as turmas facilmente com as folhas de inscrição

Liste workshops ou avaliações, defina limites de assentos e adicione buffers. O Doodle envia confirmações e lembretes automaticamente para que você se mantenha organizado.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Reduzi o tempo de administração em 50%. Os clientes agendam, pagam e recebem lembretes automaticamente.

JS

Jordan S.

Instrutor de fitness

As Group Polls simplificaram o agendamento do nosso bootcamp para 20 pessoas. Um link, pronto.

ML

Maya L.

Técnico principal

Você não precisa mais fazer agendamentos duplos ou misturar fusos horários. Minhas sessões on-line são pontuais.

CR

Carlos R.

Instrutor on-line

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI. Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.

Recursos para fitness crescimento dos negócios

Saiba como agilizar o agendamento, melhorar a retenção de clientes e dimensionar seu treinamento com ferramentas de calendário inteligentes.

Fitness trainer coaching a client during a battle rope workout in a modern studio

Como os instrutores de fitness usam o Doodle para preencher as aulas todas as semanas

A página de reserva perfeita do instrutor de fitness: exemplos e dicas

Fitness trainer in gym with client

Realizar aulas híbridas: ferramentas de agendamento para aulas presenciais e on-line

Perguntas frequentes

Posso definir diferentes durações e preços de sessão?

Sim. Crie serviços como sessões de 30, 45 ou 60 minutos com preços, buffers e locais personalizados. Receba o pagamento durante a reserva via Stripe.

O Doodle funcionará com meus aplicativos de calendário e vídeo?

Sim. Sincronize o calendário do Google, Outlook ou Apple e inicie reuniões do Zoom, Google Meet, Teams ou Webex a partir de cada agendamento.

Posso dar aulas avulsas e limitar as vagas?

Sim. Use as folhas de registro para adicionar intervalos de tempo, definir limites de assentos e reunir detalhes dos participantes. As confirmações e os lembretes automáticos mantêm o comparecimento em alta.

Os clientes veem meus outros compromissos?

Não. Somente seus horários disponíveis são compartilhados. Os eventos pessoais e as respostas dos clientes permanecem privados. O Doodle é seguro e está em conformidade com o GDPR, SOC 2 e CCPA.

E se eu viajar ou mudar de horário?

Atualize sua disponibilidade uma vez. O Doodle ajusta suas páginas de reserva, respeita os buffers e as datas de bloqueio e lida com os fusos horários para que os clientes sempre vejam os horários certos.

